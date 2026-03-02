マンチェスター・ユナイテッド、カゼミーロの代役3人を獲得すべく1億7000万ポンド以上を投じる用意　ブラジル人選手がニューカッスル所属のスター選手の獲得をレッドデビルズに要請

ニューカッスルのスター選手たちに加え、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンも、マンチェスターへの移籍の有力候補として浮上している。ユナイテッドは昨夏からこの創造力豊かなミッドフィールダーを注目しており、シティ・グラウンドでの活躍により、彼の評価は劇的に高まっている。オールド・トラッフォードの内部関係者は、アンダーソンを現在および将来のチームの要となる選手と見ており、今シーズン、国内の評価指標では、ジュード・ベリンガムといった選手をも上回る評価を得ていることを指摘している。

アンダーソンの獲得は、ノッティンガム・フォレストのプレミアリーグ残留の可否にかかっている可能性があるが、ユナイテッドは彼の技術力をチームに加えることに固執しているようだ。この関心は、イングランドのサッカーの厳しさを理解し、キャリックの戦術システムの下で即戦力となる選手を獲得するという、クラブのより広範な目標と一致している。代理人とは非公式に接触しているが、クラブは動き出す準備として、いくつかの選択肢をテーブルの上に置いておくつもりだ。