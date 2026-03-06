Getty
モハメド・サラーを超える存在は？ エジプトの王、リバプールにおけるプレミアリーグの貢献度ランキングで「傑出した」活躍により2位に
サラーのリバプールでの記録：得点とトロフィー
チェルシーでは存在感を示すのに苦労していたサラーが2017年にイングランドサッカー界に復帰した際、その活躍を予測できた者はほとんどいなかった。しかし彼は即座に結果を残し、リヴァプールでのデビューシーズンにキャリア最高の44得点を記録。ゴールデンブーツ賞とPFA年間最優秀選手賞を同時に受賞した。
現在では両賞を複数回受賞し、プレミアリーグ優勝2回、チャンピオンズリーグ制覇1回を含む通算8つのタイトルを獲得している。驚異的な得点記録は記録簿を塗り替え続け、250ゴールを突破。そのうち189ゴールは国内トップリーグでのものだ。
サラーの偉大な選手としての地位は揺るぎない。リヴァプールの輝かしい歴史の中で、彼の成績を上回ると言える選手はほとんどいない。プレミアリーグ時代において、この洗練されたウインガーの実力はほぼ比類のないものだ。
プレミアリーグの得点ランキングでサラーを上回るのはジェラードだけだ
元リヴァプールMFマカリスターも同様の見解を示している。グロブナーカジノ関連のインタビューで、元主将ジェラードだけがサラーを上回るか問われたスコットランド人選手はGOALにこう語った。「ああ、100％そうだ。同世代の選手やリヴァプールの選手で、私が愛し尊敬する選手は他にも挙げられる。クラブには歴代素晴らしい選手たちがいた。 しかし現代において、スティーブンとモ（サラー）は二人ともトップ中のトップ、エリート中のエリート選手だ。
「ビッグゲームで結果を出す能力は、両者ともクラブで長く在籍した期間を通じて証明してきたものだ。正直に言うと、私はスティーブンにかなり偏見を持っている。彼とプレーできたのは幸運だった。だが、スティーブン・ジェラードと同列に語られること自体が、私にとっては大きな意味を持つ」
移籍の噂：サラーは2026年に移籍するのか？
アンフィールドでの9年間という記憶に残る時を経て、サラーが今直面する問いは「次に何が起こるのか？」だ。サウジ・プロリーグやMLSからの関心が噂される中、移籍の可能性が取り沙汰されており、2025-26シーズンは関係者全員にとって試練の年となるだろう。
マカリスターは、サラがリバプールでのキャリアにふさわしい終焉を迎えることを願っている。その日がいつ来ようとも、不名誉な形で去ることを避けたいという思いも付け加えた。「長年にわたり、アンフィールドでモハメド・サラがクラブのために成し遂げてきたことを見てきたなら、彼が傑出していたことは明らかだ。統計や数字、分析が重視される現代において、彼は地球上で誰にも引けを取らないほど優れている。クラブにとって彼は傑出した存在だった」
今シーズンは静かなシーズンだった。リバプールに関わる全員にとって浮き沈みの激しいシーズンであり、彼自身もそれを実感している。 アルネも触れていると思うが、今シーズンの状況について、どんな理屈を並べても言い訳に聞こえる傾向がある。しかし、私にとっては、夏の大幅な移行期であり、5人の主要選手をチームに組み込むことは非常に難しい。彼らの移籍金はほぼ全員が5000万ポンド以上なので、当然、彼らがプレーしなければならないと思うだろう。しかし、5人を一度にチームに組み込むことは、非常に難しいことが証明されている。
アレクサンダー・イサクがフロリアン・ヴィルツと良い関係を築き始めたと思った矢先、彼は負傷してしまった。 彼が負傷したゴールは、フロリアンとイサクの間で、もう少し早い段階で見ることを期待していたようなものだったと思う。そして彼は負傷し、フロリアンも負傷した。しかし、唯一の明るい材料は（ヒューゴ）エキティケだ。2人の若いサイドバックは、アンフィールドでの期待レベルがどのようなものかを理解し始めていると思う。
「しかし最初の質問に戻ると、モハメド（・サラー）については、彼の自信のためにも言えることだが、トップクラスの選手でさえ小さな自信喪失を経験するものだ。ウルブズ戦で100分ぶりのゴールを決めた。モリーヌックスでの結果は振るわなかったが、得点感覚を取り戻したことが彼に勢いをもたらすだろう」
リバプール 2025-26シーズンの試合日程：次なる対戦相手
リバプールは最下位のウルブズに2-1の衝撃的な敗戦を喫し、プレミアリーグ順位表で6位に後退。チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた戦いは続く。今シーズンも同大会で優勝の可能性は残っており、16強戦でガラタサライとの対戦を控える一方、サラーら主力選手は金曜日にFAカップ5回戦でウルブズと対戦するためモリーヌックス・スタジアムに再訪する。
