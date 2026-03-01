Getty
マンチェスター・ユナイテッド、夏の決断を前にクリスティアーノ・ロナウドのコーチを監督候補リストに追加
FAカップ優勝経験者がユナイテッドの獲得候補に浮上
ベン・ジェイコブズ記者によれば、レッドデビルズ（マンチェスター・ユナイテッド）は、スペイン人監督が代表チームの任務を終えた後、クラブサッカーに復帰させる可能性を既に模索し始めている。52歳の彼はイングランドトップリーグのベテランであり、スウォンジー・シティ、ウィガン・アスレティック、エバートンで指揮を執った経験を持つ。 国内リーグにおける彼の最高の功績は2013年、ライバルであるマンチェスター・シティをウェンブリー決勝で破り、ウィガンを歴史的なFAカップ優勝に導いたことだ。このプレミアリーグの状況を深く理解している点は、ピッチ上で長年にわたり不安定な成績が続いた後、クラブをかつての栄光に導ける指導者を切実に求めるユナイテッドにとって、大きな強みと見なされている。
オールド・トラッフォードでの内部協議
ジェイコブスは、最近の「ユナイテッド・スタンド」ポッドキャストに出演し、クラブの内部でマルティネスの名前が活発に議論されていることを明らかにし、この状況の進展に光を当てました。同記者は、その関心の深さを明らかにし、「マンチェスター・ユナイテッドが少なくとも内部で議論しているもう一人の人物は、ロベルト・マルティネスだ。ただし、あまり期待しすぎるべきではないだろう。彼はポルトガルを離れる見通しで、その職はジョゼ・モウリーニョが就くかもしれない」と述べています。
ユナイテッドは現在、ルーベン・アモリム監督解任後に暫定監督に就任したマイケル・キャリックの指導のもとで活動している。キャリックはアーセナルやマンチェスター・シティといった強豪チームに勝利し、クラブ幹部に強い印象を与えているが、クラブは彼が常任監督としてふさわしい人物であるかどうかをまだ評価している段階である。その結果、マンチェスター・ユナイテッドは、ヨーロッパ市場で名高い他の候補者たちと比較しながら、マルティネスの経験について検討を重ね、彼との交渉を行っている。
候補者の厳選された候補者リスト
この職に就く候補者は、決してマルティネスだけではありません。 レッドデビルズは、次の監督について、夏に最終的な決定を下す準備を進めており、選択肢を広く開いている。現在のドイツ代表監督であるユリアン・ナーゲルスマン氏、そしてマルセイユを退団して以来、無所属となっているロベルト・デ・ゼルビ氏も、候補リストの上位にいると理解されている。クラブは、オールド・トラッフォードのスポットライトという大きなプレッシャーに耐えながら、現代的な攻撃的なプレイスタイルを実践できる監督を求めている。
しかし、ジェイコブスは、元エバートン監督が交渉の対象となっているにもかかわらず、彼が絶対的な最有力候補ではないことをほのめかした。彼は次のように述べている。「しかし、マルティネスのスタイルは、この職に最適なものとは思いません。しかし、ナゲルスマンやデ・ゼルビと同様、彼は間違いなく候補リストに入っています。 これは、クラブがマルティネスの技術的な知識と国際的な実績を高く評価している一方で、彼の具体的な戦術的アプローチが、トップチームに対するクラブの長期的なビジョンと合致するかどうかについては、依然として議論が続いていることを示唆している。
ワールドカップ優勝への焦点が維持される
マルティネスにとって、当面の焦点は依然としてポルトガル代表監督としての現在の職務に完全に集中している。ポルトガルサッカー連盟（FPF）との契約は、北米でのワールドカップが終了するわずか数日後の 2026 年 7 月 31 日までである。 ネイションズリーグの現王者であるポルトガルは、優勝候補のひとつと目されており、報道によると、米国、カナダ、メキシコで開催されるこの大会が終了するまで、監督もサッカー連盟も彼の将来について話し合う予定はないという。
マルティネス監督はここ数ヶ月、チーム、特に伝説的なキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドとの強い信頼関係を築き上げてきた。このベテランストライカーの影響力について、監督は以前、「ロベルト・マルティネスはクリスティアーノに降伏するだろう。彼は史上最高の選手になるだろう」と語っている。 マルティネスがプレミアリーグの日常業務に戻ることを決断するか、それとも国際的な監督としての仕事を続けるかはまだわからないが、夏が近づいている今、マンチェスター・ユナイテッドは彼の状況を非常に注意深く見守っていることは明らかだ。
