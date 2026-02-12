マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッド復帰の可能性を残している。元コーチがバルセロナからレンタル移籍中の同選手が帰国するかもしれないと信じているためだ。

ムールンステーンは、ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドを離れ、最初はアストン・ヴィラ、その後バルセロナへ移籍した決断が、彼の個人的・職業的成長にとって正しい選択だったと強調した。このオランダ人コーチは、同じくキャリントン出身でナポリでのセリエA優勝という成功を収めたスコット・マクトミネイとの類似点を指摘し、プレミアリーグを離れることでラッシュフォードが再び息を吹き返せたと示唆した。

「スコット・マクトミネイも同じだ。両選手とも移籍先で非常に成功している」とムールンステーンは述べた。「だがマーカスにとって、まずアストン・ヴィラ、そして今はバルセロナでの経験は有益だったと思う。文化も言語もスタイルも異なる。毎週が全く違う環境だ」

彼は、イングランドのトップリーグが課す容赦ない肉体的・精神的負荷が選手を消耗させかねない一方、ラ・リーガはラシュフォードのプレースタイルに現在合致する異なるタイプの挑戦を提供すると主張した。「プレミアリーグは別物だ。世界のどのリーグよりもはるかに要求が厳しい。そして彼はサッカーを楽しんでいると思う。それが最も重要なことだ。彼はサッカーを楽しむ必要がある」