マンチェスター・ユナイテッド女子対チェルシー戦 選手評価：ファロン・タリス＝ジョイスの活躍も及ばず、レッドデビルズのFAカップ決勝連続出場記録が途絶える

前半は両チームとも先制点のチャンスがあった。トゥリス＝ジョイスがアリッサ・トンプソン、エリン・カスバート、ローレン・ジェームズのシュートをそれぞれ防ぎ（後者2本は特に見事なセーブ）、反対側ではジェス・パークがハンナ・ハンプトンに慌てたセーブを強いた後、好機をバーの上に打ち上げた。

チェルシーが前半をほぼ支配したが、ユナイテッドは後半に試合の流れをつかんだ。メルヴィーン・マラールのゴールへ向かうヘディングをフェールレ・ブールマンがゴールライン上でクリアすると、パークが25ヤードからの強烈なシュートをポストに叩きつけた。

しかし先制したのはソニア・ボンパストル監督率いるチェルシー。途中出場のカーがバウンドしたボールをフックでゴール隅に流し込んだ。だがユナイテッドの反撃はわずか3分後。自陣の交代選手アウォジョがチェルシー陣内でピンボール状態となったボールを押し込み、延長戦に持ち込んだ。

ホームチームは再び主導権を握り、アメリカ代表のチームメイトであるタリス＝ジョイスがブールマンのヘディングをポストに弾いたボールに、ギルマが最も素早く反応してゴールを奪った。ユナイテッドは2度目の同点を狙って押し込んだが、ウェンブリー再進出の望みを繋ぐ決定的なチャンスを生み出すことはできなかった。

GOALがキングスメドウでのユナイテッド選手を評価...