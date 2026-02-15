Goal.com
ライブ
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-STUTTGARTAFP

翻訳者：

ヤン・ディオマンデが「リバプールは夢のクラブ」との主張に反応、バイエルン・ミュンヘン移籍説にも言及

ヤン・ディオマンデは、リバプールが自身の「夢のクラブ」であるとの主張に応えた。同選手獲得に動いているとされるクラブには、リバプールとバイエルン・ミュンヘンが含まれる。この10代のウインガーは欧州で最も期待される若手選手の一人として地位を確立しており、RBライプツィヒのスター選手を注視するトップクラブが複数存在する。

  • FC St. Pauli v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    ディオマンデがブンデスリーガを席巻している

    ディオマンデは週末のDFBポカールでバイエルン・ミュンヘンに敗れたRBライプツィヒ戦にフル出場したが、ブンデスリーガ首位のチームに敗れたことで移籍希望クラブが消える可能性は低い。19歳の同選手はRBライプツィヒでの鮮烈なデビュー後、1月の大型移籍が噂されており、クラブ側は1億ポンド（約180億円）以上の移籍金を要求していた。

    ディオマンデ獲得に関心を示すクラブの一つが、新左ウインガーの補強を目指すプレミアリーグ王者リヴァプールだ。同クラブは昨夏ルイス・ディアスをバイエルンに売却した後、コロンビア人選手の代替選手を確保できず、さらに今夏モハメド・サラーの離脱リスクも懸念している。

    ニューカッスルのアンソニー・ゴードンもリヴァプールの獲得候補と噂されており、アルネ・スロット監督率いるチームはシーズン終了後にウインガーの補強を優先すると見られている。リヴァプールはディオマンデの希望する移籍先と報じられているが、コートジボワールのスター選手はこれに対し「リヴァプールは父が応援するクラブだ」と反論している。

    • 広告

  • リバプールはディオマンデにとっての「夢のクラブ」ではない

    ビルト紙の取材に対し、ディオマンデは次のように語った。「人々はそれを私の夢のクラブだと言っていた。でも何よりも、それは父の好きなクラブなんだ」

    「父はアンフィールドの雰囲気を愛していたので、いつか私がそこでプレーする姿を見ることが彼の大きな願いだった。父はいつもスティーブン・ジェラードを絶賛していた。私は彼がプレーするのを見るには幼すぎた。長い間、家にはテレビさえなかった。リヴァプールには大きな敬意を抱いているが、今の私の夢のクラブはライプツィヒだ」

    ディオマンデは将来のバイエルン・ミュンヘン移籍の可能性についても質問を受けた。同クラブのような名門と関連づけられるのは光栄だと認めつつも、このウインガーはFCハリウッド（バイエルンの愛称）からのオファーはまだ受けていないことを明言した。

    「そういう話を聞くのは常に嬉しいよ」と選手は付け加えた。「でもバイエルンの関係者とは話していない。今はそのタイミングじゃない。ライプツィヒで幸せだし、完全に集中し続けたい」

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-MAINZAFP

    ディオマンデは自身の将来について「集中し、冷静」である

    ディオマンデは今季ブンデスリーガで7得点を挙げ、さらに4アシストを記録。68回のドリブル成功はドイツ1部リーグで最多であり、その活躍が先月、プレミアリーグのマンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムからの関心を引いた。

    しかしトップクラブからの関心は認識しつつも、ディオマンデは先を見据えすぎないよう努めていると認めている。

    「集中力を保ち、コーチングスタッフの指示に耳を傾け、自分のサッカーを貫くよう心がけている。周囲は全てが順調だと見ているだろうから、ここで止まるわけにはいかない」とディオマンデは今年初めにGOALの取材で語った。

    「友人たちが情報を送ろうとするけど、僕は集中と冷静さを保つよう心がけている。当初は2～3年かかると思っていた。今も懸命に努力しているし、全てが急速に進んでいることに喜びを感じている。シーズン終了までこの調子で続けたい」

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-RENNESAFP

    リバプール、将来を見据えた戦力構築

    リバプールがディオマンデに興味を示しているのは驚くべきことではない。チームは将来を見据えた戦力構築を進めているからだ。すでにジェレミー・ジャケが今夏アンフィールドへ移籍することが確定しており、マーシーサイドの巨人はセンターバックのヴィルジル・ファン・ダイクの後継者として長期的な補強を図っている。

    ファン・ダイクはサラーと共に昨夏に2年契約を更新したが、今夏で35歳となる。イブラヒマ・コナテの将来を巡る憶測も相まって、リヴァプールは新たなセンターバックの確保に迅速に動いた。

    フランス人選手は最近、リーグ・アンのレンヌで深刻な肩の負傷を負ったが、先月はチェルシー移籍が強く噂されていた。しかしブルーズは20歳の獲得機会を逃した。

0