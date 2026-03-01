(C)Getty Images
マーカス・ラッシュフォード、マンチェスター・ユナイテッドでサッカーを楽しめないなら「何かがおかしい」と語る
カタルーニャ・ルネサンスがオールド・トラッフォードの注目を浴びる
2025年夏にバルセロナへの大型ローン移籍を決定して以来、ラッシュフォードは停滞していたキャリアを完全に再生させた。マンチェスターでの激動かつ厳しい監視下に置かれた時期を後にして、28歳の選手はスペインの太陽の下で開花。全公式戦35試合で10得点13アシストという驚異的な成績を挙げている。 左サイドでのダイナミックな連携プレーと爆発的なスピードは、バルサをリーガ・エスパニョーラの頂点へと押し上げた。さらに、欧州トップクラスの実績を持つ彼の活躍は、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出（グループステージ8試合で9得点関与）に大きく貢献している。
この著しい活躍の対比は、必然的に彼のオールド・トラッフォード時代への注目を再び集めている。移籍前、アカデミー出身の彼は古巣クラブの重圧に押し潰され、深い挫折感を露わにしていた。ユナイテッドファンは自クラブ育ちの選手が再び笑顔を見せることに多少の安堵を感じつつも、海外での即戦力としての成功は、なぜ過去2シーズンのプレミアリーグで同じ喜びや仕事量、成果を再現できなかったのかという不快な疑問を投げかけている。
ロブソン、攻撃的な姿勢について説明を求める
ラッシュフォードの態度の劇的な変化は、特に元マンチェスター・ユナイテッド主将ブライアン・ロブソンをはじめ、誰もが快く思っていない。オールド・トラッフォードを離れて見せたフォワードの新たな幸福感に対し、この伝説的ミッドフィルダーは、マンチェスターでのプレッシャーへの心理的対処法について率直な評価を下した。
最新のサッカーオッズを提供するBOYLE Sportsの取材に対し、ロブソンはこう語った。「マーカス・ラッシュフォードという選手については、理解に苦しむ。 マンチェスター・ユナイテッドに所属している時、誰もが彼の自信やクラブでの自身のフォームへの信頼を失ったと言っているのに、彼はアストン・ヴィラで再びサッカーを楽しむようになったと言う。マンチェスター・ユナイテッドでサッカーを楽しめないなら、何かがおかしい」
ロブソンはさらに、来夏にこのフォワードをロッカールームに迎え入れる判断は単純ではないと指摘。キャリントンでの激しい競争状況と、それが引き起こす可能性のある摩擦を理由に挙げた。「チームメイトが『彼の態度はどうなんだ？』と言い出すかもしれないから、マーカスを戻すかどうかは確信が持てない」とロブソンは認めた。 「現時点でクラブにはアマド・ディアロ、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、そして万全の状態ならトップクラスの選手であるメイソン・マウントがいる。彼にとって不幸なのは、度重なる負傷だ。パトリック・ドルグも素晴らしい活躍を見せているが、絶好調の時に負傷してしまった彼には気の毒に思う」
キャリック監督下で新たに発見された戦術
スペインではラッシュフォードの攻撃的活躍が注目される一方、本国ではマイケル・キャリックが静かにマンチェスター・ユナイテッドの守備基盤を固め、強豪チームに対するカウンター攻撃能力を強化。同時に深いブロックへの対応力も証明している。この戦術的進化が驚異的な好調をもたらし、キャリック指揮下のユナイテッドは6試合無敗（5勝1分）を維持。アーセナルやマンチェスター・シティに対する大勝を含む重要な勝利を収めている。
「マイケル・キャリックがカウンター攻撃型チームを構築しているとは限らない。相手チームの戦い方次第だ」とロブソンは説明する。「時には徹底した守備を敷く相手もいて、崩すのが難しい。そうした相手と対戦する際は、カウンター攻撃で自陣が晒されないよう注意が必要だ。 相手の手口を予測して対策を練る必要があるが、現時点でマイケルはそれをかなり上手くやっていると思う」
彼は特に最近のエバートン戦を挙げ、守備陣が相手の主要な脅威を巧みに封じ込めた点を指摘した。「エバートン戦ではユナイテッドは堅固だった」と彼は付け加えた。 「必要な闘志を見せていた。エバートンがコーナーキックをゴールバー直下に何度も蹴り込んでくる中、ハリー・マグワイア、レニー・ヨロ、カゼミーロ、センネ・ラメンスの対応は本当に素晴らしかった。コーナー以外の脅威はほとんどなく、それが最大の危険だったからだ。決勝点は見事だったが、何よりも称賛すべきは、失点を許さないという闘志と決意だった」
迫り来る夏のジレンマ
春の試合日程が始まる中、ラッシュフォードはバルセロナへのレンタル移籍期間において決定的な局面を迎えている。迫るチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦は、欧州のトップクラス相手に対しても結果を出せるかを試す場となる一方、リーガ優勝争いを維持するプレッシャーは絶対的な安定性を要求する。彼の驚異的な活躍により、ハンス・フリック監督率いるチームは既に完全移籍の可能性を模索しており、今夏マンチェスター・ユナイテッドは財政面とスポーツ面の両方で重大な決断を迫られることになる。
