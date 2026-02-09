ミケル・メリノが足の負傷で手術を受ける。アーセナルは厳しい回復スケジュールに不安を抱える

メリノは足を骨折しており、アルテタ監督は負傷の程度が「稀なケース」だと主張している。

彼は続けた：「様子を見よう。非常に珍しい負傷なので、手術後に経過を待つ必要がある。日々の反応を観察しながらだ。

「当然ながら、手術に向けて一週間を通じて経過を観察する。ミケルは可能な限り全てを尽くして、できるだけ早く復帰しようと努力するだろう。

「しかし同時に、回復プロセスを尊重する必要がある。何と言っても、これは非常に珍しい怪我だという事実を」

メリノもまた、2026年にアメリカ・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップでスペイン代表としてプレーすることを目指し、シーズン終了前までの復帰を望んでいる。

今シーズン序盤にチームの好調を享受していた選手にとってこれは痛手だ。クラブ公式サイトで彼はこう語っていた。「サッカーは結果だけが全てではない。結果が最も重要だが、こうしたチームメイトとプレーを楽しめるのは純粋な喜びだ。ピッチに立つたびに楽しんでいる」

「全員がベストを尽くしつつ楽しんでいる。これ以上の組み合わせはない。パフォーマンスと楽しみが魔法のレシピだ。だから、本当に幸せだ」

