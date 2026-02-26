Getty
マンチェスター・ユナイテッドはハリー・マグワイアに新契約を提示し、イングランド代表選手がフリーエージェントになるのを避けるよう求められている
マグワイアは主将の地位を剥奪され、チームから外された
マグワイアはオールド・トラッフォードでキャプテンに任命されたことを受け批判を浴びた。マンチェスター・ユナイテッドが苦戦を強いられる中、彼はある種のスケープゴートとなった。最終的にキャプテンマークはブルーノ・フェルナンデスに引き継がれた。
レギュラーの座を確保するのは時に困難で、必然的に移籍の噂が浮上したが、マグワイアは常に船を揺らすことなく、公の場で不満を露わにすることなく懸命に努力を続けてきた。
その献身的な姿勢は暫定監督マイケル・キャリックの下で報われ、マグワイアは5勝1分けの6試合無敗記録に貢献。プレミアリーグ上位4チームに食い込む原動力となった。
マグワイア、契約満了間近のマンUで支持高まる
かつての野次が再び喝采へと変わった。この堂々たるセンターバックについて、オールド・トラッフォードでそのポジションとピッチ上のリーダー役を熟知するブルースは、間もなく33歳の誕生日を迎える実績ある選手を手放すのは誤りだと確信している。
元ユナイテッド主将のブルースはデイリー・メール紙にこう語った。マグワイアは64キャップを誇る代表復帰も目指している。「ハリーは長きにわたりスケープゴートにされてきたと思う。彼がマンチェスター・ユナイテッドを失望させたことは一度もない。同様にイングランド代表をも失望させたことはない」
「繰り返しになるが、彼は周囲の状況のスケープゴートにされたのだ。新契約を提示されても驚かない。当然だろう。センターバックは年齢を重ねるごとに成長するものだ。
「ワールドカップに選出されても驚きはない。豊富な経験を持ち、最高峰の舞台でプレーしてきた。イングランド代表を失望させたこともない。特にここ5、6週間の活躍は、彼が何者であるかを改めて証明するものだった。証明が必要だったとしても」
キャリックは正式に任命されるのか？
マグワイアは、2026年初頭にルベン・アモリンが解任された後、ユナイテッドの安定化に貢献した。キャリックは戦術的な青写真を提示し、レッドデビルズの強みを活かした戦いを実現した——これは前任者がしばしば達成できなかったことだ。
ブルースは暫定監督が正式就任の可能性についてこう付け加えた。「見ての通り、彼はわずか6週間で最有力候補の座に立った。彼の手法は実に新鮮で、私が彼について言えるのは、マンチェスター・ユナイテッドを理解しているということだ。
「後任となる人物に対して不敬な意味はまったくありませんが、このクラブがどれほど巨大で、他とは比べ物にならないほど厳しい監視の目にさらされているかを、新監督は理解していないでしょう。このクラブに足を踏み入れた瞬間、あなたはスポットライトを浴び、あらゆる行動が分析されるのです。彼は 13 年間このクラブでプレーし、そのことを理解しています。彼の冷静で落ち着いた態度も、その経験から来ているのです。
エバートンで傑出した活躍を見せたハリー・マグワイア、出場機会のなかったリサンドロ・マルティネスなど、選手たちが体調を整え、突然、戦力として復帰する。コビー・マイヌーをチームに復帰させ、ブルーノ・フェルナンデスを本来のポジションである10番に配置する。
「マンチェスター・ユナイテッドが擁するような優れた選手たちが、それぞれのポジションで快適にプレーできる環境があれば、その成果は必ず実るでしょう。彼はそれを素晴らしい形で実現しています。
「[マテウス]・クーニャ、[ブライアン]・ムベウモ、ブルーノ、[ベンジャミン]・セスコは、どのチームにとっても脅威となる攻撃力を持っている。スティーブ・ホランドを巧みに起用したおかげで、守備もはるかに安定していると思う。マイケルが指揮を執って以来、6試合中3試合で無失点を達成しており、これも素晴らしい成果だ」
マンチェスター・ユナイテッド 2025-26シーズンの試合日程：次戦はオールド・トラッフォードでクリスタル・パレス戦
カップ戦での負担がないユナイテッドは、日曜日にクリスタル・パレスをホームに迎えて試合を再開する。この一戦では、キャリックとオリバー・グラスナーが対峙することになる。グラスナーは、レッドデビルズの監督職の座を埋める移籍候補として名前が挙がっている人物だ。
