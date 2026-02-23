AFP
メキシコ軍が2026年ワールドカップ開催都市グアダラハラ近郊で麻薬カルテルのボスを殺害したため、リーガMXの試合が延期に
軍事作戦の激化に伴い試合が延期される
メキシコ軍がハリスコ・ニュー・ジェネレーション・カルテル（CJNG）の首領ネメシオ・ルベン・オセゲラ・セルバンテスの死亡を確認したことを受け、試合中止が決定された。作戦はグアダラハラからわずか2時間のハリスコ州タパルパで展開された。軍事作戦の激化を受け、日曜日に4つのプロサッカー試合が延期され、メキシコのサッカーは完全に停止した。 リーガMXではケレタロ対フアレスFC戦が日程から削除され、女子トップリーグの強豪チバス対アメリカによる「クラシコ・ナシオナル」も延期となった。当局が不安定な状況の収拾に奔走する中、セグンドディビシオン（2部）の2試合も中止となった。
広範囲にわたる騒乱が地域内の移動に影響を与えている
カルテル首領の死直後、報復的な暴力が地域全体で激化した。カルテル構成員がメキシコ国内10数州で車両放火や主要道路封鎖を行ったと報じられており、チームとファン双方にとって移動手段の確保が困難な状況に陥った。こうした「麻薬組織による道路封鎖（ナルコブロケオス）」は治安部隊の動きを阻害する犯罪組織の常套手段だが、民間交通網の完全麻痺を招くことが多い。
混乱にもかかわらず、一部のスポーツイベントは予定通り開催を試みている。ゲレロ州アカプルコで開催されるATPテニス大会「メキシコオープン」は、依然として月曜日の開幕を予定している。主催者は日曜日に「大会運営は通常通り継続する」との声明を発表した。
しかし、治安情勢が流動化する中、サッカー界は警戒態勢を継続。リーグ関係者は国内日程よりも選手と観客の安全を最優先している。
セキュリティ上の懸念が2026年ワールドカップ開催国を直撃
グアダラハラ近郊での暴力事件はFIFA主催者にとって重大な懸念材料だ。同市は6月の拡大大会で4試合の開催地として予定されており、韓国が関わる2試合を含む。スペイン、ウルグアイ、コロンビア、共催国のメキシコなど他の強豪国も同市での試合を予定している。 CJNG（カルロス・ヘルナンデス・グティエレス・カルテル）はメキシコで最も支配的な犯罪組織と見なされており、推定1万9000人の構成員を擁し、国内32州のうち21州に勢力を展開している。米国政府からは過去に外国テロ組織に指定された実績がある。
レムス知 事の報道官は日曜日にザ・アスレティックに対し 、知事事務所はFIFAから「懸念すべき連絡」を一切受けていないと述べた。報道官は「我々は状況の管理に注力している」と語った。
代表チームの親善試合に不透明感が漂う
この混乱は国際試合日程にも重大な疑問を投げかけている。メキシコ代表は現在、水曜日にケレタロのコレヒドーラ・スタジアムでアイスランドと親善試合を行う予定だ。日曜日夜時点で、メキシコサッカー連盟は試合延期に関する公式発表を行っていない。ファンは代表戦が実施されるか、あるいは治安情勢により国際試合日程がさらに再編成されるか、公式発表を待っている状況だ。
特に注目されるのは、チバス対アメリカ女子チームの試合延期だ。両チームのライバル関係と、通常この試合が引き寄せる大観衆を考慮すればなおさらである。チバスの本拠地グアダラハラの治安は、依然として厳しい監視下に置かれている。 2026年ワールドカップ開催が近づく中、FIFAと現地主催者は、北米で最も熱狂的なサッカーの中心地の一つに安定が回復されることを願い、この最新の暴力の急増に対する政府の対応を強い関心を持って注視している。
