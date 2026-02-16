Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッド、中盤の課題を解決すべくリヴァプール選手の衝撃移籍を画策
マンチェスター・ユナイテッドが衝撃的な獲得を狙う
MEN紙によれば、ユナイテッドはマカリストが夏に移籍可能となる場合に備え、彼を注視している。 マイケル・キャリックが暫定指揮官を務める現状では、指揮官が誰になるかは不透明だが、レッドデビルズは有望な中盤選手のリストを作成中だ。27歳のアルゼンチン代表選手はアンフィールドのクラブと2028年までの契約を結んでいるが、前シーズンの深刻な鼠径部負傷の影響で今シーズンは苦戦を強いられている。
マカリストをリヴァプールから引き抜くことは大きな挑戦となるだろう。ポール・インスやマイケル・オーウェンなど、両クラブでプレーした選手はいるものの、1964年にポール・チズナルがユナイテッドからリヴァプールに移籍して以来、両クラブ間を移籍した選手はいない。それは62年前のことなので、マカリストが移籍を決断すれば、ある意味で先駆者となるだろう。 ユナイテッドは、ブライトンのカルロス・バレバ、クリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンにも興味を持っていると言われています。
マック・アリスターの野望
マック・アリスターはアーネ・スロット監督率いるチームの中核であり続け、今シーズン21試合に先発出場している。しかし彼の貢献度は大幅に低下し、得点こそ挙げられていないものの、主に失望に彩られた今シーズンで2アシストを記録している。
しかし今月初めにクラブ公式サイトで語ったところでは、このミッドフィルダーはチームの調子が上向きつつあると主張している。「我々は今、良い状態にあると感じている。シーズン開幕時よりもはるかに良い状態だ。チームとして成長している——それが最も重要なことだ——そして今、この素晴らしい試合を楽しみにしている」
「監督は重要なミーティングで、両ペナルティエリアでの改善が必要だと指摘しました。それが我々の望んでいたことで、直近2試合でそれを示せたと思います。
「しかし我々はよりアグレッシブに、少し強めのプレスをかけた。それが我々の目指す姿であり、一貫して維持したい点だ。これが鍵になると確信している。
「負傷者が多いので簡単ではないが、着実に前進している。直近2試合のパフォーマンスには全員が満足していると思う。
「相手チームはより攻撃的で、後ろから組み立てようとするスタイルだった。それは我々にとってむしろ好都合だった。今は好調だが、努力を続け、さらに向上していく必要がある」
夏の補強への称賛
マック・アリスターは、夏の移籍市場で加入したヒューゴ・エキティケとフロリアン・ヴィルツの両選手がもたらしたインパクトにも圧倒されている。
彼は続けた。「二人は互いに非常に補完し合っていると思う。どちらも大きな才能の持ち主で、その質の高さは誰もが認めるところだ。
「ワンツーやそういったプレーを好むのが見て取れる。まさに『こんな瞬間』（指を鳴らす）にゴールやアシストを生み出せるから、これは本当に素晴らしいことだ。
だから彼らの活躍は本当に嬉しい。実力を存分に見せていると思う。ただ、チーム全体としてはまだ成長が必要だ。それが我々の目指すところだ」
次に何が来る？
リバプールは現在プレミアリーグ6位で、4位のユナイテッドに3ポイント差をつけられている。チャンピオンズリーグ出場権獲得はどちらのクラブにも交渉上の優位性をもたらすが、リバプールがマカリスターの移籍を容認するかどうか、特に宿敵への移籍となると、まったくもって不透明だ。
