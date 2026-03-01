Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッド、ルーク・ショーが前半に負傷退場しクリスタル・パレス戦で痛手
ショーは試合を続行できなかった
ショーはパレスのDFダニエル・ムニョスとの接触プレー後、足を押さえる姿が目撃された。28歳の選手は続行不能となり、タッチラインへ向かう姿には明らかに動揺が見られた。オールド・トラッフォード在籍中に度重なる故障歴があることを踏まえ、ピッチを去る際に首を振るショーの姿は、ユナイテッドのサポーターにとって大きな懸念材料となるだろう。
主力ディフェンダーにとって痛手
ショーの退場は決定的な局面で訪れた。マンチェスター・ユナイテッドは既にマクスアン・ラクロワの早い時間帯のゴールで0-1とリードを許していた。今シーズン、過去のフィットネス問題を克服しプレミアリーグ全試合に先発出場していたショーにとって、これは特に痛烈な打撃となった。
キャリック監督は早々に交代を余儀なくされ、左サイドの穴を埋めるためヌサイール・マズラウィを投入した。しかし交代後も、ユナイテッドはエネルギッシュなクリスタル・パレス相手にリズムをつかめず、前半を1点ビハインドで折り返した。だが後半早々、ラクロワがマテウス・クーニャへの最終ラインでのファウルで退場処分を受けた後、ブルーノ・フェルナンデスがPKで同点弾を叩き込んだ。
試合終了後、公式発表が予定されている
クラブは、チームがキャリントン練習施設に戻り次第、詳細な検査を実施することを確認した。負傷がムニョスとの接触によるものか、あるいは過去の負傷の再発であるかが最大の焦点だ。ユナイテッドとしては、この早い段階での交代が単なる予防措置であって、ショーにとって再び長期離脱の始まりではないことを願っている。
早期回復への期待
今後のスケジュールに関して、ユナイテッドにはわずかながら希望の光が見えている。欧州カップ戦への不参加に加え、国内カップ戦の両方でも早期敗退したため、レッドデビルズは伝統的なトップ6のライバルチームに比べて大幅に過密ではない試合日程を強いられる。水曜日のニューカッスル戦後、チームは11日間の休みを経てホームでアストン・ヴィラ戦に臨むため、ショーにはリハビリの可能性がある。
オールド・トラッフォードの医療チームは損傷の深刻度を評価するため昼夜を問わず対応する。キャリック監督はシーズン終盤戦に向け主力左サイドバックの復帰を切望している。守備の堅実さと攻撃的貢献度を兼ね備えたショーの存在は、ユナイテッドが後方から攻撃を組み立てる上で依然として不可欠だからだ。
