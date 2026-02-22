前半は両チームとも先制点のチャンスがあった。テュリス＝ジョイスがアリッサ・トンプソン、エリン・カスバート、ローレン・ジェームズのシュートをそれぞれ防ぎ（後者2本は特に見事なセーブ）、反対側ではジェス・パークがハンナ・ハンプトンに慌てたセーブを強いた後、好機をバーの上に外した。

チェルシーが前半をほぼ支配したが、ユナイテッドは後半に試合の流れをつかんだ。メルヴィーン・マラールのゴールに向かうヘディングをフェールレ・ブールマンがゴールライン上でクリアした後、パークが25ヤードからの強烈なシュートをポストに当てた。

しかし先制したのはソニア・ボンパストル率いるチェルシー。途中出場のカーがバウンドしたボールをフックでゴール隅に流し込んだ。だがユナイテッドの反撃は3分後に決着。自陣の交代選手アウォジョがチェルシー陣内でピンボールのような混戦を制し、押し込んで同点に追いつき延長戦へ持ち込んだ。

ホームチームは再び主導権を握り、アメリカ代表のチームメイトであるタリス＝ジョイスがブールマンのヘディングをポストに弾いたボールに、ギルマが最も素早く反応してゴールを奪った。ユナイテッドは2度目の同点を狙って押し込んだが、ウェンブリー再進出の望みを繋ぐ決定的なチャンスを生み出すことはできなかった。

GOALがキングスメドウでのユナイテッド選手を採点...