Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、ルーク・ショーが前半に負傷退場し痛手
ショーは試合を続行できなかった
ショーはパレスのDFダニエル・ムニョスとの接触プレー後、足を押さえる姿が目撃された。28歳の選手は続行不可能となり、タッチラインへ向かう姿には明らかに動揺の色が見えた。オールド・トラッフォード在籍中に度重なる故障歴があることを踏まえ、ピッチを去りながら首を振るショーの姿は、ユナイテッドのサポーターにとって大きな懸念材料となるだろう。
- Getty Images Sport
主力ディフェンダーにとって痛手
ショーの退場は決定的な局面で訪れた。マンチェスター・ユナイテッドは既にマクスアン・ラクロワの早い時間帯のゴールで0-1とリードを許していた。今シーズン、過去のフィットネス問題を克服しユナイテッドのプレミアリーグ全試合に先発出場していたショーにとって、これは特に痛烈な打撃となった。
キャリック監督は早々に交代を余儀なくされ、左サイドの穴を埋めるためヌサイール・マズラウィを投入した。しかし交代後も、ユナイテッドはエネルギッシュなクリスタル・パレス相手にリズムをつかめず、前半を1点ビハインドで折り返した。 しかし後半早々、ラクロワがマテウス・クーニャへの最終ラインでのファウルで退場処分となった後、ブルーノ・フェルナンデスがPKで同点弾を叩き込んだ。ベンジャミン・セスコの飛び込みヘディングにより、ユナイテッドは2-1の勝利を収めた。
キャリックが最新情報を提供する
クラブは、チームがキャリントン練習施設に戻り次第、詳細な検査を実施することを確認した。負傷がムニョスとの衝突によるものか、あるいは過去の負傷の再発であるかが最大の焦点だ。ユナイテッドとしては、この早い段階での交代が単なる予防措置であって、ショーの長期離脱の始まりではないことを願っている。
試合後のBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』でキャリックは、後半に打撲で退いたハリー・マグワイアとショウについてごく簡潔に状況を説明した。「体調が優れなかっただけだ。すぐに回復することを願っている」と語った。
- Getty Images Sport
早期回復への期待
今後のスケジュールに関して、ユナイテッドにはわずかながら希望の光が見えている。欧州カップ戦への不参加に加え、国内カップ戦の両方でも早期敗退したため、レッドデビルズは伝統的なトップ6のライバルチームに比べて大幅に過密ではない試合日程を強いられることになる。水曜日のニューカッスル・ユナイテッド戦後、チームは11日間の休みを経て、ホームでのアストン・ヴィラ戦に臨む。これによりショーにはリハビリの時間が確保される可能性がある。
オールド・トラッフォードの医療チームは損傷の深刻さを評価するため昼夜を問わず対応する。キャリック監督はシーズン終盤戦に向け主力左サイドバックの復帰を切望している。ショーが守備の堅実さと攻撃的貢献度を兼ね備えた存在であることは、ユナイテッドが後方から攻撃を組み立てる上で依然として不可欠だからだ。
広告