メキシコ軍が2026年ワールドカップ開催都市グアダラハラ近郊で麻薬カルテルのボスを殺害したため、リーガMXの試合が延期に

カルテル首領の死直後、報復的な暴力が地域全体で激化した。カルテル構成員がメキシコ国内10数州で車両放火や主要道路封鎖を行ったと報じられており、チームとファン双方にとって移動手段の確保が困難な状況に陥った。こうした「麻薬組織による道路封鎖（ナルコブロケオス）」は治安部隊の動きを阻害する犯罪組織の常套手段だが、民間交通網の完全麻痺を招くことが多い。

混乱にもかかわらず、一部のスポーツイベントは予定通り開催を試みている。ゲレロ州アカプルコで開催されるATPテニス大会「メキシコオープン」は、依然として月曜日の開幕を予定している。主催者は日曜日に「大会運営は通常通り継続する」との声明を発表した。

しかし、治安情勢が流動化する中、サッカー界は警戒態勢を継続。リーグ関係者は国内日程よりも選手と観客の安全を最優先している。