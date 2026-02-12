Getty Images Sport
マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッド復帰の可能性を残している。元コーチがバルセロナからレンタル移籍中の同選手が帰国するかもしれないと信じているためだ。
オールド・トラッフォード復帰の可能性は残されている
アストン・ヴィラでのプレーを経て、カタルーニャの巨人で復活を遂げているラッシュフォードは、プレミアリーグの厳しい監視の目を離れて生まれ変わった選手のように見え、リーガでは4ゴール6アシスト、チャンピオンズリーグではさらに5ゴール3アシストを記録している。しかし、ムールンステーン氏は、この選手と彼の幼少期から応援してきたクラブとの絆は決して壊れることはないと信じており、マンチェスターへの復帰の可能性は十分にあるとほのめかしている。
BetGoat のインタビューで、サー・アレックス・ファーガソン元監督の元アシスタントは、アカデミー出身の選手たちは、決して消えることのない、クラブとの特別な絆を持っていると強調しました。「マーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する道は、間違いなくあるでしょう」とムールンステーン氏は断言しました。「マーカスは、幼い頃からこのクラブで育ってきたので、今でも誰よりも『レッド』だと思います。それは決して消えることはなく、彼から離れることもないでしょう」。
- Getty Images Sport
プレミアリーグから離れて繁栄する
ムールンステーンは、ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドを離れ、最初はアストン・ヴィラ、その後バルセロナへ移籍した決断が、彼の個人的・職業的成長にとって正しい選択だったと強調した。このオランダ人コーチは、同じくキャリントン出身でナポリでのセリエA優勝という成功を収めたスコット・マクトミネイとの類似点を指摘し、プレミアリーグを離れることでラッシュフォードが再び息を吹き返せたと示唆した。
「スコット・マクトミネイも同じだ。両選手とも移籍先で非常に成功している」とムールンステーンは述べた。「だがマーカスにとって、まずアストン・ヴィラ、そして今はバルセロナでの経験は有益だったと思う。文化も言語もスタイルも異なる。毎週が全く違う環境だ」
彼は、イングランドのトップリーグが課す容赦ない肉体的・精神的負荷が選手を消耗させかねない一方、ラ・リーガはラシュフォードのプレースタイルに現在合致する異なるタイプの挑戦を提供すると主張した。「プレミアリーグは別物だ。世界のどのリーグよりもはるかに要求が厳しい。そして彼はサッカーを楽しんでいると思う。それが最も重要なことだ。彼はサッカーを楽しむ必要がある」
ユナイテッドにおける「失われた意欲」への対処
復帰の可能性について議論する中で、ムールンステーンはラッシュフォードが当初退団を余儀なくされた理由に言及することを避けてはいない。ユナイテッドでの最初の在籍期間の最終数ヶ月は、エリック・テン・ハフとルーベン・アモリン両監督の下で、明らかに自信と幸福感が低下したことで台無しにされた。ムールンステーンは、これほど情熱的な選手が輝きを失うに至った内部要因に疑問を呈し、当時「何かがおかしかった」と示唆した。
「彼らは今でもチャンピオンズリーグで好成績を収めている。しかし、そう、状況は変わった。クラブの状況は変わった」とムールンステーンは分析した。「あの特定の時期、マンチェスター・ユナイテッドにおいてマーカス（ラッシュフォード）が納得できなかった何かが確かに存在した。なぜなら、かつて愛し、育ってきたクラブのためにプレーする意欲を彼が失った原因を、真剣に自問しなければならないからだ」
- AFP
対話が亀裂を癒す鍵となる
今後の見通しについて、ムールンステーンは離れていた時間のおかげで和解のプロセスは既に始まっている可能性が高いと考える。ラッシュフォードがスペインで笑顔を取り戻し、ユナイテッドが新たな時代を迎える中、和解の条件が整いつつあるかもしれない。しかしオランダ人監督は、選手とクラブ上層部との率直な対話なしには何も進展しないと強調した。
「状況は変わり得るし、より良い方向へ変わる可能性もある。ただし、その行方を見極めるためには対話が必要だ」と彼は結論づけた。
GOAL-eによる自動翻訳
広告