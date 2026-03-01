クラブ関係者は、複雑な指示に押しつぶされそうになっていた選手たちにとって、キャリックが与えた自由が「新鮮な風」となったと指摘した。同関係者は次のように述べた。「マイケルが素晴らしい成果を上げているのは、まさに新鮮な風をもたらしたからだ。 「アモリム監督の下ではチェスのような戦術が要求され、指示を完璧に守らねばならなかった。一方マイケルは選手たちに自己表現を求めている。彼らが最も感銘を受けているのは、彼のサッカーに対する深い理解力だ」

選手陣からの支持は単なる戦術的好みを超え、多くの選手がキャリックの入念な準備と海外の才能発掘を評価している。 同関係者はさらにこう付け加えた。「彼は他リーグの選手にも精通し、明らかに膨大な時間をサッカーの考察と追跡に費やしている。選手たちは決定権が自分たちにはないことを理解しているが、大多数は彼が正式監督に就任すれば喜ぶだろう」この内部支持は、2026/27シーズンの正式監督就任を理事会が検討する中で浮上したもので、チャンピオンズリーグ出場権獲得が決定的な要因となる見込みだ。