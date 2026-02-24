ユヴェントスがリヴァプールのスターGKアリソン獲得に向け野心的な動きを画策、トッテナムのGKグイリェルモ・ヴィカリオとの交渉にもかかわらず

リバプールとの契約が2027年に満了するアリソンは、アリアンツ・スタジアムに必要不可欠な経験と威厳をもたらす理想的な候補と見なされている。33歳のブラジル人GKはローマでプレーした経験があり、イタリアサッカーに精通している。さらに、ローマ時代に現ユヴェントス監督のルチアーノ・スパレッティの下で働いた経歴も強みだ。 当時アリソンは「カップ戦専門のゴールキーパー」として起用され、リーグ戦ではヴォイチェフ・シュチェスニーが正ゴールキーパーを務めていた。しかしその後、リヴァプールでの輝かしいキャリアを通じて、世界最高峰のシュートストッパーへと成長を遂げた。

リバプール側の移籍交渉を後押しする要素として、同クラブが既にジョルジ・ママルダシュビリを長期的な後継者として確保済みである点が挙げられる。 ユヴェントスは、アリソンの契約状況とスパレッティ監督との過去の関係が、イタリアへのセンセーショナルな復帰の障壁を低くする可能性を期待している。クラブがチャンピオンズリーグ出場権獲得による推定6000万ユーロの収入を確保できれば、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝者をイングランドから引き抜き、刷新された守備陣の要として迎え入れる財政的余裕が生まれるかもしれない。