マンチェスター・ユナイテッド、カゼミーロの代役3人を獲得すべく1億7000万ポンド以上を投じる用意 ブラジル人選手がニューカッスル所属のスター選手の獲得をレッドデビルズに要請
カゼミーロに代わる適切な選手を探している
この退団は、クラブの近年の歴史において中心人物であったブラジル人選手にとって一つの時代の終わりを意味するが、彼は今新たな挑戦を求めている。クラブ首脳陣は、レアル・マドリード出身のこの選手を含む数人のレジェンドにとって最後のシーズンとなる可能性のある過渡期をチームが経験していることを認識している。 彼の地位と経験に匹敵する選手を補填するのは容易ではない。クラブ首脳陣は現代の市場において質の高い選手獲得には高額な費用が伴うことを十分に認識している。円滑な移行を図るため、クラブはカゼミーロの後継者確保に向け総額1億7000万ポンド（約230億円）を超える投資を承認する準備があると報じられており、最大3名の選手獲得が実現する可能性がある。
ニューカッスルの2選手がオールド・トラッフォードの候補リストトップに
AS紙の報道によれば、マンチェスター・ユナイテッドの野心的な獲得リストの最上位には、ニューカッスル・ユナイテッドの主力選手ブルーノ・グイマレスとサンドロ・トナリが名を連ねている。グイマレスは最近の負傷懸念にもかかわらず主要ターゲットであり続け、クラブ関係者によれば将来の基盤となる選手と見なされているようだ。 興味深いことに、カゼミーロ自身が同胞の獲得をユナイテッドの理事会に推薦するなど、リクルートプロセスに関与したと報じられている。しかし、マグパイズ（ニューカッスル）が現在、このブラジル人選手のセント・ジェームズ・パーク残留交渉を進めているため、移籍は依然として複雑な状況だ。
ギマランイスと共にリストに名を連ねるのは、ニューカッスルでチームメイトであるサンドロ・トナリだ。イタリア代表選手はユヴェントス経由でのセリエA復帰が噂されているが、ビアンコネリの財政的制約によりトリノ移籍は困難と見られる。これによりユナイテッドが有力な移籍先として浮上した。ただし、ニューカッスルとの交渉は容易ではない。タイズサイドのクラブは高額な評価額を堅持しているからだ。
エリオット・アンダーソンの台頭と国内の代替手段
ニューカッスルのスター選手たちに加え、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンも、マンチェスターへの移籍の有力候補として浮上している。ユナイテッドは昨夏からこの創造力豊かなミッドフィールダーを注目しており、シティ・グラウンドでの活躍により、彼の評価は劇的に高まっている。オールド・トラッフォードの内部関係者は、アンダーソンを現在および将来のチームの要となる選手と見ており、今シーズン、国内の評価指標では、ジュード・ベリンガムといった選手をも上回る評価を得ていることを指摘している。
アンダーソンの獲得は、ノッティンガム・フォレストのプレミアリーグ残留の可否にかかっている可能性があるが、ユナイテッドは彼の技術力をチームに加えることに固執しているようだ。この関心は、イングランドのサッカーの厳しさを理解し、キャリックの戦術システムの下で即戦力となる選手を獲得するという、クラブのより広範な目標と一致している。代理人とは非公式に接触しているが、クラブは動き出す準備として、いくつかの選択肢をテーブルの上に置いておくつもりだ。
ウォートンとジョアン・ゴメスもマンチェスター・ユナイテッドの獲得候補に挙がっている
候補リストの下位には、クリスタル・パレスのアダム・ワートンとウルヴァーハンプトンのMFジョアン・ゴメスが名を連ねる。ワートンはロンドンで評価が急上昇しており、ワールドカップ後にイーグルスを離れる見込みだ。既にレアル・マドリード、アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティといった欧州のビッグクラブから関心が寄せられている。 ユナイテッドは彼を中盤の基盤として有望な選択肢と見なしており、カゼミーロが数々のタイトルを獲得したキャリアを通じて示してきたような、試合を支配する能力を有している。
最後に、ジョアン・ゴメスも引き続き注目選手だ。特にウルブズが現在降格争いに巻き込まれている状況ではなおさらである。このミッドフィルダーはオールド・トラッフォードからのオファーを待っていると報じられており、ギマランイス同様、カゼミーロの全面的な支持を得ていると言われている。ベテランMFのクラブの将来の補強への影響力は、退団を控えている今もなお大きい。
