Manchester United women



マンチェスター・ユナイテッド女子、ロンドン・シティ・ライオンズ戦での選手評価：ミリー・ターナーが終盤に決勝点を決め、ジェス・パークが素晴らしいゴールを決め、レッドデビルズは7連勝を達成

マンチェスター・ユナイテッドは、女子スーパーリーグでロンドン・シティ・ライオンズに2-1で逆転勝利し、全大会通算7連勝を達成しました。ニキータ・パリスが新進のビジターチームに先制点をもたらしましたが、ジェス・パークの見事な同点ゴールと、負傷から復帰したミリー・ターナーの終盤の決勝点で、レッドデビルズは苦戦しながらも勝ち点を3点確保し、リーグ2位の座を維持しました。

ロンドン・シティ・ライオンセスは開始早々から猛攻を仕掛け、開始わずか5分でパリスが先制点を挙げた。フレイヤ・ゴッドフリーの絶妙なクロスに、ジェイデ・リヴィエールより先に飛び込んでヘディングでネットを揺らしたのだ。この早い時間帯の得点にホームサポーターは呆然とし、ユナイテッドは序盤から試合の流れに乗れずに苦しんだ。

パリスは攻撃で猛威を振るい、自陣の最終ラインでリヴィエールからボールを奪い、チャンスを作ったが、それは実を結ばなかった。その後、マヤ・ル・ティシエをかわして、ジャナ・フェルナンデスにクロスを送り、フェルナンデスはクロスバーの上にシュートを放った。ゴッドフリーは反対側からチャンスを得たが、内側に切り込んでシュートを放ったものの、ゴール上隅をわずかに外れた。

30 分、流れとはまったく逆の展開で、ユナイテッドは同点に追いついた。ターナーからの正確なパスを受けた 24 歳の彼女は、左サイドから中央に切り込み、中盤を突破してペナルティエリア外から力強いカーブのかかったシュートをファーサイドに突き刺した。

ユナイテッドは同点に追いついたが、相手ゴール前では依然として不安が残った。ル・ティシエが自陣の6ヤードボックス内で土壇場のタックルを強いられ、さらに前半ロスタイムにはゴールキーパーのファロン・タリス＝ジョイスが、深く入り込んだパリスにボールを渡してしまった。しかし、イングランド代表のフォワードの弱々しいシュートを、タリス＝ジョイスは感謝すべきことにセーブした。

後半開始早々にル・ティシエがゴールライン上でクリアしたが、その後ユナイテッドが優勢となり、後半 30 分間の大半でボール支配率を高めた。しかし、決定的なチャンスは少なく、アウェイチームは 1 ポイントを持ち帰るかに見えた。しかし、9 月以来の出場となったターナーは、ル・ティシエのフリーキックをヘッドで決め、ホームのファンを熱狂させた。

ユナイテッドは追加時間の最後の瞬間まで3ポイントを守り切るかに見えたが、イゾベル・グッドウィンが放ったヘディングシュートがポストの基部をわずか数センチ外れた。最高のパフォーマンスとは言えなかったが、驚異的な連勝を続け、この勝利でWSL優勝へのかすかな望みを繋いだ。

GOALがマンチェスター・ユナイテッドの選手をプログレス・ウィズ・ユニティ・スタジアムでのプレーで評価...

  • ゴールキーパー＆ディフェンス

    ファロン・タリス＝ジョイス（6/10）：

    前半終了間際のパリスへの直線的なパスミスは致命傷になりかねなかったが、結局は事なきを得た。失点に関しては防ぎようがなかったが、自陣の守備範囲をしっかりとカバーしていた。

    ジェイデ・リヴィエール（4/10）：

    負傷による途中交代は不運だったが、パリスとパティンソンに苦戦したカナダ人選手にとって最高の試合ではなかった。前半に軽率なタックルで不要なイエローカードを受け、その後は綱渡りのようなプレーが続いた。

    マヤ・ル・ティシエ（8/10）：

    ピッチの両端で重要な役割を果たした。キャプテンは、ほぼ確実だったゴールを阻止する重要なスライディングブロックを見せ、さらにゴールライン上で別のシュートをクリアし、さらに、ペナルティエリアに大混乱をもたらした危険なフリーキックを蹴り込み、ターナーの決勝点をアシストした。

    ミリー・ターナー（8/10）：

    このディフェンダーは、9月のロンドン・シティとの対戦以来の出場となり、先制点をアシストした後、終盤に決勝ゴールをヘッドで決めました。守備面でも大きく貢献しており、ユナイテッドは29歳の彼女の復帰を喜んでいるでしょう。

    ギャビー・ジョージ（5/10）：

    ハーフタイムに交代したこの左サイドバックは、ゴッドフリーとの対戦で苦戦し、危険なウイング選手に対してほとんど劣勢だった。

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    中盤

    リサ・ナールスンド (6/10):

    後半のユナイテッドの改善に貢献し、中盤の支配権を取り戻すために奮闘した。

    宮沢ひなた（7/10）：

    パス成功率88.9％を記録したこの日本人選手は、ボール保持時に冷静さを保ち、ユナイテッドが逆転する流れを作るのに貢献した。

    シミ・アウォジョ（4/10）：

    前半終了時にジギオッティ・オルメと交代。アウェイチームが優勢だった前半戦では試合の流れに乗れず苦戦した。

  • 攻撃

    エレン・ワンガーハイム（5/10）：

    スウェーデン人選手は1時間経過直後に交代となったが、前半に左サイドで目立ったプレーを見せたものの、それ以外は試合に影響を与えられずにいた。

    ジェス・パーク（7/10）：

    試合の流れから外れる時間帯もあったが、求められる場面では実力を発揮。彼女のゴールは純粋な天才的なもので、ユナイテッドを試合に完全に戻した。

    リー・シュラー（6/10）：

    このストライカーは相手にとって厄介な存在となり、チームのために懸命に戦ったが、この日はシュートもチャンスも得られなかった。

  • サブスクリプションとマネージャー

    ハンナ・ルンドクヴィスト (6/10):

    ハーフタイムにジョージと交代し、ゴッドフリーを封じ込めようとした。ロンドン・シティのウイングは後半、時折見せ場はあったものの、効果は薄かった。

    ジュリア・ジギオッティ・オルメ（5/10）：

    ハーフタイムに投入されたこのミッドフィルダーはパスミスを数回犯したが、中盤の守備体制を固める役割を果たした。

    ドミニク・ヤンセン（6/10）：

    守備の堅さを増すため投入され、後半終盤にはアウェイチームの攻撃機会を大幅に制限した。

    レイラ・ドルーリー（6/10）：

    16歳の彼女は後半終了間際にリヴィエールと交代で出場。フルバックとして年齢を超えた落ち着きを見せた。

    マーク・スキナー（7/10）：

    チームの流動性は最高ではなかったが、スキナー監督率いるユナイテッドは逆転に成功し、後半戦に勢いを増した。連勝を7試合に伸ばしたことは大きな成果だ。

