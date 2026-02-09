Getty Images Sport
ミケル・メリノが足の骨折手術を受けた病院のベッドから、アーセナルのファンに向けて前向きなメッセージを送った
アーセナル、メリノが負傷で離脱
メリノはエミレーツ・スタジアムで行われたアーセナル対マンチェスター・ユナイテッド戦（プレミアリーグ、3-2でアーセナル敗戦）で負傷した。ミケル・アルテタ監督は試合後、この負傷が珍しいものであることを認め、記者団にこう語った。「非常に珍しい負傷です。手術後の経過を日々観察し、当然ながら手術に向けて一週間を通じて経過を注視する必要があります」 ミケル（・メリノ）は可能な限り早く復帰するために全力を尽くすだろう。しかし同時に、治癒過程を尊重する必要がある。明らかに非常に珍しい負傷であるという事実も考慮しなければならない」
メリノからアーセナルファンへのメッセージ
ミッドフィールダーは手術を終え、インスタグラムで更新情報を投稿した。「手術完了！復帰に一歩近づいた。皆様からのメッセージと温かいお気持ち、本当にありがとうございます。この挑戦に立ち向かうさらなるエネルギーを頂いています。Vamos！」
メリノはいつ戻るのか？
メリノの復帰時期についてはまだ明確な日程は決まっておらず、選手の実父がその復帰時期を予測するのが非常に難しい理由を明かした。ミゲル・メリノはカデナ・セルに対し次のように語った。「問題はあるものの、彼は現状を受け入れている。怪我は決して良いタイミングで起こるものではない。選手はどんな事態にも備えなければならない」 厳しい状況だが前向きに捉えなければならない。これより深刻な負傷例は数多く存在する。回復期間の見通しが立たないのは、この種の負傷の症例が乏しいためだ。ストレス骨折であり、足指ではなくより深部での損傷だ。医学的に十分に解明されていない負傷であり、回復過程には多くの不確定要素が伴う」
次に何が来る？
メリノは今シーズン、アーセナルの戦力として重要な役割を担い、全大会通算で6得点を記録してきたが、アルテタ監督は今後しばらくの間、彼を欠いた状態でチームを率いることになる。アーセナルは今後数週間で過密日程を控え、木曜日にプレミアリーグでブレントフォードと対戦した後、日曜日にFAカップ4回戦でウィガン・アスレティックと対戦する。
