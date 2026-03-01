土曜日のマンチェスター・シティ対リーズ・ユナイテッド戦の結果を受け、アーセナルは前半中盤にウィリアム・サリバのゴールで主導権を握った。しかし、前半終了間際にピエロ・ヒンカピエがリース・ジェームズの危険なコーナーキックをオウンゴールで返され、同点に追いつかれた。

後半開始直後はチェルシーが優勢に見えたが、アーセナルのセットプレーの威力が再び決定的となった。ライスが放った完璧な弧を描くコーナーキックをブルーズのゴールキーパー、ロベルト・サンチェスが誤って処理した隙に、ユリアン・ティンバーが決勝点をヘディングで叩き込んだ。後半終了間際にペドロ・ネトが退場処分となり10人となったチェルシー相手に、ホームチームは緊張の最終局面を乗り切り、優勝争いにおいて極めて重要な勝ち点3を確保した。