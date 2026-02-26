マンチェスター・ユナイテッド、トルコの強豪クラブと控えGKアルタイ・バイディンディルの売却で合意　人件費削減の動き続く

ベイディンディルがイングランドで過ごした期間の統計は、限られた出場機会の中でリズムを見いだせずにいた選手像を映し出している。2023年9月の加入以来、彼は主にアンドレ・オナナの控えとして起用されてきた。オナナは現在トルコのトラブゾンスポルへローン移籍中である。ベイディンディルは加入後、全大会通じて17試合に出場し、3度の無失点を記録した。

出場機会は限られていたものの、そのプロ意識はコーチングスタッフから常に高く評価されていた。しかし、ゴールキーパーポジションにおけるより安定した存在感の必要性と、クラブがゴールキーパー部門の再編を望んでいたことから、彼の長期的な将来はマンチェスター以外にあると判断された。現在、セネ・ラメンスの控えとしてベンチを温める状況に陥っているベイディンルを、貴重な戦力としてベンチに放置する事態を避けるため、ユナイテッドが今売却を決断したのは、積極的な措置と見なされている。 トルコ代表選手にとって、トルコで最も歴史あるクラブの一つで守備陣を率いる機会は、イングランド北西部での在籍期間中にやや停滞していたキャリアを再活性化させる絶好の舞台となる。