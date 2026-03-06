モハメド・サラーを超える存在は？ エジプトの王、リバプールにおけるプレミアリーグの貢献度ランキングで「傑出した」活躍により2位に

アンフィールドでの9年間という記憶に残る時を経て、サラーが今直面する問いは「次に何が起こるのか？」だ。サウジ・プロリーグやMLSからの関心が噂される中、移籍の可能性が取り沙汰されており、2025-26シーズンは関係者全員にとって試練の年となるだろう。

マカリスターは、サラがリバプールでのキャリアにふさわしい終焉を迎えることを願っている。その日がいつ来ようとも、不名誉な形で去ることを避けたいという思いも付け加えた。「長年にわたり、アンフィールドでモハメド・サラがクラブのために成し遂げてきたことを見てきたなら、彼が傑出していたことは明らかだ。統計や数字、分析が重視される現代において、彼は地球上で誰にも引けを取らないほど優れている。クラブにとって彼は傑出した存在だった」

今シーズンは静かなシーズンだった。リバプールに関わる全員にとって浮き沈みの激しいシーズンであり、彼自身もそれを実感している。 アルネも触れていると思うが、今シーズンの状況について、どんな理屈を並べても言い訳に聞こえる傾向がある。しかし、私にとっては、夏の大幅な移行期であり、5人の主要選手をチームに組み込むことは非常に難しい。彼らの移籍金はほぼ全員が5000万ポンド以上なので、当然、彼らがプレーしなければならないと思うだろう。しかし、5人を一度にチームに組み込むことは、非常に難しいことが証明されている。

アレクサンダー・イサクがフロリアン・ヴィルツと良い関係を築き始めたと思った矢先、彼は負傷してしまった。 彼が負傷したゴールは、フロリアンとイサクの間で、もう少し早い段階で見ることを期待していたようなものだったと思う。そして彼は負傷し、フロリアンも負傷した。しかし、唯一の明るい材料は（ヒューゴ）エキティケだ。2人の若いサイドバックは、アンフィールドでの期待レベルがどのようなものかを理解し始めていると思う。

「しかし最初の質問に戻ると、モハメド（・サラー）については、彼の自信のためにも言えることだが、トップクラスの選手でさえ小さな自信喪失を経験するものだ。ウルブズ戦で100分ぶりのゴールを決めた。モリーヌックスでの結果は振るわなかったが、得点感覚を取り戻したことが彼に勢いをもたらすだろう」