マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラへのレンタル移籍で精彩を欠くジャドン・サンチョの将来について最終判断を下す

エメリ監督はサンチョの最近の好調ぶりを称賛し、クラブが完全移籍を検討する可能性を示唆した。サンチョの獲得について問われると、記者団にこう語った。「まだ検討段階ではないが、彼は素晴らしい選手だ。 彼が現在のように我々の戦術体系の中で質を高め、チームに貢献してくれることを願っている。新たな契約が必要になるだろうが、それはここ（バルセロナ）で結ばれる可能性もある。彼が最高のプレーを見せれば、我々は彼を必要とする。ただし他のクラブも獲得に興味を示すかもしれない。シーズン前半は十分ではなかった。彼は努力し挑戦していたが、我々が求めるパフォーマンスには達していなかった。今は良くなっている。彼自身と我々にとっての挑戦を掴みつつある」