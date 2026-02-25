Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッド、コビー・マイヌーとの契約交渉が膠着状態に
マンチェスター・ユナイテッド、マイヌーとの交渉はまだ始まっていない
英紙ザ・サンによると、マンチェスター・ユナイテッドはマイヌーとの新契約交渉をまだ開始していない。 イングランド代表選手の現行契約は2027年まで有効で、同報道によれば彼は今夏にクラブを期限付き移籍で離れることを希望していたという。ルーベン・アモリン監督下では一度も先発出場の機会を得られなかったが、元トッテナム＆ユナイテッドMFのキャリックが暫定監督に就任して以降、再び先発メンバーに復帰している。ユナイテッドにはマイヌーの契約をさらに1年延長するオプション権が存在する。
このミッドフィルダーはまだ完成形ではないが、キャリックは若手に説教を控えることを意図的に選択している。監督は、これほど精神的に消耗した時期の後では、最良の指導介入はしばしば何もしないことだと確信している。そうすることで「巨大な才能」に息をつく余地を与え、即座に代わられる恐れなく自然な流れを見つけることができるのだ。
- Getty Images Sport
キャリックが称賛したミッドフィルダー
キャリックはシーズンが進むにつれ、この若手ミッドフィルダーの潜在能力を高く評価している。
「コビーとは長い付き合いだ。彼が13か14歳の頃、私がコーチングライセンス取得を始めた頃に初めて指導した。今から何年も前の話だ」とBBCスポーツに語った。「ほんの少しの間だけだったが、その後私が初めてここに来た時、彼は少しだけ関わっていた。
だから彼を知り、共に経験し、大きな舞台であのレベルでプレーする姿を見てきたからこそ…先ほども言ったように、指導者はこの環境とレベルに耐えられる能力が必要だ。コビーがこれほど若い年齢で成し遂げたことは、本当に驚くべきことだ。
「彼がまだどれほど若いのか、私たちは忘れがちだ。 彼のプレーを見るのが大好きで、彼の能力を知っていた。だから彼を起用するのは大きな決断ではなかった。正直なところ、試合に出ない状態からリズムや調子を取り戻すのは簡単じゃない。改善できる点や向上できる部分はあるが、まだその段階には至っていない。今は彼に自由にプレーさせて、流れをつかませているところだ。」
「彼に過度な指示を与えないよう非常に意識している。ほんの少しのアドバイス、ポジショニングに関する細かい点、あちこちでのちょっとした助言程度だ。それ以外は彼の能力を信頼している。彼は素晴らしいサッカー選手であり、非常に大きな才能を持っている」
トゥヘルの呼びかけ
マヌーはイングランド代表で10試合に出場しているが、新監督トーマス・トゥヘルのもとではまだプレーしていない。彼が最後に代表でプレーしたのは暫定監督リー・カーズリーの下で、2024年9月にイングランドがアイルランド共和国を2-0で破った試合である。
しかしドイツ人指揮官は、このミッドフィルダーの復帰の可能性を示唆した。
トゥヘル監督はUEFAネーションズリーグの抽選会に出席した際、「（マイヌーが）ピッチに戻ったことは素晴らしい。彼は非常に大きな才能の持ち主だ」と語った。
「彼はイングランド代表で既に大会を最初から最後まで戦っている。だから彼は再び選択肢に入る。ルーク・ショーもハリー［マグワイア］も同様だ」
「突然戦力に復帰した選手たちがいる。彼らは現在4バックを採用し、異なるスタイルでプレーしている。これは我々の現在の戦術体系に適合しやすい。良い競争環境だ」
- Getty
次に何が来る？
イングランドは3月のワールドカップ前哨戦でウルグアイと日本と対戦する。本大会ではアメリカ・メキシコ・カナダで開催されるグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
広告