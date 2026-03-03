ミケル・アルテタ監督、チェルシー戦での辛勝後「信頼できない」とアーセナルのスター選手を警告

批判はストライカーだけにとどまらず、中盤やサイドエリアも厳しく見直された。ニコル氏は、チーム内のエネルギーレベルが重要な局面で低下しているようだと指摘した。 「中盤は貧弱で、デクラン・ライスは力尽きてしまい、マーティン・ズビメンディはアーセナルのユニフォームを着て以来、おそらく最悪の試合だった」と彼は観察した。エンジンルームでのこうした苦戦は、しばしば前線への供給不足につながったが、ニコルは、組織的な守備ブロックを崩せなかったことについても、攻撃陣も責任を背負わなければならないと考えている。

ニコルは、いくつかの個人を例に挙げて、次のように続けた。「ガブリエル・マルティネッリはチェルシー戦で1回だけ走り込みを見せたが、レアンドロ・トロサードは左サイドで何もしていない。ブカヨ・サカは最近ほとんど存在感がなく、ギョケレスは先週2ゴールを決めたが、彼を信頼することはできない」