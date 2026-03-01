AFP
マンチェスター・ユナイテッドの選手陣、次期正式監督について合意 レッドデビルズは夏の決断へ
キャリック、マンチェスター・ユナイテッドで好スタートを切る
キャリック監督による戦術的転換は、キャリントンで主力選手たちの支持を得る主要因となった。英紙ザ・サンによれば、ブルーノ・フェルナンデス、ハリー・マグワイア、ルーク・ショーら主力選手は、キャリックの戦術的アプローチと世界的なサッカー知識の両方に感銘を受けているという。これは前体制末期とは大きく異なる状況だ。当時、アモリン監督の硬直した戦術要求のもとでチームは安定性と調子を失っていた。
マンチェスター・ユナイテッドのロッカールームは「チェスのような戦術」よりキャリックを好む
クラブ関係者は、複雑な指示に押しつぶされそうになっていた選手たちにとって、キャリックが与えた自由が「新鮮な風」となったと指摘した。同関係者は次のように述べた。「マイケルが素晴らしい成果を上げているのは、まさに新鮮な風をもたらしたからだ。 「アモリム監督の下ではチェスのような戦術が要求され、指示を完璧に守らねばならなかった。一方マイケルは選手たちに自己表現を求めている。彼らが最も感銘を受けているのは、彼のサッカーに対する深い理解力だ」
選手陣からの支持は単なる戦術的好みを超え、多くの選手がキャリックの入念な準備と海外の才能発掘を評価している。 同関係者はさらにこう付け加えた。「彼は他リーグの選手にも精通し、明らかに膨大な時間をサッカーの考察と追跡に費やしている。選手たちは決定権が自分たちにはないことを理解しているが、大多数は彼が正式監督に就任すれば喜ぶだろう」この内部支持は、2026/27シーズンの正式監督就任を理事会が検討する中で浮上したもので、チャンピオンズリーグ出場権獲得が決定的な要因となる見込みだ。
クーニャは勝利への姿勢と重要な試合での勇気を称賛した
新加入のマテウス・クーニャも、キャリックが与えた影響、特に指揮を執った 2 試合目、アーセナルを 3-2 で下したアウェイでの試合のようなプレッシャーの高い場面での影響について、率直に語っています。このブラジル人フォワードは、エミレーツでの逆転劇を決して忘れないと語っています。
キャリックの影響力について、クーニャはグローボ・エスポルテに次のように語った。「彼は選手としてマンチェスター・ユナイテッドで数々のタイトルを獲得した人物だ。プレミアリーグでも何度も優勝している。このスポーツのレジェンドであるアレックス・ファーガソン監督に指導を受けた。ここで勝つために何が必要かを彼は知っている。戦術的な問題以上に、キャリックはクラブを代表する道筋を知っている人物として、多くのことをチームにもたらしていると思う」
クニャはさらに、シーズンで最も困難な試合の中でキャリックがチームに植え付けた精神的な強さを強調し、次のように付け加えました。「私たちはエミレーツで非常に勇気を持ってプレーしました。たとえリードされても、決して頭を下げてゲームプランを諦めることはなかった。それは勝利へのメンタリティ、つまり、監督が週の間に準備したものを信じるということだ。 どんな相手にも立ち向かえるという信念が必要だ。これはキャリアを刻む一戦だった。決して忘れない」
キャリック、トップ職に元チームメイトが支持表明
キャリックの正式監督就任を求める声は、かつてユナイテッドで5シーズンを共に戦った元スター選手フアン・マタも支持している。talkSPORTのインタビューでマタはこう語った。「マイケルは非常に有能だ。とても聡明な人物だ。 まず人間として、私は彼が大好きだ。素晴らしいチームメイトで、常に味方になってくれた。決して脚光を浴びようとはせず、プレーで語るタイプだった。チームにとって常に重要な存在で、特に私のようなライン間の選手に向けて、絶妙なパスを探し続けてくれた」
現在クラブは4位に位置しており、現チームやクラブのレジェンドたちからの圧倒的な支持があるにもかかわらず、アモリンの後任となる恒久的な指揮官の争いは依然として開かれている。マタは、再建期にあるユナイテッドのロッカールームに必要なのはまさにキャリックの態度だと確信している。彼はこう締めくくった。「ロッカールームでは、彼の性格とプロ意識が我々全員の模範だった。 繰り返しになるが、彼はサッカーを愛する非常に知性的な人物だ。クラブが必要とする結果を出していることを心から喜んでいる。選手への接し方も心得ている。今の試合を観戦するのが本当に楽しい」
