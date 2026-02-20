メイソン・グリーンウッドが衝撃的なミス！元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手がPKを失敗、マルセイユがブレストに敗れ、チャンピオンズリーグ進出の望みが大きく遠のく

グリーンウッドは試合を通して合計 7 回のシュートを放ちましたが、そのうちの 2 回だけがゴールに飛んだ、不安定な夜となりました。彼は今シーズン、リーグ 1 で 20 試合に先発出場し、14 ゴール、4 アシストという好調なパフォーマンスを見せています。

元監督であるデ・ゼルビは、グリーンウッドが潜在能力を発揮できるよう支援しており、元ブライトン監督は、成熟しつつあるこの才能について次のように語っている。 「我々は、ここ数試合で見せたようなグリーンウッドを常に必要としている。彼は世界クラスのグリーンウッドだ。なぜなら、両親から教えられたことに加え、彼は完璧な選手になりつつあるからだ。彼も困難な時期を経験したが、去ることはなく、ここに留まった。我々が彼に伝えていることは、彼自身のため、そしてOMのためであることを理解していたのだ」

デ・ゼルビ監督はこう付け加えた。「彼がこのまま続けてくれることを願っている。私は、彼がこの調子で続けていくべきであり、それは何よりも彼自身のためだと、常に彼に言い聞かせている。なぜなら、私は彼をもう少し人間らしく見ているからだ。彼は時々笑顔を見せ、少しは話をするようになった。以前よりも内向的ではなくなった。それは良いことだ。今では、誰もが以前よりもグリーンウッドを本当に高く評価することができる」