Getty
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、トルコの強豪クラブと控えGKアルタイ・バイディンディルの売却で合意 人件費削減の動き続く
挑戦に満ちたプレミアリーグの章の終わり
この移籍は、27歳のゴールキーパーにとってプレミアリーグでの困難な一章に迅速な決着をもたらすものだ。トルコ代表のレギュラーとしての地位にもかかわらず、フェネルバフチェから約500万ユーロで加入して以来、バイニルはベンチに固定された状態が続いていた。新たなスポーツ体制下で財政的持続可能性に注力するユナイテッドにとって、高額年俸の控え選手の放出は優先課題となっている。 クラブ上層部は、元フェネルバフチェ主将の売却を、リソースを解放すると同時に選手が他クラブでレギュラーとしてのプレー機会を取り戻すための合理的な措置と見なしている。
- AFP
ビジャス契約の詳細
ユナイテッドとベシクタシュの交渉はここ数週間で急速に進展し、バイニルがブラックイーグルスへ移籍する突破口が開かれたとファナティックが報じた。イスタンブールを本拠地とするクラブは冬の移籍市場でも関心を示していたが、当時は合意に至らなかった。しかしベシクタシュ首脳陣の粘り強い交渉が遂に実を結んだ。 報道によれば、トルコ側は当初、選手の給与要求に関する障壁があったものの、最終的に財政条件を管理可能な水準まで引き下げる交渉に成功した。現在の収入に見合う条件を提示しようとした際に交渉が停滞したとされるが、移籍を成立させるため最終的に妥協点を見出した。
最終的な契約条件は、取引に関わる全ての関係者にとって「ハッピーエンド」を示唆している。ベシクタシュは500万ユーロ前後の移籍金を支払う見込みで、これによりユナイテッドは2023年の当初投資を回収できる。契約の詳細については、報道によれば、同ゴールキーパーは約300万ユーロの年俸を要求していたが、200万ユーロまで引き下げられたという。
オールド・トラッフォードでの困難な任期
ベイディンディルがイングランドで過ごした期間の統計は、限られた出場機会の中でリズムを見いだせずにいた選手像を映し出している。2023年9月の加入以来、彼は主にアンドレ・オナナの控えとして起用されてきた。オナナは現在トルコのトラブゾンスポルへローン移籍中である。ベイディンディルは加入後、全大会通じて17試合に出場し、3度の無失点を記録した。
出場機会は限られていたものの、そのプロ意識はコーチングスタッフから常に高く評価されていた。しかし、ゴールキーパーポジションにおけるより安定した存在感の必要性と、クラブがゴールキーパー部門の再編を望んでいたことから、彼の長期的な将来はマンチェスター以外にあると判断された。現在、セネ・ラメンスの控えとしてベンチを温める状況に陥っているベイディンルを、貴重な戦力としてベンチに放置する事態を避けるため、ユナイテッドが今売却を決断したのは、積極的な措置と見なされている。 トルコ代表選手にとって、トルコで最も歴史あるクラブの一つで守備陣を率いる機会は、イングランド北西部での在籍期間中にやや停滞していたキャリアを再活性化させる絶好の舞台となる。
- Getty Images Sport
夏の移籍市場を見据えて
移籍期間が近づく中、契約手続きは最小限の手続きで完了する見込みだ。合意は最終段階にあり、選手は登録期間開始と同時に契約書に署名する準備が整っている。
ユナイテッドにとって、この売却はチーム再編を目指す大きなパズルのほんの一部に過ぎない。バイディンディルの年俸を帳簿から外すことで、クラブはプレミアリーグ各チームにとって主要な議論の的となっている「収益性と持続可能性に関する規則（PSR）」の枠内で追加の余裕を生み出す。焦点は今、ラメンスの信頼できるバックアップとなる適切な後継者探しに移っている。おそらく自前の選択肢か、低賃金のベテランGKとなるだろう。 ベシクタシュにとっては、スーパー・リグを熟知した実績ある国際的才能を獲得し、来季の優勝争いに向けた戦力を強化した形となる。
広告