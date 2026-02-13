モハメド・サラーはリオネル・メッシかクリスティアーノ・ロナウドの道を歩むのか？ サウジ・プロリーグ移籍説が浮上する中でのMLS移籍説

リバプールは、サラーに対して移籍金を要求できる立場にあるうちに売却を決断する可能性がある。サウジアラビアの資金力のあるクラブが以前から契約オファーを提示していると報じられており、彼らは依然として移籍交渉の当事者だ。

ロマーノもこれを認め、自身のYouTubeチャンネルでこう語っている。「サウジアラビアのクラブは夏の移籍市場で再びモハメド・サラー獲得に動く。交渉のテーブルに戻るだろう。アル・イテハドがその一角となる可能性がある」

「もちろん、彼らはカリム・ベンゼマやンゴロ・カンテのようなスーパースターを失った。ストライカーではないが、それでもスーパースターであり、1月の移籍市場最終日に世界クラスの選手だった。

「当然ながら絶対的なスーパースターで補填する時間はなく、フェネルバフチェのユセフ・エンネシリを含む優秀な選手を獲得したが、おそらくビッグネームが必要だ。そのためモハメド・サラーが夏の交渉対象となる可能性がある」

中東移籍の可能性がサラーに提示される一方、ロマーノによれば北米のクラブも交渉に臨む準備を整えているという。メッシやソン・フンミンが既にアメリカでプレーしているように。

「サウジの複数クラブがモハメド・サラーに注目し熱心な姿勢を見せていると伝えられている。MLSからも、リバプールからサラーを獲得しようと交渉に踏み切るクラブが現れるか注目だ」とロマーノは付け加えた。

「エジプト人ウインガーを巡る今夏は興味深い展開になるだろう。結局のところ、公式オファーや具体的な可能性は実現しなかった。そのためモハメド・サラーはリバプールに残留した。しかし今夏は当然ながら、状況は異なる可能性がある」