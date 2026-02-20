AFP
メイソン・グリーンウッドが衝撃的なミス！元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手がPKを失敗、マルセイユがブレストに敗れ、チャンピオンズリーグ進出の望みが大きく遠のく
グリーンウッドの悪夢のような夜
マルセイユは、ハビブ・ベイ監督の下での初戦、スタッド・ブレストに 2-0 で敗れました。 ルドヴィック・アジョークが素晴らしい 2 ゴールを決め、ベイ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて大きな痛手を受けた。グリーンウッドは 82 分にペナルティキックを獲得し、チームを試合に復帰させる絶好のチャンスを得たが、彼の弱々しいシュートは、ブレストのゴールキーパー、グレゴワール・クデにうまくセーブされた。
マルセイユは過去 4 試合で勝利を収めることができず、2 年間で最長の連敗記録を更新しました。ベイのチームは、5 位のリールも同様に不振であることに幸運であるかもしれません。リールも過去 5 試合で勝利を収めることはできませんでしたが、今週末のアンジェ戦で勝利すれば、4 位との 6 ポイントの差を縮めることができるでしょう。
グリーンウッドの絶望
グリーンウッドは試合を通して合計 7 回のシュートを放ちましたが、そのうちの 2 回だけがゴールに飛んだ、不安定な夜となりました。彼は今シーズン、リーグ 1 で 20 試合に先発出場し、14 ゴール、4 アシストという好調なパフォーマンスを見せています。
元監督であるデ・ゼルビは、グリーンウッドが潜在能力を発揮できるよう支援しており、元ブライトン監督は、成熟しつつあるこの才能について次のように語っている。 「我々は、ここ数試合で見せたようなグリーンウッドを常に必要としている。彼は世界クラスのグリーンウッドだ。なぜなら、両親から教えられたことに加え、彼は完璧な選手になりつつあるからだ。彼も困難な時期を経験したが、去ることはなく、ここに留まった。我々が彼に伝えていることは、彼自身のため、そしてOMのためであることを理解していたのだ」
デ・ゼルビ監督はこう付け加えた。「彼がこのまま続けてくれることを願っている。私は、彼がこの調子で続けていくべきであり、それは何よりも彼自身のためだと、常に彼に言い聞かせている。なぜなら、私は彼をもう少し人間らしく見ているからだ。彼は時々笑顔を見せ、少しは話をするようになった。以前よりも内向的ではなくなった。それは良いことだ。今では、誰もが以前よりもグリーンウッドを本当に高く評価することができる」
ベイに大きな期待が寄せられる
マルセイユはベイの指揮下での初戦を前に、彼を大々的に称賛する声明を発表した。「オリンピック・ド・マルセイユは、ハビブ・ベイをプロチームの監督に任命したことを発表できることを喜ばしく思います。
ハビブ・ベイはフランスサッカー界で独自のキャリアを築いてきた。まず闘志あふれる尊敬される選手として、そして野心的で思慮深い指導者として。
ハビブ・ベイは指導者としてのキャリアを素早く受け入れ、ピッチに戻ることを切望し、自然とベンチでの居場所を見出した。2021年にはレッドスターFCの指揮を執った。 厳しいリーグにおいて、彼は明確なアイデンティティを確立しました：規律、強度、そして野心。彼のマネジメントスタイルは高い基準と選手の責任感に基づいたもので、自身がピッチで体現したものに沿ったものでした。2004年に全国王者となった後、レッドスターをリーグ2に昇格させましたが、スタッド・レンヌへ移籍しました。
「2018年2月18日火曜日、ハビブ・ベイがオリンピック・マルセイユに復帰した。オレンジ・ヴェロドロームの緑の芝生からミシュレ大通りのスタジアムのタッチラインへ、彼は一つの輪を閉じたように見える。しかし、選手時代を貫いた指導理念——リーダーシップ、勤勉さ、情熱——を胸に、おそらく最も困難な道程がまだ彼を待っている。」
次に何が来る？
マルセイユの次節は3月1日にリヨンと対戦する。リヨンは現在リーグ1で3位、ベイェ率いるチームより5ポイント上回っているが、驚異的な首位を走るランスにはわずか7ポイント差だ。
