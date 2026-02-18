AFP
マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラへのレンタル移籍で精彩を欠くジャドン・サンチョの将来について最終判断を下す
サンチョのアストン・ヴィラでの苦闘
サンチョは夏の移籍市場でアストン・ヴィラに加入し、この移籍がウインガーのキャリア再起の新たな機会となった。しかし25歳の選手はヴィラ・パークで存在感を示すのに苦労している。 今シーズン、プレミアリーグではわずか6試合の先発出場に留まり、イングランド1部での得点は未だゼロだ。ヴィラでの得点はヨーロッパリーグでの1点のみ。全公式戦25試合でわずか1得点という成績は、見るに堪えないものとなっている。サンチョは1月の移籍市場でボルシア・ドルトムントやトルコのクラブとの関連が報じられたが、今シーズン終了までエメリ監督率いるチームに残留することになった。
マンチェスター・ユナイテッド、サンチョ獲得の最終判断を下す
サンチョもマンチェスター・ユナイテッドとの契約最終年を迎えているが、レッドデビルズには12ヶ月の延長オプションを行使する権利がある。英紙ザ・サンによれば、クラブは既にサンチョをもう1年残留させて移籍金を得ようとする方針を断念している。ユナイテッドは夏に週給20万ポンドの給与負担を解消したい考えで、現在は無償移籍での放出も容認する姿勢だ。 予想通りシーズン終了時に退団すれば、サンチョはマンチェスター・ユナイテッド史上最大の移籍失敗例として歴史に刻まれるだろう。レッドデビルズは2021年に7300万ポンドを投じてサンチョを獲得したが、彼はこの間わずか83試合に出場し、12得点に留まっている。
エメリ監督、サンチョの将来について語る
エメリ監督はサンチョの最近の好調ぶりを称賛し、クラブが完全移籍を検討する可能性を示唆した。サンチョの獲得について問われると、記者団にこう語った。「まだ検討段階ではないが、彼は素晴らしい選手だ。 彼が現在のように我々の戦術体系の中で質を高め、チームに貢献してくれることを願っている。新たな契約が必要になるだろうが、それはここ（バルセロナ）で結ばれる可能性もある。彼が最高のプレーを見せれば、我々は彼を必要とする。ただし他のクラブも獲得に興味を示すかもしれない。シーズン前半は十分ではなかった。彼は努力し挑戦していたが、我々が求めるパフォーマンスには達していなかった。今は良くなっている。彼自身と我々にとっての挑戦を掴みつつある」
次に何が来る？
サンチョは今シーズン残り期間、ビラにクラブ残留を認めさせるべく説得を試みる。エメリ監督率いるチームはプレミアリーグで3位を維持し、土曜日にヴィラ・パークでリーズ・ユナイテッドと対戦する。
