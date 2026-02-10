モハメド・サラーのサウジ移籍騒動が始動！リバプールがプロリーグの巨人と夏移籍交渉へ、方針転換を受けて

PIFが直接所有する4クラブの一つであるアル・イテハドは、今季のタイトル防衛戦において衝撃的な苦戦を強いられている。前年度王者である同クラブは現在7位に沈み、20試合を終えた時点で首位アル・ヒラルに16ポイント差をつけられている。さらに1月の移籍市場では主力選手2名が他クラブへ移籍し、大きな痛手を負った。

エースストライカーのカリム・ベンゼマはアル・ヒラルへの移籍を決め、プロリーグ2年連続優勝を目指している。一方、MFンゴロ・カンテは欧州に戻り、トルコのフェネルバフチェでプレーすることになった。アル・イテハドの戦力は現在、ファビーニョ、ムッサ・ディアビ、ウセム・アワール、そして新加入のユースフ・エンネシリといった知名度の高い選手たちで構成されている。

アル・イテハドが関心を示しているというニュースは驚くべきことではない。同クラブは先週、ベンゼマの後継者として理想的な選手としてサラーを指名したと報じられていたからだ。