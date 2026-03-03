Getty/GOAL
マンチェスター・ユナイテッド、コール・パーマー獲得にチェルシーが要求する驚異的な移籍金を伝えられる 元ブルーズのスター選手は衝撃的な移籍にも驚かないと認める
価格上昇：パーマーが4000万ポンドでチェルシーに加入
パーマーはマンチェスター・シティのアカデミーを経て、エティハド・スタジアムでプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝を経験した。しかしトップチームでの出場はわずか41試合に留まり、2023年にチェルシーからのオファーを受けると、青のユニフォームを着る機会を掴んだ。
西ロンドンでの衝撃的なデビューシーズンで25得点を記録し、PFA年間最優秀若手選手賞を受賞。その後、カンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップのタイトルを獲得し、当初の4000万ポンド（約54億円）の投資に対して大幅なリターンをもたらした。
チェルシーは現在、この気まぐれな背番号10を2033年まで契約で縛り、売却時には当初の3倍以上の金額を要求できる立場にある。パルマーが故郷を少し懐かしんでいるとの報道もあり、クラブの決意が試される可能性も示唆されている。彼はこうした噂に対し「みんなくだらない話が好きだよね？ あまり気にしていない。そういう話は目にするけど、元々強い環境から来たから気にしないんだ」
パーマーはユナイテッドでマンチェスターのルーツに戻る可能性はあるのか？
チェルシー陣営の主要関係者も退団説を否定しており、元ブルーズDFシンクレアはbbccharterreview.org.uk経由でGOALの取材に応じ、幼少期からユナイテッドサポーターであるパーマーがマンチェスター移籍を望む可能性について問われるとこう語った。「噂にはあまり関心がない。本人がホームシックだと発言しない限りね。 リアム・ローゼニアーは彼と良好な関係を築いており、コール・パーマーがクラブで満足している点については確信を持っているようだ。また、流れている噂については何も目にしていないとも。とにかく彼は立派な男だ。
「都市に定住するなら、偏見抜きにロンドンは最高の選択肢の一つだ。だがそれが彼のサッカーに影響しているとは思わない。 今シーズンの彼のプレーにおける主な課題は、コンディション維持や負傷管理、そして連続出場の機会不足だろう。彼のレベルでプレーするには、一定の出場機会が必要だ。今後の展開が興味深い。
「サッカーの世界では何が起こるか分からない。コール・パーマーが突然マンチェスター・ユナイテッドに移籍したり、シティやリバプールに戻ったりしても、全く驚かないだろう。サッカーでは驚きは常につきものだ。ただ、チェルシーファンとして個人的に驚くだろうのは、彼がここ数年でプレミアリーグの真の強豪に返り咲こうとしているクラブを離れる可能性だ」
移籍金：パーマーの移籍はマンチェスター・ユナイテッドにいくらかかるのか？
チェルシーを移籍交渉に引き込むには1億5000万ポンドを超える歴史的なオファーが必要かとの追及に対し、現役時代にブルーズで200試合以上出場したシンクレアはこう付け加えた。「ええ、そうだろうね。 ある意味、潜在能力も買っているわけだ。彼は完成形ではないと思う。まだ非常に若い選手で、全盛期ではない。今後10年間トップレベルでプレーできる可能性を秘めた選手を買っているのだ。だから、そう、莫大な金額がかかるだろう」
パーマーの将来：イングランド代表でのワールドカップ出場と移籍の噂
パーマーは2025-26シーズン中にチェルシーでの出場100試合と50得点を達成した。イングランド代表ではレギュラーとして定着し、今夏のワールドカップ本大会に向け歩みを進めている。ピッチ内外で安定を見出したことで、高額移籍が最も有望なキャリアを台無しにするような不必要な賭けとなる可能性を示唆した。
