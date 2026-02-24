Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドは「今すぐ別の監督を探さねばならない」とゲイリー・ネヴィルが指摘。マイケル・キャリックの正式監督就任は「リスクが大きすぎる」と判断した。
ユナイテッド、新監督の下で輝きを放つ
44歳の指揮官の下でのユナイテッドの調子は驚くべきもので、プレミアリーグ6試合中5勝を挙げ、チャンピオンズリーグ出場権争いに再び名を連ねた。この連勝には優勝候補マンチェスター・シティとアーセナルを相次いで撃破した試合も含まれる。
キャリック指揮下の最新勝利は、ヒル・ディキンソン・スタジアムでのエバートン戦での1-0の粘り強い勝利だった。ベンジャミン・セスコが途中出場で決勝点を挙げ、ユナイテッドはトップ4の座を取り戻した。ファン層の間でキャリックの正式就任を求める「熱狂」が高まっているにもかかわらず、ネヴィルは元チームメイトが長期的な解決策として適切であるとは依然として確信していない。 スカイスポーツの解説者は、クラブが過去の過ちを繰り返さないためには実績あるトップクラスのヘッドコーチが必要だと強く主張している。
- Getty
ネヴィルは歴史の繰り返しを戒める
スカイスポーツの「マンデーナイトフットボール」番組で、ネヴィルは監督任命プロセスに関する懸念を述べた。「マンチェスター・ユナイテッドは結果がどうなるか分からない状況下で、今すぐ別の監督を探さねばならない。しかしトーマス・トゥヘルがイングランド代表監督に再任されるといった些細な出来事が、ユナイテッドの選択肢を狭めつつある。それはマイケル（グレイブス）の就任可能性を損なうものではない」
元レッドデビルズ主将が最も懸念するのは、若く経験の浅い監督を採用する手法をユナイテッドが既に試みている点だ。特にクラブのもう一人の象徴的存在であるオーレ・グンナー・ソルシャールの在任期間を具体的に挙げた。
「もし彼がユナイテッドをチャンピオンズリーグに導けば、彼を任命すべきだという熱狂的な声が高まるだろう」とネヴィルは付け加えた。「彼の任命に反対しているわけではない。彼を心から愛している。しかしユナイテッドは、入手可能な最高クラスの監督を選ぶべきだと思う。過去2回の選択では若く経験の浅い監督を起用してきた。オーレ・グンナー・ソルシャールも元選手として就任したが、結局はうまくいかなかった。 だからこそ、リスクを可能な限り排除することが正しい選択だと感じる」
マンチェスター・ユナイテッドの後継者探し
外部の騒ぎが高まる中、ネビルは今月初めに、監督職の空席に関するクラブの公式見解を理解するため「クラブと話し合う」という積極的な措置を講じたことを明らかにした。
オールド・トラッフォードの幹部との会話を振り返り、ネヴィルはこう説明した。「クラブに尋ねたんだ。公の場で皆に伝えている内容に関して、サッカークラブとしての公式な立場は何かと。彼らの答えはかなり良いものだったと言わざるを得ない。実際にプロセスを開始し、新たな監督探しを始めていると彼らは言った。それは正しい判断だと思う。あらゆる事態に備える必要があるから、その話を聞いて安心したよ。 彼らは他の監督たちとの面談や調査を開始し、あらゆるデータを収集・分析して、クラブの次期監督にふさわしい人物を見極めようとしている。しかし彼らが明言したのは、今後数ヶ月の試合結果（勝利・引き分け・敗北に関わらず）に左右されず、シーズン終盤まで待ってから正式に任命するということだ」
- (C)Getty Images
チャンピオンズリーグ出場権が目前に迫る
ネヴィルは常勤職への懸念はあるものの、キャリックが今シーズン中にオールド・トラッフォードにチャンピオンズリーグ出場権をもたらすと確信している。レッドデビルズは現在、トップ4争いでチェルシーとリヴァプールに3ポイント差をつけており、ネヴィルは欧州戦のない利点を活かせばアストン・ヴィラを抜き3位に浮上する可能性すらあると見ている。
彼は続けた。「3位で終えられると思う。本当にそう確信している。数週間前にも言ったが、ヴィラは少し後退するかもしれないと。これらのチーム［アストン・ヴィラ、チェルシー、リヴァプール］には欧州カップ戦が控えており、それは大きな負担だ。マンチェスター・ユナイテッドにはそれがなく、彼らは良い位置にいると思う。 ピッチ上の選手たちを見れば、得点後に祝福し合う様子から、チームが良好な状態にあることがわかる。好調な時は勝利し、不調な時でも勝利する…あらゆる好材料が揃い始めている」
広告