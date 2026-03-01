マンチェスター・ユナイテッド、ルーク・ショーが前半に負傷退場しクリスタル・パレス戦で痛手

ショーの退場は決定的な局面で訪れた。マンチェスター・ユナイテッドは既にマクスアン・ラクロワの早い時間帯のゴールで0-1とリードを許していた。今シーズン、過去のフィットネス問題を克服しプレミアリーグ全試合に先発出場していたショーにとって、これは特に痛烈な打撃となった。

キャリック監督は早々に交代を余儀なくされ、左サイドの穴を埋めるためヌサイール・マズラウィを投入した。しかし交代後も、ユナイテッドはエネルギッシュなクリスタル・パレス相手にリズムをつかめず、前半を1点ビハインドで折り返した。だが後半早々、ラクロワがマテウス・クーニャへの最終ラインでのファウルで退場処分を受けた後、ブルーノ・フェルナンデスがPKで同点弾を叩き込んだ。