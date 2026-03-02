AFP
「ミサイルの音を聞くのは恐ろしい」―元マンチェスター・ユナイテッドのリオ・ファーディナンドが語るドバイ封鎖の恐怖。米・イスラエル・イランの紛争で「巨大な爆弾」が落下する中での体験
中東情勢の緊張の中でのドバイへの移住
元マンチェスター・ユナイテッドDFリオ・ファーディナンドと妻ケイトは昨年8月、新たな生活を求めてアラブ首長国連邦に移住した。47歳のファーディナンドは子供たち（シェイ、クリー、ティア）と共に移り住み、ドバイを居住地として選んだ著名人の増加傾向に加わった。 元ボクサーのアミール・カーンやハリウッド女優リンジー・ローハンといった著名人も以前同様の移住を決めており、富裕層や有名人にとって排他的で安全な避難所としての同都市の強い魅力を浮き彫りにしていた。
しかし、イラン、イスラエル、米国を巻き込んだ地政学的緊張の急激な高まりが、この安全感を激しく打ち砕いた。紛争は実質的に、彼らの豪華な住居を仮設シェルターへと変貌させた。都市国家に典型的な贅沢な生活を楽しむどころか、ファーディナンド一家は前例のないロックダウン状況に対処せざるを得なくなり、脆弱さを感じるとともに、近い将来に対する強い不安を抱えている。
リオ・ファーディナンド、ドバイのロックダウン体験を語る
自身のポッドキャスト番組『リオ・ファーディナンド・プレゼンツ』で率直に語ったオールド・トラッフォードのレジェンドは、恐怖の空爆がもたらした心理的負担を詳細に明かした。元イングランド代表スターは、この状況が日常生活をいかに乱したかを説明した。「正直に言うと、今週はいつもとは違う週だった。まず今朝は家族全員でワークアウトをしたおかげで体調は絶好調だ。コロナ禍の時のように、普段は一緒にやらないことを家族全員でやっているんだ」と彼は述べた。
不確実性はファーディナンドに重くのしかかった。自宅上空に響き渡る凄まじい音を鮮明に描写し、「ミサイルや飛行機、戦闘機の音…そして巨大な爆弾の音を耳にするのは恐ろしい」と認めた。自身の重要な役割を認識し、「子供たちに状況を説明し、この瞬間を乗り切る手助けをすることだ。特に家長としてこれは重要だ。平静を保とうと努めたい」と付け加えた。」
家族が仮設の防空壕で安全を求める
脅威レベルが上昇する中、ファーディナンド家は回避行動を余儀なくされた。当局と安全プロトコルにより、彼らは地下へ避難した。この劇的な変化を振り返り、ファーディナンドは明かした。「正直に言うと、ちょっと怖い状況だったよ。でも奇妙なことに、すごく守られていて安心感もあったんだ」 スタジオが私の防空壕になったんだ。地下へ避難するよう指示を受けて…ここ地下で羽毛布団を敷いて寝ていたんだよ」
妻のケイトはSNSフォロワーに冷静な近況を伝え、攻撃の深刻さに当初は言葉を失ったと告白。元テレビパーソナリティはファンを安心させるためこう記した。「メッセージをありがとう、沈黙してごめんなさい…私たちは無事です。政府がその状態を維持するために素晴らしい仕事をしてくれています。不安はあるものの、私たちは非常に安全な手の中にあると感じています」
地域的な混乱下での家庭生活の管理
真の危険にもかかわらず、幼い子供たちはこの恐ろしい体験の中に思いがけない光明を見出していた。地政学的紛争の厳しい現実から守られた子供たちは、緊急避難を楽しい活動として捉えていた。ケイトが心のこもったメッセージで記したように：「今夜は穏やかな夜になることを願っています。昨夜は本当に怖かったです。でもクリーとシェイは、地下室でみんなで泊まり会いができたなんて信じられないと、とても喜んでいました」
状況はさらに複雑化している。家族が二つの大陸に分断されているのだ。リオの長男ローレンツとテイトはサッカー選手としてのキャリアを追求するため英国に残り、直接的な軍事的脅威を免れている。一方フェルディナンドは、メディア活動とドバイで幼い子供たちを守る責任との両立に追われる。中東で家族が極めて不安定な時期を耐え抜く中、彼は現地のインフラに頼りながら、強いレジリエンスを維持している。
