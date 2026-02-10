Getty Images Sport
モハメド・サラーのサウジ移籍騒動が始動！リバプールがプロリーグの巨人と夏移籍交渉へ、方針転換を受けて
サラーは最近新たな契約を結んだにもかかわらず、夏の移籍に向けた準備を進めている
アーネ・スロット監督がアンフィールドで指揮を執った初年度、リヴァプールがプレミアリーグ優勝を勝ち取る原動力となったのは間違いなくサラーだった。エジプト代表は昨季イングランド1部で29ゴール（2017-18シーズンのリヴァプール移籍初年度以来の最多記録）と18アシストを記録したが、今シーズンは得点力が大幅に低下している。
4月に契約延長を果たしたサラーは今季プレミアリーグでわずか4得点に留まっているが、その成績にもかかわらずサウジアラビアからの関心は衰えていない。フット・メルカートによれば、サラーとアル・イテハドの交渉が開始されており、12ヶ月前よりも今年こそ合意に至る可能性が高いと楽観視されている。 33歳のサラーは中東移籍に前向きな姿勢を見せているとみられ、クリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマ、サディオ・マネといった選手がいるにもかかわらず、同リーグ最大のスターとなる可能性が高い。
- Getty Images Sport
ベンゼマとカンテを失ったアル・イテハドは動揺している
PIFが直接所有する4クラブの一つであるアル・イテハドは、今季のタイトル防衛戦において衝撃的な苦戦を強いられている。前年度王者である同クラブは現在7位に沈み、20試合を終えた時点で首位アル・ヒラルに16ポイント差をつけられている。さらに1月の移籍市場では主力選手2名が他クラブへ移籍し、大きな痛手を負った。
エースストライカーのカリム・ベンゼマはアル・ヒラルへの移籍を決め、プロリーグ2年連続優勝を目指している。一方、MFンゴロ・カンテは欧州に戻り、トルコのフェネルバフチェでプレーすることになった。アル・イテハドの戦力は現在、ファビーニョ、ムッサ・ディアビ、ウセム・アワール、そして新加入のユースフ・エンネシリといった知名度の高い選手たちで構成されている。
アル・イテハドが関心を示しているというニュースは驚くべきことではない。同クラブは先週、ベンゼマの後継者として理想的な選手としてサラーを指名したと報じられていたからだ。
シーズン途中の騒動を経て、サラーがリバプール復帰
シーズン序盤の不振により、サラーはスロット監督によってレギュラーの先発メンバーから外された。3試合をベンチで過ごした後、サラーは12月にリヴァプールを批判し、「犠牲にされた」と主張。スロット監督との関係は決裂し、チームの不安定な結果に対して不当に責められていると述べた。
このフォワードは直後にアフリカネイションズカップへ離脱したが、ここ数週間でスロット監督のレギュラーチームに復帰。代表戦から戻ってからの5試合でスタメンに名を連ねている。この期間に1得点を記録しており、チャンピオンズリーグのカラバグ戦での6-0の大勝でゴールを決めている。
- Getty Images Sport
リヴァプールが重要なチャンピオンズリーグ出場権争いを繰り広げている
サラーの去就は今シーズン終了まで大きく報じられる話題となるだろうが、スロット監督とリバプールの選手たちは、緊迫したチャンピオンズリーグ出場権争いに集中し続けなければならない。
リヴァプールは、プレミアリーグ7試合で1勝しか挙げられなかった結果、トップ4から脱落した。この不振は、ボーンマスとマンチェスター・シティに敗れる前に4試合連続の引き分けが続いたことから始まった。現在、リヴァプールは4位マンチェスター・ユナイテッドに5ポイント差をつけられている。火曜日にユナイテッドがウェストハム・ユナイテッドに勝利し、木曜の夜にリヴァプールがサンダーランドを訪れる前に、その差は8ポイントに拡大する可能性がある。
スロット監督は、アレクサンダー・イサク、ジョー・ゴメス、ジェレミー・フリンポン、コナー・ブラッドリーらが負傷で欠場しているほか、日曜日のシティ戦後半に退場処分となったハンガリー人選手ドミニク・ソボズライの1試合の出場停止処分にも対処しなければならない。
GOAL-eによる自動翻訳
広告