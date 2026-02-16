モハメド・サラーとトレント・アレクサンダー＝アーノルドが実力を再確認、レンズはPSGを抜きリーグ1優勝を狙う姿勢を見せる：ヨーロッパの週末サッカーの勝者と敗者

昨夏、状況が違っていれば、チェス・ファブレガスはインテルの指揮官になっていたはずだ。チブではなく。このスペイン人選手はネラッズーリの獲得候補リストのトップに名を連ねていたが、彼はコモでのプレーをもう1シーズン続けることを選択した。そして現時点では、ファブレガス率いるチームはコッパ・イタリア準決勝進出を果たし、セリエAでもトップ4入りを争うなど、順調な滑り出しを見せている。

ユヴェントスの敗戦とローマのナポリ戦引き分けが重なり、コモのチャンスはさらに広がった。しかし彼らはこの好機を生かせず、苦戦中のフィオレンティーナにホームで1-2の敗戦。試合終盤にはアルバロ・モラタが退場処分を受ける結果となった。

「選手たちに試合の重要性を理解させられなかったことが悔しい。今週はサッカー選手としての経験を伝えたが、おそらく過剰だった。それでも不十分だった」とファブレガスは試合後に語った。「後半はサッカーと呼べる内容ではなかった。それはさておき、試合は正しいモチベーションとエネルギーで勝ち取るものだ。

「監督として悔しい。今日、選手たちにこのことを伝えられなかった。おそらく我々の頭の中にあった問題だ。姿勢に誤りがあった。もっと強い意欲を見せねばならない。前半はあまり気に入らなかった。後半は繰り返すが、サッカーの試合ではなかった」

この敗戦でコモは4位ローマに6点差をつけられた。今週はミランとユベントスとの試合が控えており、今季の欧州カップ戦進出の可能性が現実的かどうかを決定づけることになるだろう。