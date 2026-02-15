AFP
ヤン・ディオマンデが「リバプールは夢のクラブ」との主張に反応、バイエルン・ミュンヘン移籍説にも言及
- Getty Images Sport
ディオマンデがブンデスリーガを席巻している
ディオマンデは週末のDFBポカールでバイエルン・ミュンヘンに敗れたRBライプツィヒ戦にフル出場したが、ブンデスリーガ首位のチームに敗れたことで移籍希望クラブが消える可能性は低い。19歳の同選手はRBライプツィヒでの鮮烈なデビュー後、1月の大型移籍が噂されており、クラブ側は1億ポンド（約180億円）以上の移籍金を要求していた。
ディオマンデ獲得に関心を示すクラブの一つが、新左ウインガーの補強を目指すプレミアリーグ王者リヴァプールだ。同クラブは昨夏ルイス・ディアスをバイエルンに売却した後、コロンビア人選手の代替選手を確保できず、さらに今夏モハメド・サラーの離脱リスクも懸念している。
ニューカッスルのアンソニー・ゴードンもリヴァプールの獲得候補と噂されており、アルネ・スロット監督率いるチームはシーズン終了後にウインガーの補強を優先すると見られている。リヴァプールはディオマンデの希望する移籍先と報じられているが、コートジボワールのスター選手はこれに対し「リヴァプールは父が応援するクラブだ」と反論している。
リバプールはディオマンデにとっての「夢のクラブ」ではない
ビルト紙の取材に対し、ディオマンデは次のように語った。「人々はそれを私の夢のクラブだと言っていた。でも何よりも、それは父の好きなクラブなんだ」
「父はアンフィールドの雰囲気を愛していたので、いつか私がそこでプレーする姿を見ることが彼の大きな願いだった。父はいつもスティーブン・ジェラードを絶賛していた。私は彼がプレーするのを見るには幼すぎた。長い間、家にはテレビさえなかった。リヴァプールには大きな敬意を抱いているが、今の私の夢のクラブはライプツィヒだ」
ディオマンデは将来のバイエルン・ミュンヘン移籍の可能性についても質問を受けた。同クラブのような名門と関連づけられるのは光栄だと認めつつも、このウインガーはFCハリウッド（バイエルンの愛称）からのオファーはまだ受けていないことを明言した。
「そういう話を聞くのは常に嬉しいよ」と選手は付け加えた。「でもバイエルンの関係者とは話していない。今はそのタイミングじゃない。ライプツィヒで幸せだし、完全に集中し続けたい」
ディオマンデは自身の将来について「集中し、冷静」である
ディオマンデは今季ブンデスリーガで7得点を挙げ、さらに4アシストを記録。68回のドリブル成功はドイツ1部リーグで最多であり、その活躍が先月、プレミアリーグのマンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムからの関心を引いた。
しかしトップクラブからの関心は認識しつつも、ディオマンデは先を見据えすぎないよう努めていると認めている。
「集中力を保ち、コーチングスタッフの指示に耳を傾け、自分のサッカーを貫くよう心がけている。周囲は全てが順調だと見ているだろうから、ここで止まるわけにはいかない」とディオマンデは今年初めにGOALの取材で語った。
「友人たちが情報を送ろうとするけど、僕は集中と冷静さを保つよう心がけている。当初は2～3年かかると思っていた。今も懸命に努力しているし、全てが急速に進んでいることに喜びを感じている。シーズン終了までこの調子で続けたい」
リバプール、将来を見据えた戦力構築
リバプールがディオマンデに興味を示しているのは驚くべきことではない。チームは将来を見据えた戦力構築を進めているからだ。すでにジェレミー・ジャケが今夏アンフィールドへ移籍することが確定しており、マーシーサイドの巨人はセンターバックのヴィルジル・ファン・ダイクの後継者として長期的な補強を図っている。
ファン・ダイクはサラーと共に昨夏に2年契約を更新したが、今夏で35歳となる。イブラヒマ・コナテの将来を巡る憶測も相まって、リヴァプールは新たなセンターバックの確保に迅速に動いた。
フランス人選手は最近、リーグ・アンのレンヌで深刻な肩の負傷を負ったが、先月はチェルシー移籍が強く噂されていた。しかしブルーズは20歳の獲得機会を逃した。
