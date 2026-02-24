マンチェスター・ユナイテッドは「今すぐ別の監督を探さねばならない」とゲイリー・ネヴィルが指摘。マイケル・キャリックの正式監督就任は「リスクが大きすぎる」と判断した。

スカイスポーツの「マンデーナイトフットボール」番組で、ネヴィルは監督任命プロセスに関する懸念を述べた。「マンチェスター・ユナイテッドは結果がどうなるか分からない状況下で、今すぐ別の監督を探さねばならない。しかしトーマス・トゥヘルがイングランド代表監督に再任されるといった些細な出来事が、ユナイテッドの選択肢を狭めつつある。それはマイケル（グレイブス）の就任可能性を損なうものではない」

元レッドデビルズ主将が最も懸念するのは、若く経験の浅い監督を採用する手法をユナイテッドが既に試みている点だ。特にクラブのもう一人の象徴的存在であるオーレ・グンナー・ソルシャールの在任期間を具体的に挙げた。

「もし彼がユナイテッドをチャンピオンズリーグに導けば、彼を任命すべきだという熱狂的な声が高まるだろう」とネヴィルは付け加えた。「彼の任命に反対しているわけではない。彼を心から愛している。しかしユナイテッドは、入手可能な最高クラスの監督を選ぶべきだと思う。過去2回の選択では若く経験の浅い監督を起用してきた。オーレ・グンナー・ソルシャールも元選手として就任したが、結局はうまくいかなかった。 だからこそ、リスクを可能な限り排除することが正しい選択だと感じる」