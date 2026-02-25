マンチェスター・ユナイテッド、コビー・マイヌーとの契約交渉が膠着状態に

キャリックはシーズンが進むにつれ、この若手ミッドフィルダーの潜在能力を高く評価している。

「コビーとは長い付き合いだ。彼が13か14歳の頃、私がコーチングライセンス取得を始めた頃に初めて指導した。今から何年も前の話だ」とBBCスポーツに語った。「ほんの少しの間だけだったが、その後私が初めてここに来た時、彼は少しだけ関わっていた。

だから彼を知り、共に経験し、大きな舞台であのレベルでプレーする姿を見てきたからこそ…先ほども言ったように、指導者はこの環境とレベルに耐えられる能力が必要だ。コビーがこれほど若い年齢で成し遂げたことは、本当に驚くべきことだ。

「彼がまだどれほど若いのか、私たちは忘れがちだ。 彼のプレーを見るのが大好きで、彼の能力を知っていた。だから彼を起用するのは大きな決断ではなかった。正直なところ、試合に出ない状態からリズムや調子を取り戻すのは簡単じゃない。改善できる点や向上できる部分はあるが、まだその段階には至っていない。今は彼に自由にプレーさせて、流れをつかませているところだ。」

「彼に過度な指示を与えないよう非常に意識している。ほんの少しのアドバイス、ポジショニングに関する細かい点、あちこちでのちょっとした助言程度だ。それ以外は彼の能力を信頼している。彼は素晴らしいサッカー選手であり、非常に大きな才能を持っている」