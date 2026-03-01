マーカス・ラッシュフォード、マンチェスター・ユナイテッドでサッカーを楽しめないなら「何かがおかしい」と語る

ラッシュフォードの態度の劇的な変化は、特に元マンチェスター・ユナイテッド主将ブライアン・ロブソンをはじめ、誰もが快く思っていない。オールド・トラッフォードを離れて見せたフォワードの新たな幸福感に対し、この伝説的ミッドフィルダーは、マンチェスターでのプレッシャーへの心理的対処法について率直な評価を下した。

最新のサッカーオッズを提供するBOYLE Sportsの取材に対し、ロブソンはこう語った。「マーカス・ラッシュフォードという選手については、理解に苦しむ。 マンチェスター・ユナイテッドに所属している時、誰もが彼の自信やクラブでの自身のフォームへの信頼を失ったと言っているのに、彼はアストン・ヴィラで再びサッカーを楽しむようになったと言う。マンチェスター・ユナイテッドでサッカーを楽しめないなら、何かがおかしい」

ロブソンはさらに、来夏にこのフォワードをロッカールームに迎え入れる判断は単純ではないと指摘。キャリントンでの激しい競争状況と、それが引き起こす可能性のある摩擦を理由に挙げた。「チームメイトが『彼の態度はどうなんだ？』と言い出すかもしれないから、マーカスを戻すかどうかは確信が持てない」とロブソンは認めた。 「現時点でクラブにはアマド・ディアロ、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、そして万全の状態ならトップクラスの選手であるメイソン・マウントがいる。彼にとって不幸なのは、度重なる負傷だ。パトリック・ドルグも素晴らしい活躍を見せているが、絶好調の時に負傷してしまった彼には気の毒に思う」