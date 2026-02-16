マック・アリスターはアーネ・スロット監督率いるチームの中核であり続け、今シーズン21試合に先発出場している。しかし彼の貢献度は大幅に低下し、得点こそ挙げられていないものの、主に失望に彩られた今シーズンで2アシストを記録している。

しかし今月初めにクラブ公式サイトで語ったところでは、このミッドフィルダーはチームの調子が上向きつつあると主張している。「我々は今、良い状態にあると感じている。シーズン開幕時よりもはるかに良い状態だ。チームとして成長している——それが最も重要なことだ——そして今、この素晴らしい試合を楽しみにしている」

「監督は重要なミーティングで、両ペナルティエリアでの改善が必要だと指摘しました。それが我々の望んでいたことで、直近2試合でそれを示せたと思います。

「しかし我々はよりアグレッシブに、少し強めのプレスをかけた。それが我々の目指す姿であり、一貫して維持したい点だ。これが鍵になると確信している。

「負傷者が多いので簡単ではないが、着実に前進している。直近2試合のパフォーマンスには全員が満足していると思う。

「相手チームはより攻撃的で、後ろから組み立てようとするスタイルだった。それは我々にとってむしろ好都合だった。今は好調だが、努力を続け、さらに向上していく必要がある」