マンチェスター・ユナイテッドはハリー・マグワイアに新契約を提示し、イングランド代表選手がフリーエージェントになるのを避けるよう求められている

マグワイアは、2026年初頭にルベン・アモリンが解任された後、ユナイテッドの安定化に貢献した。キャリックは戦術的な青写真を提示し、レッドデビルズの強みを活かした戦いを実現した——これは前任者がしばしば達成できなかったことだ。

ブルースは暫定監督が正式就任の可能性についてこう付け加えた。「見ての通り、彼はわずか6週間で最有力候補の座に立った。彼の手法は実に新鮮で、私が彼について言えるのは、マンチェスター・ユナイテッドを理解しているということだ。

「後任となる人物に対して不敬な意味はまったくありませんが、このクラブがどれほど巨大で、他とは比べ物にならないほど厳しい監視の目にさらされているかを、新監督は理解していないでしょう。このクラブに足を踏み入れた瞬間、あなたはスポットライトを浴び、あらゆる行動が分析されるのです。彼は 13 年間このクラブでプレーし、そのことを理解しています。彼の冷静で落ち着いた態度も、その経験から来ているのです。

エバートンで傑出した活躍を見せたハリー・マグワイア、出場機会のなかったリサンドロ・マルティネスなど、選手たちが体調を整え、突然、戦力として復帰する。コビー・マイヌーをチームに復帰させ、ブルーノ・フェルナンデスを本来のポジションである10番に配置する。

「マンチェスター・ユナイテッドが擁するような優れた選手たちが、それぞれのポジションで快適にプレーできる環境があれば、その成果は必ず実るでしょう。彼はそれを素晴らしい形で実現しています。

「[マテウス]・クーニャ、[ブライアン]・ムベウモ、ブルーノ、[ベンジャミン]・セスコは、どのチームにとっても脅威となる攻撃力を持っている。スティーブ・ホランドを巧みに起用したおかげで、守備もはるかに安定していると思う。マイケルが指揮を執って以来、6試合中3試合で無失点を達成しており、これも素晴らしい成果だ」