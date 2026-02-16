モハメド・サラーとトレント・アレクサンダー＝アーノルドが実力を再確認、レンズはPSGを抜きリーグ1優勝を狙う姿勢を見せる：ヨーロッパの週末サッカーの勝者と敗者

ブンデスリーガとセリエAの優勝チームはほぼ確定的だが、リーガ・エスパニョーラや意外にもリーグ・アンはそう言えず、プレミアシップの首位争いが激化した週末を経て、欧州随一の優勝争いがスコットランドで繰り広げられている。
では、ヨーロッパ各地で週末の最大の勝者と敗者は誰だったのか？GOALが それぞれ5つずつ選出…
モハメド・サラーのリバプール選手としての残された時間は日々短くなっている。「エジプトの王」は今夏、ほぼ確実にマージーサイドを去ることになる。契約満了の12カ月前に、クラブ史上最高の選手の一人を売却する準備を進めているからだ。苦戦が続く今シーズンにおいて、サラーは土曜日の試合で、なぜアンフィールドでこれほどまでに惜しまれる存在なのかを改めて示した。
アーネ・スロット監督率いるチームはFAカップでブライトンを3-0で下したが、サラーはリバプールでのキャリアで3度目となる「得点・アシスト・PK獲得」の三冠を達成。カーティス・ジョーンズとドミニク・ショボシュライの追加得点も光った。 今シーズンの大半でサラのパフォーマンスは物足りなさが目立ったが、土曜日のPKで通算7得点目を挙げた。たとえリヴァプール選手としての最後の数ヶ月となろうとも、彼はトロフィー獲得のために戦う覚悟があることを、このエネルギッシュなプレーで示したのだ。
「彼が再び得点者リストに名を連ねたことは非常に喜ばしい。しかし私が最も評価するのは、得点力（これはほぼ当然の期待だ）に加え、守備面でチームに大きく貢献している点だ。これは非常にポジティブな要素だ」とスロット監督は試合後に語った。
しかし、カップ戦が全員に安堵をもたらしたわけではない。マンチェスター・シティの地元育ちの英雄フィル・フォーデンは、シーズン前半の好調ぶりから最高の状態に戻りつつあると見られていたが、年明け以降の彼の調子は前シーズンに近いものとなり、フォーデンがどの大会でも得点を挙げてから2ヶ月以上が経過している。
土曜日のリーグ2（4部）サルフォード・シティ戦では、ペップ・グアルディオラ監督が彼を先発に起用。昨季FAカップで8-0と大勝した相手だったが、フォデンは弱小相手に精彩を欠くマンシティ選手の一人となり、エティハド・スタジアムでの勝利は2-0に留まった。
今夏のワールドカップに向けたイングランド代表の座を争うフォデンにとって、コール・パーマーが調子を上げている現状は、トーマス・トゥヘル監督の下での出場権をマンシティのスター選手とエベレチ・エゼが直接対決する構図となりそうだ。今週末の下位リーグチーム戦における両者のパフォーマンスの差を考慮すれば、プレミアリーグでは苦戦しているエゼが、むしろ一歩リードしているように感じられる。
イングランド代表のトゥヘル監督に自分の実力を証明するために、数ヶ月間の奮闘が必要な有名選手はフォデンだけではありません。トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、レアル・マドリードでのキャリアを怪我でスタートし、イングランド代表の序列を下げました。2025年にトゥヘル監督が就任して以来、この元リヴァプールDFは代表レベルでわずか26分の出場にとどまっています。
しかし、土曜日のレアル・ソシエダ戦でのマドリードの勝利でのパフォーマンスが夏まで続くならば、6月にアレクサンダー・アーノルドを北米行きの飛行機に乗せないという決断を下すには、かなりの勇気が必要だろう。このフルバックは、新監督ペレグリーノ・マッタラッツォのもとで11試合無敗だったチームを4-1で下した試合で、ゴンサロ・ガルシアの先制点を素晴らしいアシストで生んだ。
"彼は非常に知的な選手で、試合をよく理解し、我々が彼に求めることを素早く把握している」と、12月初旬以来の初先発となったアレクサンダー・アーノルドについて、マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は語った。「彼は、常にサイドに張り付く典型的なフルバックではなく、中央でもプレーできる。我々は、選手たちにポジションを交換できる能力を求めている。そのような選手を擁できることは幸運だ」
