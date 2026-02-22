Goal.com
マンチェスター・ユナイテッド女子対チェルシー戦 選手評価：ファロン・タリス＝ジョイスの活躍も及ばず、レッドデビルズのFAカップ決勝進出記録に終止符

マンチェスター・ユナイテッドの女子FAカップ4年連続決勝進出への挑戦は、日曜日の第5ラウンドでチェルシーに延長戦の末2-1で敗れ、幕を閉じた。 ファロン・タリス＝ジョイスがレッドデビルズのゴールで奮闘したが、サム・カーとナオミ・ギルマのシュートを防げず、シミ・アウォジョの同点弾もマーク・スキナー監督率いるチームの逆転勝利にはつながらなかった。

前半は両チームとも先制点のチャンスがあった。テュリス＝ジョイスがアリッサ・トンプソン、エリン・カスバート、ローレン・ジェームズのシュートをそれぞれ防ぎ（後者2本は特に見事なセーブ）、反対側ではジェス・パークがハンナ・ハンプトンに慌てたセーブを強いた後、好機をバーの上に外した。

チェルシーが前半をほぼ支配したが、ユナイテッドは後半に試合の流れをつかんだ。メルヴィーン・マラールのゴールに向かうヘディングをフェールレ・ブールマンがゴールライン上でクリアした後、パークが25ヤードからの強烈なシュートをポストに当てた。

しかし先制したのはソニア・ボンパストル率いるチェルシー。途中出場のカーがバウンドしたボールをフックでゴール隅に流し込んだ。だがユナイテッドの反撃は3分後に決着。自陣の交代選手アウォジョがチェルシー陣内でピンボールのような混戦を制し、押し込んで同点に追いつき延長戦へ持ち込んだ。

ホームチームは再び主導権を握り、アメリカ代表のチームメイトであるタリス＝ジョイスがブールマンのヘディングをポストに弾いたボールに、ギルマが最も素早く反応してゴールを奪った。ユナイテッドは2度目の同点を狙って押し込んだが、ウェンブリー再進出の望みを繋ぐ決定的なチャンスを生み出すことはできなかった。

GOALがキングスメドウでのユナイテッド選手を採点...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ファロン・タリス＝ジョイス（8/10）：

    前半、トンプソンを阻む好セーブに続き、カスバートとジェームズのシュートを2度見事に防いだ。キックには課題があったが、2失点はいずれも防ぎようがなく、特に2点目はブールマンのヘディングを再び見事にセーブした直後の不運な失点だった。

    ハンナ・ルンドクヴィスト（5/10）：

    トンプソン、そしてボルチモア相手に苦戦。ホームチームが試合を支配したため、攻撃的な本能を発揮する機会がなかった。

    マヤ・ル・ティシエ（8/10）：

    ボックスへのボールに対処するには常に正しい位置にいるようであり、ボールを持つと優れた落ち着きを見せた。セットプレーの供給も問題を引き起こした。特に、アウォジョの同点ゴールにつながるプレーが顕著だった。

    ミリー・ターナー（7/10）：

    キャプテンと並んで堅実なプレーを見せた。時折、うまくスイープし、ヘディングでもかなりのシェアを獲得した。

    ドミニク・ヤンセン（6/10）：

    背後への抜け出しに時折翻弄されたが、回復は良好だった。ただし、警告を受けた。前半、ゴールライン上でクリアする好位置にいた。

    中盤

    ジュリア・ジギオッティ・オルメ (5/10):

    ボールをうまく前線へ運ぶなど好調なスタートを切ったが、後半に交代する前にはフラストレーションが募っている様子だった。

    宮沢ひなた (5/10):

    序盤は良いタッチを見せたが、ユナイテッドのボール支配率の低さから、彼女の影響力はすぐに薄れていった。

    リサ・ナールスンド（4/10）：

    スペースをうまく見つけたが、パス精度が要求水準に達せず。守備的役割を補うため、より深い位置まで下がる結果となった。

    攻撃

    ジェス・パーク（6/10）：

    ユナイテッドの攻撃陣で最も何かを起こせそうな選手だった。前半に放ったシュートが枠を大きく外したのは残念だったが、後半に放ったロングシュートがポストに弾かれたのは不運極まりない。

    エレン・ワンガーハイム（3/10）：

    午後の大半を前線で孤立した姿で過ごしたが、ボールが前線に上がってもキープできなかった。残り20分で交代。

    メルヴィーン・マラール（5/10）：

    左サイドで脅威を見せかけたが、最終的なパスやシュートが頻繁に欠けていた。特に後半中盤に放ったシュートが枠を大きく外した場面が顕著だった。

    エリザベート・テルランド (5/10):

    ワンガーハイムより前線で存在感を示したが、ゴールチャンスは全く作れなかった。

    シミ・アウォジョ（7/10）：

    同点ゴールを決める粘り強いプレーを見せ、中盤で積極的に動き回った。

    ギャビー・ジョージ（6/10）：

    延長戦後半に投入された。

    リー・シュラー（5/10）：

    延長戦の最後の15分間のみ出場し、影響を与えようとした。

    レイラ・ドルーリー（評価なし）：

    最後の10分間に出場。

    マーク・スキナー（6/10）：

    交代をもう少し早めるべきだったかもしれないが、チームの休息不足を考慮すれば、最終スコアにもかかわらず十分に善戦したと言える。

