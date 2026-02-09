AFP
ミケル・メリノが足の負傷で手術を受ける。アーセナルは厳しい回復スケジュールに不安を抱える
メリノは手術を受ける
Football.Londonによれば、メリノはユナイテッド戦で負った足の負傷の手術を受け、今シーズン終了までに復帰するための時間との戦いに直面している。 29歳の選手は今季これまでに4得点3アシストを記録しているが、今後8週間は負傷した足に本格的に体重をかけることができない見込みだ。ジムでのトレーニングは可能であり、2004年以来となるプレミアリーグ優勝を目指すアーセナルにとって、シーズン終了前の復帰に楽観的な見方が示されている。
アルテタ監督は今季中の復帰可能性についてこう語った。「そう願っている。確かなことは言えない。手術が必要で、それは決して楽観できる状況ではない。彼は我々にとって重要な選手だ」
「複数のポジションでプレーできる多様性と能力を備えた選手だ。確かに大きな痛手だ」
- AFP
メリノは足を骨折した
メリノは足を骨折しており、アルテタ監督は負傷の程度が「稀なケース」だと主張している。
彼は続けた：「様子を見よう。非常に珍しい負傷なので、手術後に経過を待つ必要がある。日々の反応を観察しながらだ。
「当然ながら、手術に向けて一週間を通じて経過を観察する。ミケルは可能な限り全てを尽くして、できるだけ早く復帰しようと努力するだろう。
「しかし同時に、回復プロセスを尊重する必要がある。何と言っても、これは非常に珍しい怪我だという事実を」
メリノもまた、2026年にアメリカ・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップでスペイン代表としてプレーすることを目指し、シーズン終了前までの復帰を望んでいる。
今シーズン序盤にチームの好調を享受していた選手にとってこれは痛手だ。クラブ公式サイトで彼はこう語っていた。「サッカーは結果だけが全てではない。結果が最も重要だが、こうしたチームメイトとプレーを楽しめるのは純粋な喜びだ。ピッチに立つたびに楽しんでいる」
「全員がベストを尽くしつつ楽しんでいる。これ以上の組み合わせはない。パフォーマンスと楽しみが魔法のレシピだ。だから、本当に幸せだ」
メリノの驚くべき適応
メリノはミッドフィルダーとして獲得されたが、アーセナルの攻撃陣において確かな選択肢へと成長。アルテタ監督はその万能ぶりに感嘆している。
彼はこう付け加えた。「確かに、ストライカーとしては（彼が夢にも思わなかったこと）ですが、それは選手を獲得する際に学ぶことでもあります。私は、彼がそれ以上のものを提供できると知っていました。特に、初めて彼に会った後はなおさらでした。なぜなら、それほど好奇心旺盛で、自分の職業とサッカーを愛する選手に、限界を設けることは難しいからです。
現在、アーセナルはマンチェスター・シティに6ポイントの差をつけてリーグ首位の座に立っているが、メリノに加え、ブカヨ・サカとマーティン・オデゴールも負傷で欠場しており、今シーズンは相次ぐ負傷者問題に見舞われている。
- AFP
次に何が来る？
アルテタ率いるアーセナルは、週半ばに難しそうなアウェイ戦としてブレントフォードと対戦する。ビーズ（ブレントフォードの愛称）は現在プレミアリーグ7位に位置し、4位のマンチェスター・ユナイテッドとはわずか5ポイント差。チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性も秘めている。その後アーセナルは、FAカップ4回戦でウィガン・アスレティックと対戦するため、神経をすり減らす優勝争いから一時離脱する。
GOAL-eによる自動翻訳
