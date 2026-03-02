自身のポッドキャスト番組『リオ・ファーディナンド・プレゼンツ』で率直に語ったオールド・トラッフォードのレジェンドは、恐怖の空爆がもたらした心理的負担を詳細に明かした。元イングランド代表スターは、この状況が日常生活をいかに乱したかを説明した。「正直に言うと、今週はいつもとは違う週だった。まず今朝は家族全員でワークアウトをしたおかげで体調は絶好調だ。コロナ禍の時のように、普段は一緒にやらないことを家族全員でやっているんだ」と彼は述べた。

不確実性はファーディナンドに重くのしかかった。自宅上空に響き渡る凄まじい音を鮮明に描写し、「ミサイルや飛行機、戦闘機の音…そして巨大な爆弾の音を耳にするのは恐ろしい」と認めた。自身の重要な役割を認識し、「子供たちに状況を説明し、この瞬間を乗り切る手助けをすることだ。特に家長としてこれは重要だ。平静を保とうと努めたい」と付け加えた。」