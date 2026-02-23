【選手採点】シェシュコが価値を示す！マンチェスター・ユナイテッドがトップ4入りへ | プレミアリーグ

セネ・ラメンス（8/10）：

開始10秒でティエルノ・バリーに詰められて危うく難を逃れたが、すぐに落ち着きを取り戻し、勝利に欠かせない存在となった。ガーナーのFKとハリソン・アームストロングのシュートを好セーブで防いだうえ、最後はマイケル・キーンを阻止した驚異的な飛びつきセーブで締めた。空中戦での波状攻撃にも冷静かつ余裕をもって対応した。

ディオゴ・ダロト（7/10）：

前半はユナイテッドで最も活動的な選手で、後半も良かった。終始サイドを上下動し続けた。

ハリー・マグワイア（8/10）：

全体を通して良い予測を見せたが、一度のミスで危うく問題になりかけ、ヨロが尻拭いをする場面があった。後半は模範を示し、エヴァートンが放り込む危険なボールをことごとくクリアした。

レニー・ヨロ（8/10）：

スピードを生かしてマグワイアを窮地から救い、彼の隣で概ねうまく守った。必要に応じて前に出て、ユナイテッドの攻撃参加も助けた。

ルーク・ショー（6/10）：

左サイドでなかなか打開できなかったが、守備は勤勉にこなした。