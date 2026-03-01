マンチェスター・ユナイテッド、夏の決断を前にクリスティアーノ・ロナウドのコーチを監督候補リストに追加

ジェイコブスは、最近の「ユナイテッド・スタンド」ポッドキャストに出演し、クラブの内部でマルティネスの名前が活発に議論されていることを明らかにし、この状況の進展に光を当てました。同記者は、その関心の深さを明らかにし、「マンチェスター・ユナイテッドが少なくとも内部で議論しているもう一人の人物は、ロベルト・マルティネスだ。ただし、あまり期待しすぎるべきではないだろう。彼はポルトガルを離れる見通しで、その職はジョゼ・モウリーニョが就くかもしれない」と述べています。

ユナイテッドは現在、ルーベン・アモリム監督解任後に暫定監督に就任したマイケル・キャリックの指導のもとで活動している。キャリックはアーセナルやマンチェスター・シティといった強豪チームに勝利し、クラブ幹部に強い印象を与えているが、クラブは彼が常任監督としてふさわしい人物であるかどうかをまだ評価している段階である。その結果、マンチェスター・ユナイテッドは、ヨーロッパ市場で名高い他の候補者たちと比較しながら、マルティネスの経験について検討を重ね、彼との交渉を行っている。