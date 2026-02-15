マンチェスター・ユナイテッド女子、ロンドン・シティ・ライオンズ戦での選手評価：ミリー・ターナーが終盤に決勝点を決め、ジェス・パークが素晴らしいゴールを決め、レッドデビルズは7連勝を達成

ロンドン・シティ・ライオンセスは開始早々から猛攻を仕掛け、開始わずか5分でパリスが先制点を挙げた。フレイヤ・ゴッドフリーの絶妙なクロスに、ジェイデ・リヴィエールより先に飛び込んでヘディングでネットを揺らしたのだ。この早い時間帯の得点にホームサポーターは呆然とし、ユナイテッドは序盤から試合の流れに乗れずに苦しんだ。

パリスは攻撃で猛威を振るい、自陣の最終ラインでリヴィエールからボールを奪い、チャンスを作ったが、それは実を結ばなかった。その後、マヤ・ル・ティシエをかわして、ジャナ・フェルナンデスにクロスを送り、フェルナンデスはクロスバーの上にシュートを放った。ゴッドフリーは反対側からチャンスを得たが、内側に切り込んでシュートを放ったものの、ゴール上隅をわずかに外れた。

30 分、流れとはまったく逆の展開で、ユナイテッドは同点に追いついた。ターナーからの正確なパスを受けた 24 歳の彼女は、左サイドから中央に切り込み、中盤を突破してペナルティエリア外から力強いカーブのかかったシュートをファーサイドに突き刺した。

ユナイテッドは同点に追いついたが、相手ゴール前では依然として不安が残った。ル・ティシエが自陣の6ヤードボックス内で土壇場のタックルを強いられ、さらに前半ロスタイムにはゴールキーパーのファロン・タリス＝ジョイスが、深く入り込んだパリスにボールを渡してしまった。しかし、イングランド代表のフォワードの弱々しいシュートを、タリス＝ジョイスは感謝すべきことにセーブした。

後半開始早々にル・ティシエがゴールライン上でクリアしたが、その後ユナイテッドが優勢となり、後半 30 分間の大半でボール支配率を高めた。しかし、決定的なチャンスは少なく、アウェイチームは 1 ポイントを持ち帰るかに見えた。しかし、9 月以来の出場となったターナーは、ル・ティシエのフリーキックをヘッドで決め、ホームのファンを熱狂させた。

ユナイテッドは追加時間の最後の瞬間まで3ポイントを守り切るかに見えたが、イゾベル・グッドウィンが放ったヘディングシュートがポストの基部をわずか数センチ外れた。最高のパフォーマンスとは言えなかったが、驚異的な連勝を続け、この勝利でWSL優勝へのかすかな望みを繋いだ。

