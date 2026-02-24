Getty
ユヴェントスがリヴァプールのスターGKアリソン獲得に向け野心的な動きを画策、トッテナムのGKグイリェルモ・ヴィカリオとの交渉にもかかわらず
ユベントスがゴールキーパーの大幅刷新を計画する中、ディ・グレゴリオが批判の的となる
トリノの状況は、度重なる致命的なミスにより限界点に達した。ラ・ガゼッタ・デロ・スポルトによれば、ディ・グレゴリオは最近の失態でセリエAとチャンピオンズリーグで勝ち点を失わせたため、クラブ内で負担となり主要な争点と見なされている。控えのマッティア・ペリンが他クラブでの先発起用を要求していると報じられ、ベテランの第三ゴールキーパーであるカルロ・ピンソリオが引退を検討していることから、クラブは現在ゴールキーパー部門の完全な構造改革を監督している。 同報道によれば、信頼できる新たな守護神探しはユヴェントスを再びプレミアリーグへと向かわせている。リヴァプールでの将来に関する憶測が高まる中、アンフィールドにおけるアリソンの状況を注視しているという。
アリソン・ベッカーの夢
リバプールとの契約が2027年に満了するアリソンは、アリアンツ・スタジアムに必要不可欠な経験と威厳をもたらす理想的な候補と見なされている。33歳のブラジル人GKはローマでプレーした経験があり、イタリアサッカーに精通している。さらに、ローマ時代に現ユヴェントス監督のルチアーノ・スパレッティの下で働いた経歴も強みだ。 当時アリソンは「カップ戦専門のゴールキーパー」として起用され、リーグ戦ではヴォイチェフ・シュチェスニーが正ゴールキーパーを務めていた。しかしその後、リヴァプールでの輝かしいキャリアを通じて、世界最高峰のシュートストッパーへと成長を遂げた。
リバプール側の移籍交渉を後押しする要素として、同クラブが既にジョルジ・ママルダシュビリを長期的な後継者として確保済みである点が挙げられる。 ユヴェントスは、アリソンの契約状況とスパレッティ監督との過去の関係が、イタリアへのセンセーショナルな復帰の障壁を低くする可能性を期待している。クラブがチャンピオンズリーグ出場権獲得による推定6000万ユーロの収入を確保できれば、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝者をイングランドから引き抜き、刷新された守備陣の要として迎え入れる財政的余裕が生まれるかもしれない。
ビカリオは依然として標的である
アリソンが注目度の高い「獲得候補」である一方、トッテナムのビカリオも有力候補としてリスト上位に名を連ねている。報道によれば、ユヴェントスはミスが多いディ・グレゴリオの後継者として、このスパーズのスター選手を最優先候補に据えたという。交渉は既に始まっており、ここ数日で29歳の代理人陣との新たな接触が行われている。 ユヴェントスは、ヤン・ゾマーの後継者として長期的な補強を模索するライバルのインテルに先んじて、彼の獲得競争を勝ち取りたい意向だ。
ヴィカリオはセリエA復帰に前向きとされ、特にトッテナムが主要タイトル争いを継続的に維持できずにいる現状が背景にある。トッテナムはイタリア代表GKの価値を2500万～3000万ユーロと評価しており、この金額はユヴェントスの予算枠内に収まる。 さらに、彼の現在の年俸約450万ユーロも、ユヴェントスにとって障害とは見なされていない。クラブは、ヴィカリオのような選手を獲得することがピッチ上の問題を解決するだけでなく、チーム内の「アズーリ」核の再構築にも寄与すると確信している。
スパレッティ監督、批判を浴びる正ゴールキーパーを擁護
高まるプレッシャーと後継者探しが進む中、スパレッティ監督は公の場でディ・グレゴリオを最も厳しい批判から守ろうと試みている。 ユベントスの監督は、ゴールキーパーの最近の苦戦について言及し、選手は「他の選手以上に責任を負っているわけではない」と述べた。とはいえ、彼自身もナンバーワンゴールキーパーが「チーム全体と同様に困難な時期にある」ことを認めざるを得なかった。この発言は、アリアンツ・スタジアムのファンが不満を爆発させ始めたタイミングで行われた。先週土曜日のコモ戦での失望的な0-2敗北中、ファンはゴールキーパーにブーイングを浴びせたのである。
プレミアリーグの2選手獲得が実現しない場合、アタランタのマルコ・カルネセッキが高品質な代替案として残る。ただし、この若手の4000万～5000万ユーロという移籍金は、国内市場ではより高額な選択肢となる。 現時点では、計画通りに進まなかった夏の移籍を修正しようとするユヴェントスの注目はアリソンとヴィカリオに集中している。ゴールキーパーの補強は未解決の課題であり、夏の移籍市場が迫る中、ビアンコネリは守備陣の明らかな弱点を抱えたまま新たなシーズンを迎えることのないよう、断固として取り組む決意だ。
