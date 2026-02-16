Goal.com
ライブ
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド、中盤の課題を解決すべくリヴァプール選手の衝撃移籍を画策

マンチェスター・ユナイテッドが今夏、リヴァプールのスター選手アレクシス・マカリスター獲得に向けた驚きの動きを画策していると、マンチェスター・イブニング・ニュースが新たに報じた。レッドデビルズは、夏の移籍市場で問題のあるポジションを強化すべく、アルゼンチン代表選手の状況に注視を続けており、彼が夏に移籍可能となる場合に備えている。

  • マンチェスター・ユナイテッドが衝撃的な獲得を狙う

    MEN紙によれば、ユナイテッドはマカリストが夏に移籍可能となる場合に備え、彼を注視している。 マイケル・キャリックが暫定指揮官を務める現状では、指揮官が誰になるかは不透明だが、レッドデビルズは有望な中盤選手のリストを作成中だ。27歳のアルゼンチン代表選手はアンフィールドのクラブと2028年までの契約を結んでいるが、前シーズンの深刻な鼠径部負傷の影響で今シーズンは苦戦を強いられている。

    マカリストをリヴァプールから引き抜くことは大きな挑戦となるだろう。ポール・インスやマイケル・オーウェンなど、両クラブでプレーした選手はいるものの、1964年にポール・チズナルがユナイテッドからリヴァプールに移籍して以来、両クラブ間を移籍した選手はいない。それは62年前のことなので、マカリストが移籍を決断すれば、ある意味で先駆者となるだろう。 ユナイテッドは、ブライトンのカルロス・バレバ、クリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンにも興味を持っていると言われています。

    • 広告
  • Alexis Mac Allister Liverpool 2025Getty Images

    マック・アリスターの野望

    マック・アリスターはアーネ・スロット監督率いるチームの中核であり続け、今シーズン21試合に先発出場している。しかし彼の貢献度は大幅に低下し、得点こそ挙げられていないものの、主に失望に彩られた今シーズンで2アシストを記録している。

    しかし今月初めにクラブ公式サイトで語ったところでは、このミッドフィルダーはチームの調子が上向きつつあると主張している。「我々は今、良い状態にあると感じている。シーズン開幕時よりもはるかに良い状態だ。チームとして成長している——それが最も重要なことだ——そして今、この素晴らしい試合を楽しみにしている」

    「監督は重要なミーティングで、両ペナルティエリアでの改善が必要だと指摘しました。それが我々の望んでいたことで、直近2試合でそれを示せたと思います。

    「しかし我々はよりアグレッシブに、少し強めのプレスをかけた。それが我々の目指す姿であり、一貫して維持したい点だ。これが鍵になると確信している。

    「負傷者が多いので簡単ではないが、着実に前進している。直近2試合のパフォーマンスには全員が満足していると思う。

    「相手チームはより攻撃的で、後ろから組み立てようとするスタイルだった。それは我々にとってむしろ好都合だった。今は好調だが、努力を続け、さらに向上していく必要がある」

  • 夏の補強への称賛

    マック・アリスターは、夏の移籍市場で加入したヒューゴ・エキティケとフロリアン・ヴィルツの両選手がもたらしたインパクトにも圧倒されている。

    彼は続けた。「二人は互いに非常に補完し合っていると思う。どちらも大きな才能の持ち主で、その質の高さは誰もが認めるところだ。

    「ワンツーやそういったプレーを好むのが見て取れる。まさに『こんな瞬間』（指を鳴らす）にゴールやアシストを生み出せるから、これは本当に素晴らしいことだ。

    だから彼らの活躍は本当に嬉しい。実力を存分に見せていると思う。ただ、チーム全体としてはまだ成長が必要だ。それが我々の目指すところだ」

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    次に何が来る？

    リバプールは現在プレミアリーグ6位で、4位のユナイテッドに3ポイント差をつけられている。チャンピオンズリーグ出場権獲得はどちらのクラブにも交渉上の優位性をもたらすが、リバプールがマカリスターの移籍を容認するかどうか、特に宿敵への移籍となると、まったくもって不透明だ。

プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
プレミアリーグ
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0