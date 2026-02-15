Getty
メイソン・グリーンウッドの所属クラブ、マルセイユでさらなるドラマが展開。クラブの危機的状況の中で、激怒したサポーターがスタジアムのプレジデンシャルスイートに乱入しようとしている。
マルセイユは97分にPKを献上した
元マンチェスター・ユナイテッドのフォワード、グリーンウッドは、14分に先制点を決め、マルセイユに待望の勝利をもたらすかに見えた。アミン・グイリが後半早々に2点目を追加したが、終盤に失速してしまった。
ストラスブールは73分に1点を返し、97分にPKでホアキン・パニチェッリが同点ゴールを決め、試合を振り出しに戻した。当然のことながら、その直後に試合終了のホイッスルが鳴ったとき、スタンドの観客は目の前の光景にあまり感銘を受けていなかった。
マルセイユのサポーターが大統領スイートルームに乱入しようとした
ラ・プロヴァンス紙はその後発生した事態を報じた。同紙によれば、マルセイユがホームで引き分けに終わった後、「スタッド・ヴェロドローム周辺では緊張がさらに高まった」という。
さらに同紙は「横断幕やチャントでクラブ経営陣の退陣を要求した後、一部のサポーターがプレジデンシャルスイートへの侵入を試みた。安全対策としてジャン・ブアンスタンドへのアクセスはその後閉鎖された」と付け加えた。
騒動は「その後鎮静化」したが、マルセイユの権力者たちは、ピッチ内外での疑問符のつくパフォーマンスにサポーターの忍耐が限界に近づいていることを改めて思い知らされた。
デ・ゼルビ監督、PSGとの大敗を喫したクラシコ後に解任
ストラスブールとの引き分けにより、マルセイユはリーグ1の順位を4位とし、首位レンズに12ポイント差をつけられた。2月11日にロベルト・デ・ゼルビ監督が解任された後、チームは暫定監督ジャック・アバルドナドの指導のもとで活動している。
元ブライトン監督は、ライバルであるパリ・サンジェルマンに「レ・クラシック」で 5-0 の大敗を喫したことを受け、解任されました。フランスの報道によると、デ・ゼルビ監督は「選手たちとの関係が緊張し、イタリア人監督は自分が去ることを知っていた」とのことです。
イタリア人監督の立場は「維持不可能なもの」になっていたと報じられている。深夜に彼の将来について話し合いが行われ、最終的には別れる決断が下された。
RMC Sport は、デ・ゼルビの「友人」を引用して、デ・ゼルビは「パリでの試合の夜」に自分の時間が終わったことを知っていたと報じた。デ・ゼルビはその後、「答えがない」こと、そして「自分のチームを理解していない」ことを認めた。
デ・ゼルビは要求の厳しい人物であり、最終節のクラブ・ブルージュ戦での0-3敗戦に続く、士気をくじくチャンピオンズリーグ敗退後の選手たちの態度に「打ちのめされた」と伝えられている。
彼は頻繁に不満を露わにし、ファンも同様の懸念を共有していた。デ・ゼルビの契約は2027年まで残っていたが、マルセイユは彼の退任を発表する公式声明で次のように述べた：「クラブ経営陣の全関係者——オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督——による協議の結果、トップチームの指揮官交代が決定されました。 これはクラブの最善の利益を考慮し、シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するため、慎重な検討を経て下された困難な共同決定である。
「オリンピック・ド・マルセイユは、ロベルト・デ・ゼルビ氏の献身、情熱、プロ意識、そして真摯な姿勢に感謝の意を表します。特に2024/25シーズンのチーム2位達成において、その姿勢は顕著に示されました。クラブは彼の今後のキャリアにおける成功を心より願っております。」
自己最高記録：グリーンウッドがピッチで奮起を促す
サポーターは、さらなる変化が必要であるという見解を持っているようで、著名な人物たちに取締役会の役職を辞めるよう求めています。今後数週間、さらに抗議行動が行われる予定です。
ピッチ上の事態を鎮めるのは、グリーンウッドら次第である。イングランド代表として1試合に出場したこの選手は、個人としてはまたも実り多いシーズンを過ごしている。昨シーズン、ゴールデンブーツの栄誉を味わったグリーンウッドは、今シーズン、キャリア最高の23得点を記録している。マルセイユは金曜日、ブレストとのアウェー戦に臨む。
