Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、パトリック・ドグルの負傷回復に大きな朗報 デンマーク代表監督が復帰時期の可能性を明かす
ドルグの負傷による戦力強化
ドルグは1月末のアーセナル戦（3-2勝利）以降、離脱している。深刻なハムストリングの負傷を負い、当初の報道では4月まで離脱する可能性が示唆されていた。 しかしデンマーク代表は、3月26日に北マケドニアとのワールドカッププレーオフを控えており、その試合までにこのサイドバックの復帰を必要としている。この試合に勝利すれば、3月31日のプレーオフ決勝でアイルランド共和国またはチェコと対戦する。リーマー監督はドルグの出場可能性を否定していない。
同監督は次のように語った。「現時点でマンチェスター・ユナイテッドから負傷報告を受けており、復帰は4月まで見込まれている。
パトリックには復帰したいという夢がある。トレーニングルームで走り回っている彼にとって、最大のモチベーションは全員と競い合い、その試合に備えたいという思いだろう。可能性が存在する限り、私はその夢を生き続けさせる手助けをするだけだ」
- Getty Images Sport
キャリックの厳しい見通し
ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は1月末、ドグの復帰時期について厳しい見解を示した。当時クラブは彼の離脱期間をまだ把握できていなかった。
彼はこう語った。「パットは残念ながら、しばらく離脱することになる。具体的な期間は現在も検討中だ」
様子を見なければならないが、残念なことだ。パットはここ数週間、非常に好調だった。軽い痙攣なのか、それとももっと深刻な問題なのか判断がつかず、現時点では深刻な方向に向かっているようだ。
「数週間の離脱となるだろう。具体的な週数は？様子を見守る必要がある。これは我々全員にとって本当に残念なことだ。パット自身も絶好調だっただけに。しかし残念ながら、これはサッカーの一部であり、我々が乗り越え、彼をできるだけ早く復帰させるべき課題だ」
ドルグのインスピレーション
ドルグはアーセナル戦で驚異的なゴールを決めた後、マンチェスター・ユナイテッドでの主なインスピレーションについて語り、元レッドデビルズのスター、パトリス・エヴラの影響力を称賛した。
フランス人選手は自身のXアカウントに、ドルグの華麗なゴールを祝福する動画を投稿し「お前、俺に何てことするんだ」とコメント。これに対しデンマーク人選手は「最高の選手から学んだんだ。お前のバイエルン戦でのゴールも見てたよ」と返答した。
キャリックは語った。「パトリスはここ数試合で我々にとって非常に重要な選手だ。攻撃面では明らかに2ゴールを決めているが、脅威となる存在感や運動能力、質の高いプレー、連携の面でも貢献している。守備面でもルークと共にサイドでダブルマークを仕掛け、圧倒的な働きを見せている」 両サイドから激しいプレッシャーをかけてくる相手に対して、彼にとって非常に大きな役割だ」
「彼の活躍を心から喜んでいる。2ゴールは全く異なる形だったが、あれほど全身全霊でプレーしたからこそ生まれたものだ。笑顔で喜ぶ姿を見るのは嬉しい。途中交代は軽い痙攣だろう、深刻なものではなくてほしい。あれほど力を注いだ証だ。本当に嬉しく思う。大したことないことを願っている」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
ユナイテッドは次の2試合でクリスタル・パレスとニューカッスルと対戦する。キャリック率いるチームは現在プレミアリーグで4位につけており、5位のチェルシーに3ポイント差をつけている。レッドデビルズがシーズン終盤の重要な時期までにドルグをチームで起用できる可能性は低い。
広告