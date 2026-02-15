ヤン・ディオマンデが「リバプールは夢のクラブ」との主張に反応、バイエルン・ミュンヘン移籍説にも言及

ビルト紙の取材に対し、ディオマンデは次のように語った。「人々はそれを私の夢のクラブだと言っていた。でも何よりも、それは父の好きなクラブなんだ」

「父はアンフィールドの雰囲気を愛していたので、いつか私がそこでプレーする姿を見ることが彼の大きな願いだった。父はいつもスティーブン・ジェラードを絶賛していた。私は彼がプレーするのを見るには幼すぎた。長い間、家にはテレビさえなかった。リヴァプールには大きな敬意を抱いているが、今の私の夢のクラブはライプツィヒだ」

ディオマンデは将来のバイエルン・ミュンヘン移籍の可能性についても質問を受けた。同クラブのような名門と関連づけられるのは光栄だと認めつつも、このウインガーはFCハリウッド（バイエルンの愛称）からのオファーはまだ受けていないことを明言した。

「そういう話を聞くのは常に嬉しいよ」と選手は付け加えた。「でもバイエルンの関係者とは話していない。今はそのタイミングじゃない。ライプツィヒで幸せだし、完全に集中し続けたい」