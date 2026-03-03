Getty Images Sport
マン・Uの若手FWチド・オビが負傷。頭部負傷で途中交代
ユナイテッドの新星が負傷
チド・オビにとっては、マンチェスター・ユナイテッド対チェルシーのプレミアリーグ2戦が開始わずか10秒で悲劇的な展開となった。好調を維持していた18歳FWは開始早々から得意のハイプレスを仕掛けたが、チェルシーのゴールキーパー、マックス・メリックの強烈なクリアボールが頭部に直撃。この衝撃により、チド・オビはピッチ上で動けなくなり、両クラブの医療スタッフが駆けつける事態に。試合は一時中断された。
5分間の慎重な検査と処置の後、チド・オビはようやく立ち上がることが可能に。自力でピッチを去ることができたものの、明らかに動揺していた様子のストライカーに対し、リー・スポーツ・ビレッジの観客はスタンディングオベーションを送った。この負傷はアカデミーにとって重大な懸念材料となる。
キャリックもスタンド観戦
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督がスタンドに姿を見せていたことで、この負傷の重みは増した。キャリック監督はアシスタントのスティーブ・ホランド、U-18チームのダレン・フレッチャー監督と共に、先週レスター・シティ戦で4得点を挙げたオビをトップチームの練習に招く意向だったと報じられている。 監督の視察は、若手にトップチーム出場の機会を与える可能性を前にした最終的なスカウティング任務となるはずだったが、その計画は開始早々の事故によって残酷にも頓挫した。
フレッチャーは自身の息子タイラー（ユナイテッドの中盤で先発出場）にも目を光らせていただろうが、戦術的なメモは、おそらく医療報告に影を潜めることになるだろう。FAの厳格な脳震盪ガイドラインに基づけば、チド・オビには競技活動からの最低限の離脱期間が義務付けられるはずだ。
チェルシーが勝利
ピッチ上では、チェルシーがユナイテッドの混乱を突き、決定的なプレーで勝利を収めて首位に躍り出た。オビの負傷による早期再開にもかかわらず、ブルーズは冷静さを保った。31分、シュマイラ・ムエカが先制点を記録。これが今季21得点目となった。さらに前半アディショナルタイム、レオ・カルドーゾが強烈なヘディングを叩き込み、チェルシーの優位をさらに強固なものにした。
そして、2-0で勝利したチェルシーは、プレミアリーグ2の首位争いでイプスウィッチ・タウンと勝ち点34で並ぶことに。得失点差で上回り、首位に立った。
今後は？
ユナイテッドU-21チームの当面の展望は、主力選手の出場可否によって険しさをますことに。今回の敗戦により順位は3位に後退し、今後数週間でオビとアルジョフリーが離脱する可能性が高いため、リーダーシップと得点源を欠くことになる。
ユナイテッドは複数の大会で過密かつ重要な試合日程を抱えている。 リーグ戦に加え、ユースチームはプレミアリーグ・インターナショナルカップでレアル・マドリーとの準々決勝を控えているところだ。
