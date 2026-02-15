ストラスブールとの引き分けにより、マルセイユはリーグ1の順位を4位とし、首位レンズに12ポイント差をつけられた。2月11日にロベルト・デ・ゼルビ監督が解任された後、チームは暫定監督ジャック・アバルドナドの指導のもとで活動している。

元ブライトン監督は、ライバルであるパリ・サンジェルマンに「レ・クラシック」で 5-0 の大敗を喫したことを受け、解任されました。フランスの報道によると、デ・ゼルビ監督は「選手たちとの関係が緊張し、イタリア人監督は自分が去ることを知っていた」とのことです。

イタリア人監督の立場は「維持不可能なもの」になっていたと報じられている。深夜に彼の将来について話し合いが行われ、最終的には別れる決断が下された。

RMC Sport は、デ・ゼルビの「友人」を引用して、デ・ゼルビは「パリでの試合の夜」に自分の時間が終わったことを知っていたと報じた。デ・ゼルビはその後、「答えがない」こと、そして「自分のチームを理解していない」ことを認めた。

デ・ゼルビは要求の厳しい人物であり、最終節のクラブ・ブルージュ戦での0-3敗戦に続く、士気をくじくチャンピオンズリーグ敗退後の選手たちの態度に「打ちのめされた」と伝えられている。

彼は頻繁に不満を露わにし、ファンも同様の懸念を共有していた。デ・ゼルビの契約は2027年まで残っていたが、マルセイユは彼の退任を発表する公式声明で次のように述べた：「クラブ経営陣の全関係者——オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督——による協議の結果、トップチームの指揮官交代が決定されました。 これはクラブの最善の利益を考慮し、シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するため、慎重な検討を経て下された困難な共同決定である。

「オリンピック・ド・マルセイユは、ロベルト・デ・ゼルビ氏の献身、情熱、プロ意識、そして真摯な姿勢に感謝の意を表します。特に2024/25シーズンのチーム2位達成において、その姿勢は顕著に示されました。クラブは彼の今後のキャリアにおける成功を心より願っております。」