かつてアトレティコ・マドリードは、勝っても負けても、その戦いぶりが予測可能だった。ディエゴ・シメオネ監督はチームを堅守に徹させ、相手に決定機を与えない戦術を敷いた。自らがチャンスを創出する機会も限られていたが、概して必要な質を備えており、大抵の場合、勝利を収めることができた。
今や「エル・チョロ」はあの日々を懐かしむに違いない。コパ・デル・レイ準決勝第1戦でバルセロナを4-0で粉砕した3日後、レイオ・バジェカーノとの対戦に臨むアトレティコは絶好調のはずだった。 しかし、ロヒブランコス（赤白軍団）の選手たちにあった高揚感は、ホームピッチの状態不良により隣町のレガネスで試合を強いられている降格危機のチームに0-3で敗れる過程で消え去った。
「こんな試合に負けてはいけない」とGKヤン・オブラクは嘆いた。「こんなプレーではダメだ。この調子では競争できない。試合は選べない。最高レベルで戦わねばならないが、我々はそれを果たせていない。ラヨの方が遥かに優れていた。敗北は当然の結果だ」
アトレティコはコパ・デル・レイで2試合を合計9-0で勝利したにもかかわらず、リーガでは2連敗を喫した。レアル・マドリードやバルセロナとの優勝争いへのわずかな望みも完全に消え去った。むしろシメオネ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグ出場権争いでレアル・ベティスがわずか4ポイント差に迫っている現状に、後ろを振り返りながら戦わねばならない状況だ。
週末で最も劇的な試合となった土曜日の一戦では、インテルがユヴェントスを3-2で下し、セリエA優勝争いでの優位をさらに固めた。前半にアンドレア・カンビアソが自身のオウンゴールを帳消しにしてユヴェントスを同点に追いつかせた後、ピエール・カルルが前半終了間際に不可解な形で2枚目のイエローカードによる退場処分を受けると、試合の流れは一変した。
76分にピオ・エスポジートが再びインテルをリードさせ勝利を決定づけたかに見えたが、わずか7分後にマヌエル・ロカテッリが同点弾を叩き込んだ。しかし、史上最も物議を醸した「イタリアのダービー」の一つで最後に笑ったのはインテルだった。ピオトル・ジエリンスキが終了間際に決勝点を決め、サン・シーロに狂乱の光景をもたらしたのだ。
「子供の頃からサッカーを始めた時、夢見たのはまさにこんな夜だ」と幼い頃からインテルファンだったエスポジートはスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「今夜望めたのは勝利とゴールだけだったが、両方手に入れた」
この勝利でクリスティアン・キヴ率いるチームは首位ACミランに8点差をつけた。ただしロッソネリは水曜日にコモ戦を控えており、3月8日のミラノ・ダービー前には苦戦中のレッチェとジェノアとの試合が控えているため、インテルは3月の代表戦中断前にスクデット防衛をほぼ確定させる態勢を整えられると確信している。
昨夏、状況が違っていれば、チェス・ファブレガスはインテルの指揮官になっていたはずだ。チブではなく。このスペイン人選手はネラッズーリの獲得候補リストのトップに名を連ねていたが、彼はコモでのプレーをもう1シーズン続けることを選択した。そして現時点では、ファブレガス率いるチームはコッパ・イタリア準決勝進出を果たし、セリエAでもトップ4入りを争うなど、順調な滑り出しを見せている。
ユヴェントスの敗戦とローマのナポリ戦引き分けが重なり、コモのチャンスはさらに広がった。しかし彼らはこの好機を生かせず、苦戦中のフィオレンティーナにホームで1-2の敗戦。試合終盤にはアルバロ・モラタが退場処分を受ける結果となった。
「選手たちに試合の重要性を理解させられなかったことが悔しい。今週はサッカー選手としての経験を伝えたが、おそらく過剰だった。それでも不十分だった」とファブレガスは試合後に語った。「後半はサッカーと呼べる内容ではなかった。それはさておき、試合は正しいモチベーションとエネルギーで勝ち取るものだ。
「監督として悔しい。今日、選手たちにこのことを伝えられなかった。おそらく我々の頭の中にあった問題だ。姿勢に誤りがあった。もっと強い意欲を見せねばならない。前半はあまり気に入らなかった。後半は繰り返すが、サッカーの試合ではなかった」
この敗戦でコモは4位ローマに6点差をつけられた。今週はミランとユベントスとの試合が控えており、今季の欧州カップ戦進出の可能性が現実的かどうかを決定づけることになるだろう。
おそらく、ヨーロッパの「ビッグ 5」リーグの中で最もエキサイティングなタイトル争いは、リーグ 1 で引き続き繰り広げられており、トップ 2 チームが再び順位を入れ替えた。驚きの活躍を見せるレンズが再び首位に立ち、金曜日にレンヌで 3-1 の敗戦を喫したパリ・サンジェルマンを 1 ポイント上回っている。
