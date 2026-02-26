マンチェスター・ユナイテッド、パトリック・ドグルの負傷回復に大きな朗報　デンマーク代表監督が復帰時期の可能性を明かす

ドルグは1月末のアーセナル戦（3-2勝利）以降、離脱している。深刻なハムストリングの負傷を負い、当初の報道では4月まで離脱する可能性が示唆されていた。 しかしデンマーク代表は、3月26日に北マケドニアとのワールドカッププレーオフを控えており、その試合までにこのサイドバックの復帰を必要としている。この試合に勝利すれば、3月31日のプレーオフ決勝でアイルランド共和国またはチェコと対戦する。リーマー監督はドルグの出場可能性を否定していない。

同監督は次のように語った。「現時点でマンチェスター・ユナイテッドから負傷報告を受けており、復帰は4月まで見込まれている。

パトリックには復帰したいという夢がある。トレーニングルームで走り回っている彼にとって、最大のモチベーションは全員と競い合い、その試合に備えたいという思いだろう。可能性が存在する限り、私はその夢を生き続けさせる手助けをするだけだ」