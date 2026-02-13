Getty
モハメド・サラーはリオネル・メッシかクリスティアーノ・ロナウドの道を歩むのか？ サウジ・プロリーグ移籍説が浮上する中でのMLS移籍説
サラーがリバプールに爆発的な怒りをぶつけた
サラーはアンフィールドで2027年まで契約を結んでおり、マージーサイドでの条件に有利な延長に合意した。しかし、プレミアリーグの強豪クラブに向けた爆発的な発言以来、彼の将来については疑問が投げかけられてきた。
33歳のフォワードはアルネ・スロット監督によるベンチ起用に不快感を示し、エジプトのスーパースターはリバプールが苦戦するタイトル防衛戦において「自分を見捨てた」と非難した。
アフリカネイションズカップから復帰後は再び起用されているものの、11月1日以降プレミアリーグで得点を挙げておらず、今季の得点数はわずか7に留まっている。イングランドサッカー界で8年半にわたり活躍してきた得点源としては不本意な状況だ。
サウジ・プロリーグかMLSか？サラーへの関心が高まる
リバプールは、サラーに対して移籍金を要求できる立場にあるうちに売却を決断する可能性がある。サウジアラビアの資金力のあるクラブが以前から契約オファーを提示していると報じられており、彼らは依然として移籍交渉の当事者だ。
ロマーノもこれを認め、自身のYouTubeチャンネルでこう語っている。「サウジアラビアのクラブは夏の移籍市場で再びモハメド・サラー獲得に動く。交渉のテーブルに戻るだろう。アル・イテハドがその一角となる可能性がある」
「もちろん、彼らはカリム・ベンゼマやンゴロ・カンテのようなスーパースターを失った。ストライカーではないが、それでもスーパースターであり、1月の移籍市場最終日に世界クラスの選手だった。
「当然ながら絶対的なスーパースターで補填する時間はなく、フェネルバフチェのユセフ・エンネシリを含む優秀な選手を獲得したが、おそらくビッグネームが必要だ。そのためモハメド・サラーが夏の交渉対象となる可能性がある」
中東移籍の可能性がサラーに提示される一方、ロマーノによれば北米のクラブも交渉に臨む準備を整えているという。メッシやソン・フンミンが既にアメリカでプレーしているように。
「サウジの複数クラブがモハメド・サラーに注目し熱心な姿勢を見せていると伝えられている。MLSからも、リバプールからサラーを獲得しようと交渉に踏み切るクラブが現れるか注目だ」とロマーノは付け加えた。
「エジプト人ウインガーを巡る今夏は興味深い展開になるだろう。結局のところ、公式オファーや具体的な可能性は実現しなかった。そのためモハメド・サラーはリバプールに残留した。しかし今夏は当然ながら、状況は異なる可能性がある」
サラーはリバプールを去る運命にあるのか？
元リヴァプールFWスタン・コリモアは、サラーが今夏移籍すると見ている。GOALの最近の取材に対しこう語った。「今シーズン残り試合は出場するだろうが、リヴァプールがアーネ・スロット監督体制を継続するなら、サラーと[ヴァージル]ファン・ダイクのどちらか、あるいは両方が夏に移籍する可能性は十分にある」
「契約延長と条件改善は承知しているが、それはおそらく（ユーゴ）エキティケやイサク、ヴィルツといった若手選手の定着具合を見極めるためだったと思う。現状は芳しくなく、今季残りでは彼らが必要だが、もしイサクとヴィルツをリヴァプールの新たな主力として起用するなら、旧主力選手は去らねばならないだろう。
「モハメド（・サラー）の不満の一因は、イサクとヴィルツが加入すると『ようこそヴィルツ、ようこそイサク、お前たちはスライスされたパン以来の最高の存在だ』というツイートが6000件も届くことにあると思う。彼はそれに少し傷つき、軽んじられていると感じているのだろう。
「唯一の答えは、彼らが皆うまく共存できるか、それともより可能性が高い選択肢——私が思うに——ヴァン・ダイクがもう1シーズン残留するかもしれないが、モハメドは確実に夏に去るだろうということだ」
ロナウドの後継者？ ポルトガル最高の選手に退団説浮上
アル・ナセルがサラー獲得競争に参戦する可能性もある。ポルトガル人史上最高の選手ロナウドがリヤドで退団説を呼んでいるためだ。5度のバロンドール受賞者は最近不満げな様子を見せ、ストライキに突入。41歳の同選手はMLS移籍の噂も浮上している。