「我々はもっと強い意欲を見せる必要があると思う」と、PSG の最近の残念な結果を受けて、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレは主張した。「我々は、パリ・サンジェルマンが試合に勝つためにプレーしなければならない。なぜなら、ピッチ上で各自が自分のプレーだけをしていては、うまくいかないからだ。そうでは、我々が望むタイトルは獲得できないだろう。
「昨シーズン、私たちは自分自身を考える前にクラブを最優先しました。特にこのような試合では、その姿勢に戻る必要があると思います。シーズンも後半に入り、個々の選手ではなく、パリ・サンジェルマンを最優先すべきです。自分自身を考えるのではなく、クラブのためにプレーしなければなりません」
レンズは、その返答をするまで 24 時間弱待つ必要があり、パリ FC を訪問した際に緊張を見せたとしても、それは当然のことだったでしょう。しかし、ピエール・サージュのチームは、プレッシャーを感じる様子も全く見せず、フランスの首都で 5-0 の勝利を収め、1998 年以来となるリーグ優勝に向けて順調に進んでいます。
シーズンの大半において、マルセイユは優勝争いに加わっていると自負していた。しかし、深刻な不振によりOMは優勝争いから脱落しロベルト・デ・ゼルビ監督が解任されただけでなく、今やチャンピオンズリーグ出場権獲得すら危ぶまれる状況に陥っている。
3週間で2度目となる2点リードを試合終了20分前に失い、2-2の引き分けに終わった。今回はストラスブールにヴェロドロームから勝ち点1を持ち帰らせてしまった。OMはここ7試合（全大会）でわずか2勝しか挙げておらず、好調のリヨンに勝ち点5差をつけられている。リヨンは来季チャンピオンズリーグの自動出場権を争う3位を死守している。
土曜日の引き分けを受け、デ・ゼルビ監督に続きスポーツディレクターのメディ・ベナティアも退団。フランスを代表する名門クラブは再び危機的状況に陥り、低迷するシーズンを救うための戦いを強いられている。
一時的な失速を経て、バイエルン・ミュンヘンは再びブンデスリーガ優勝へ歩みを進めている。土曜日のヴェルダー・ブレーメン戦での3-0勝利により、ボルシア・ドルトムントに対する6ポイントのリードを維持。月末に迫る重要なクラシカー（ドルトムント戦）が視野に入り始めた。降格の危機に瀕するホームチームを相手に、バイエルンの勝利に特に目立った点はなかったが、ハリー・ケインにとっては記念すべき日となった。
元トッテナムのスーパースターは2得点を挙げ、クラブと代表通算500ゴールを達成した初のイングランド人選手となった。バイエルンでのわずか35試合で今季41得点目を記録するとともに、輝かしいキャリア通算100本目のPKも成功させた。
試合後、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督はこう言い切った。「彼はハリー・ケインだ。過去にも、そしてこれからも、常にゴールを決める男だ」
ハーツがスコットランド・プレミアシップにおけるオールドファームの支配を終わらせる夢は続いているが、1960年以来となる初優勝を目指すデレク・マッキンズ率いるチームにとって、日曜日の試合は確かに良い結果ではなかった。
まず首位チームは、3位のセルティックがキルマーノック戦で0-2の劣勢から追い上げ、ロスタイムに決勝点を挙げて3-2で勝利するのをただ見守るしかなかった。その後ハーツはイブロックスで2位のレンジャーズと対戦した。 マッキンズ率いるチームは前半に2度リードを奪ったが、その度に追いつかれ、最終的にはユセフ・シェルミティのハットトリックによりホームチームが4-2で勝利した。
ハーツは首位を維持しているが、レンジャーズとの差は2ポイントに縮まった。セルティックはさらに1ポイント遅れながら上位2チームより1試合少ない状況だ。しかしマッキネス監督はチームの目標達成に自信を示している。
「今日の戦いに敗れたとはいえ、まだ勝ち取るべき戦争は続いており、我々は十分に戦える状態にある」と彼は試合後の記者会見で語った。「シーズンこの段階で首位に立っていることは、選手たちの努力の証だ。
「この試合に敗れたことを恥じることはないが、失望はしている。それでも我々は戦い続ける。レンジャーズとセルティックという二大強豪と肩を並べている事実こそが、選手たちの実力を物語っている。残り11試合ある。我々がどこかに消えてしまうような気は微塵もしない」