マンチェスター・ユナイテッド、ルーク・ショーが前半に負傷退場し痛手

クラブは、チームがキャリントン練習施設に戻り次第、詳細な検査を実施することを確認した。負傷がムニョスとの衝突によるものか、あるいは過去の負傷の再発であるかが最大の焦点だ。ユナイテッドとしては、この早い段階での交代が単なる予防措置であって、ショーの長期離脱の始まりではないことを願っている。

試合後のBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』でキャリックは、後半に打撲で退いたハリー・マグワイアとショウについてごく簡潔に状況を説明した。「体調が優れなかっただけだ。すぐに回復することを願っている」と語った。