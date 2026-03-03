Getty Images Sport
ミケル・アルテタ監督、チェルシー戦での辛勝後「信頼できない」とアーセナルのスター選手を警告
ニコルが攻撃的な姿勢に警鐘を鳴らす
アーセナルがエミレーツ・スタジアムで重要な勝ち点3を獲得したものの、その勝利の様相から、一部の評論家はガナーズの真価に疑問を抱いている。ウィリアム・サリバの先制点はピエロ・ヒンカピエのオウンゴールで帳消しとなり、結局はユリアン・ティンバーのセットプレーからの追加点でロンドン・ダービーが決着した。 マンチェスター・シティがまだ1試合の消化試合を残し、連勝を続けている状況では、ミケル・アルテタ監督が完璧を維持するプレッシャーは計り知れない。ESPNで解説したニコルは、オープンプレーでの脅威の欠如がコーチングスタッフにとって最大の懸念事項であるべきだと指摘した。「試合内容としては、チェルシーが45分まで全く機能していなかったと思う。前半はオウンゴール以外、攻撃面で何も貢献していなかった」と彼は語った。 「後半は全く別物だった。ミケル・アルテタ監督はアーセナルが前半と同じ勢いで後半を始めることを期待していただろうが、そうならなかった。アーセナルが少しプレッシャーをかけた時に答えを持っていなかったことが、私にとって懸念材料だ。チェルシーが10人になっても、アーセナルはボールを支配できなかった」
不振のスター選手への懸念
批判はストライカーだけにとどまらず、中盤やサイドエリアも厳しく見直された。ニコル氏は、チーム内のエネルギーレベルが重要な局面で低下しているようだと指摘した。 「中盤は貧弱で、デクラン・ライスは力尽きてしまい、マーティン・ズビメンディはアーセナルのユニフォームを着て以来、おそらく最悪の試合だった」と彼は観察した。エンジンルームでのこうした苦戦は、しばしば前線への供給不足につながったが、ニコルは、組織的な守備ブロックを崩せなかったことについても、攻撃陣も責任を背負わなければならないと考えている。
ニコルは、いくつかの個人を例に挙げて、次のように続けた。「ガブリエル・マルティネッリはチェルシー戦で1回だけ走り込みを見せたが、レアンドロ・トロサードは左サイドで何もしていない。ブカヨ・サカは最近ほとんど存在感がなく、ギョケレスは先週2ゴールを決めたが、彼を信頼することはできない」
防御ブロックを打ち破る
タイトル争いが激化する中、アーセナルの試合日程では伝統的な「ビッグ6」以外のチームと複数対戦する。こうした相手は低めの守備ブロックを敷く傾向があり、リーグ首位のチームは狭いスペースで創造的な解決策を模索せざるを得ない。ニコルは、アーセナルの主要な創造的攻撃手段が不発に終わる場合、マンチェスター・シティのような圧倒的な得点力を再現するのは困難だと懸念する。シティには豊富な控えオプションが存在しているようだ。
「それがミケル・アルテタ監督にとって最大の懸念材料だ」とニコルは続けた。「マンチェスター・シティ戦はアウェーだが、その他の試合はトップ6外のチームとの対戦となる。つまり相手は堅い守備ブロックを敷いてくるだろう。ではどうすればこうしたチームを崩せるのか？ 攻撃陣が相手を崩せないように見えるアーセナルと、それを可能にし、しかも豊富な選択肢を持つマンチェスター・シティを比較してみろ。 ミケル・アルテタ監督は勝利を収めたとはいえ、少なからず不安を抱えているはずだ」
ギョケレスの今後の道
今後数週間は、ギョケレスの真価とイングランド最高峰の舞台にふさわしい選手かどうかを決定づける試練となる。今季アーセナルでは全大会通算15得点を挙げているが、高い期待に応えられていないのが実情だ。次の試練は、連勝中の好調ブライトンを相手に戦うミッドウィークのアウェイ戦となる。
プレミアリーグの直近の試合日程を超えて、チームは来月エティハド・スタジアムで行われるマンチェスター・シティとの決定的な対決に備えねばならない。多くの専門家が優勝の行方を決める一戦と見なすこの試合で、ギョケレスは批判を黙らせるため、ノースロンドン・ダービーで見せた得点感覚を取り戻す必要がある。もし彼がこうした高リスクの試合で結果を出せなければ、アルテタ監督は優勝争いの最終局面において攻撃陣の序列を見直すことを余儀なくされるかもしれない。
