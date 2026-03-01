Getty Images Sport
ミケル・アルテタ監督、チェルシー戦勝利後に途中交代を要請したデクラン・ライス選手の負傷状況を報告
アーセナルがチェルシー戦で重要な勝利を収める
土曜日のマンチェスター・シティ対リーズ・ユナイテッド戦の結果を受け、アーセナルは前半中盤にウィリアム・サリバのゴールで主導権を握った。しかし、前半終了間際にピエロ・ヒンカピエがリース・ジェームズの危険なコーナーキックをオウンゴールで返され、同点に追いつかれた。
後半開始直後はチェルシーが優勢に見えたが、アーセナルのセットプレーの威力が再び決定的となった。ライスが放った完璧な弧を描くコーナーキックをブルーズのゴールキーパー、ロベルト・サンチェスが誤って処理した隙に、ユリアン・ティンバーが決勝点をヘディングで叩き込んだ。後半終了間際にペドロ・ネトが退場処分となり10人となったチェルシー相手に、ホームチームは緊張の最終局面を乗り切り、優勝争いにおいて極めて重要な勝ち点3を確保した。
ミッドフィルダーのスター選手デクラン・ライスに負傷の懸念
この重要な勝利は、ライス選手の負傷懸念によって影を落とされた。決勝点のアシストを決めた直後、イングランド代表選手はネトを抜き去り危険なチェルシーのカウンター攻撃を阻止し、守備面での多大な価値を示した。しかし、息を切らすほどの追走の後、ゴールキーパーのデビッド・ラヤへボールを戻そうとした際に筋肉を痛めたようだ。
27歳の選手はしばらく勇敢にプレーを続けたが、ベンチに合図を送ると、76分にクリスチャン・ノルガードと交代した。試合終了後のインタビューでミケル・アルテタ監督は、選手自身が交代を求めたことを明かした。「デクランが交代を要請した。残念ながら、検査を受けて水曜日の試合に出場可能か確認する必要がある」 医療チームは元ウェストハム主将のコンディションを評価する予定だ。
優勝争いのプレッシャーと週中の試合
アルテタ監督はチームの粘り強さを称賛しつつも、試合運びの改善余地を認めた。「大きな勝利だ。非常に満足している」とアーセナル指揮官は語った。「長い時間帯でチームは素晴らしいプレーを見せた。前半終了時点で点差はもっと開いていてもおかしくなかった。失点した瞬間は痛かったが、チェルシーのクオリティは…退場者が出た後、我々はその状況をもっと上手く管理すべきだった。この件については明日話し合うつもりだ」
アーセナルは今週末のブライトン戦に向け、迅速に再編成する必要がある。この試合は優勝争いのライバルであるマンチェスター・シティが苦戦中のノッティンガム・フォレストと対戦するわずか24時間後に開催される。終盤戦をライス抜きで戦うことは、プレミアリーグ優勝トロフィー獲得を目指すアーセナルにとって大きな打撃となるため、今後の医学的評価が極めて重要となる。
アルテタ、チェルシーの戦術的質を称賛
勝利を収めたにもかかわらず、アーセナルの指揮官は相手チームを高く評価し、数的劣勢の中でも困難な状況を切り抜ける能力を称賛した。「彼らは非常に高いクオリティを持っている。キーパーまで攻撃に参加させれば、10人で戦っていても窮地を脱することができる」とアルテタは分析した。
アルテタ監督は試合を通じて相手チームがもたらした戦術的な難題について詳しく説明した。「彼ら［チェルシー］には様々なスペースを占めることができる選手がいる。コール［・パーマー］は偽9番としてこれらのスペースを占め、わずか1平方メートルのスペースで方向転換し、選手を活性化させることができる」と語った。 アーセナル監督は中盤の3選手を称賛して分析を締めくくった。「カイセド、エンツォ［フェルナンデス］、コールは狭いスペースでのターンが非常に優れている。驚異的だ。彼らはトップクラスのチームだ」
