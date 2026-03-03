マンチェスター・ユナイテッド、コール・パーマー獲得にチェルシーが要求する驚異的な移籍金を伝えられる　元ブルーズのスター選手は衝撃的な移籍にも驚かないと認める

チェルシー陣営の主要関係者も退団説を否定しており、元ブルーズDFシンクレアはbbccharterreview.org.uk経由でGOALの取材に応じ、幼少期からユナイテッドサポーターであるパーマーがマンチェスター移籍を望む可能性について問われるとこう語った。「噂にはあまり関心がない。本人がホームシックだと発言しない限りね。 リアム・ローゼニアーは彼と良好な関係を築いており、コール・パーマーがクラブで満足している点については確信を持っているようだ。また、流れている噂については何も目にしていないとも。とにかく彼は立派な男だ。

「都市に定住するなら、偏見抜きにロンドンは最高の選択肢の一つだ。だがそれが彼のサッカーに影響しているとは思わない。 今シーズンの彼のプレーにおける主な課題は、コンディション維持や負傷管理、そして連続出場の機会不足だろう。彼のレベルでプレーするには、一定の出場機会が必要だ。今後の展開が興味深い。

「サッカーの世界では何が起こるか分からない。コール・パーマーが突然マンチェスター・ユナイテッドに移籍したり、シティやリバプールに戻ったりしても、全く驚かないだろう。サッカーでは驚きは常につきものだ。ただ、チェルシーファンとして個人的に驚くだろうのは、彼がここ数年でプレミアリーグの真の強豪に返り咲こうとしているクラブを離れる可能性だ」