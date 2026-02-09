メリノの復帰時期についてはまだ明確な日程は決まっておらず、選手の実父がその復帰時期を予測するのが非常に難しい理由を明かした。ミゲル・メリノはカデナ・セルに対し次のように語った。「問題はあるものの、彼は現状を受け入れている。怪我は決して良いタイミングで起こるものではない。選手はどんな事態にも備えなければならない」 厳しい状況だが前向きに捉えなければならない。これより深刻な負傷例は数多く存在する。回復期間の見通しが立たないのは、この種の負傷の症例が乏しいためだ。ストレス骨折であり、足指ではなくより深部での損傷だ。医学的に十分に解明されていない負傷であり、回復過程には多くの不確定要素が伴う」

