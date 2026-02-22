Goal.com
Phallon Tullis-Joyce Man Utd
Tom Maston

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッド女子対チェルシー戦 選手評価：ファロン・タリス＝ジョイスの活躍も及ばず、レッドデビルズのFAカップ決勝連続出場記録が途絶える

マンチェスター・ユナイテッドの女子FAカップ4年連続決勝進出への挑戦は、日曜日の5回戦においてチェルシーに延長戦の末2-1で敗れ、終焉を迎えた。 ファロン・タリス＝ジョイスがレッドデビルズのゴールで好守を見せたものの、サム・カーとナオミ・ギルマのシュートを防げず。一方、シミ・アウォジョの同点弾もマーク・スキナー監督率いるチームの逆転勝利にはつながらなかった。

前半は両チームとも先制点のチャンスがあった。トゥリス＝ジョイスがアリッサ・トンプソン、エリン・カスバート、ローレン・ジェームズのシュートをそれぞれ防ぎ（後者2本は特に見事なセーブ）、反対側ではジェス・パークがハンナ・ハンプトンに慌てたセーブを強いた後、好機をバーの上に打ち上げた。

チェルシーが前半をほぼ支配したが、ユナイテッドは後半に試合の流れをつかんだ。メルヴィーン・マラールのゴールへ向かうヘディングをフェールレ・ブールマンがゴールライン上でクリアすると、パークが25ヤードからの強烈なシュートをポストに叩きつけた。

しかし先制したのはソニア・ボンパストル監督率いるチェルシー。途中出場のカーがバウンドしたボールをフックでゴール隅に流し込んだ。だがユナイテッドの反撃はわずか3分後。自陣の交代選手アウォジョがチェルシー陣内でピンボール状態となったボールを押し込み、延長戦に持ち込んだ。

ホームチームは再び主導権を握り、アメリカ代表のチームメイトであるタリス＝ジョイスがブールマンのヘディングをポストに弾いたボールに、ギルマが最も素早く反応してゴールを奪った。ユナイテッドは2度目の同点を狙って押し込んだが、ウェンブリー再進出の望みを繋ぐ決定的なチャンスを生み出すことはできなかった。

GOALがキングスメドウでのユナイテッド選手を評価...

  Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth Round

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ファロン・タリス＝ジョイス（8/10）：

    前半、トンプソンのシュートを好セーブで防いだ後、カースバートとジェームズの決定機を2度も阻止。キックには課題があったが、失点2点はいずれも防ぎようがなく、特に2点目はブーマンのヘディングを再び好セーブした直後の不運な失点だった。

    ハンナ・ルンドクヴィスト（5/10）：

    トンプソン、そしてボルチモア相手に苦戦。ホームチームが試合を支配したため、攻撃的な本能を発揮する機会がなかった。

    マヤ・ル・ティシエ（8/10）：

    ボックスに飛んできたボールには常に正しい位置取りで対応し、ボールを持つと素晴らしい落ち着きを見せた。セットプレーのキックも脅威となり、特にアウォジョの同点ゴールにつながるプレーが印象的だった。

    ミリー・ターナー（7/10）：

    キャプテンと並んで堅実なプレーを見せた。時折、うまくスイープし、ヘディングでも十分な成果をあげた。

    ドミニク・ヤンセン（6/10）：

    背後への抜け出しに何度か翻弄されたが、回復は良好だった。ただし、警告を受けた。前半、ゴールライン上でクリアする好位置にいた。

  Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth Round

    中盤

    ジュリア・ジギオッティ・オルメ (5/10):

    ボールを前線へ運ぶ動きは好調なスタートを切ったが、後半に交代する前には次第にイライラが募っている様子だった。

    宮沢ひなた (5/10):

    序盤は良いタッチを見せたが、ユナイテッドのボール支配率の低さから、彼女の影響力はすぐに薄れた。

    リサ・ナールスンド（4/10）：

    スペースをうまく見つけたが、パス精度が要求水準に達していなかった。守備的役割を補うため、より深い位置まで下がる結果となった。

  Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth Round

    攻撃

    ジェス・パーク（6/10）：

    ユナイテッドの攻撃陣で最も何かを起こせそうな選手だった。前半に放ったシュートが枠を大きく外したのは残念だったが、後半に放ったロングシュートがポストに弾かれたのは不運極まりない。

    エレン・ワンガーハイム（3/10）：

    午後の大半を前線で孤立した姿で過ごしたが、ボールが前線に上がってもキープできなかった。残り20分で交代。

    メルヴィーン・マラール（5/10）：

    左サイドで脅威を見せかけたが、最終的なパスやシュートが頻繁に決定力を欠いた。特に後半中盤に放ったシュートが枠を越えた場面が顕著だった。

  • サブスクリプションとマネージャー

    エリザベート・テルランド (5/10):

    ワンガーハイムより前線で存在感を示したが、ゴールチャンスは全く作れなかった。

    シミ・アウォジョ（7/10）：

    同点ゴールを決める活躍を見せ、中盤で積極的に動き回った。

    ギャビー・ジョージ（6/10）：

    延長戦後半に投入された。

    リー・シュラー（5/10）：

    延長戦の最後の15分間のみ出場し、影響を与えようとした。

    レイラ・ドルーリー（評価なし）：

    最後の10分間に出場。

    マーク・スキナー（6/10）：

    交代をもう少し早めるべきだったかもしれないが、チームの休息不足を考慮すれば、最終スコアにもかかわらず十分に健闘したと言える。

0