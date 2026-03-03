マン・Uの若手FWチド・オビが負傷。頭部負傷で途中交代

チド・オビにとっては、マンチェスター・ユナイテッド対チェルシーのプレミアリーグ2戦が開始わずか10秒で悲劇的な展開となった。好調を維持していた18歳FWは開始早々から得意のハイプレスを仕掛けたが、チェルシーのゴールキーパー、マックス・メリックの強烈なクリアボールが頭部に直撃。この衝撃により、チド・オビはピッチ上で動けなくなり、両クラブの医療スタッフが駆けつける事態に。試合は一時中断された。

5分間の慎重な検査と処置の後、チド・オビはようやく立ち上がることが可能に。自力でピッチを去ることができたものの、明らかに動揺していた様子のストライカーに対し、リー・スポーツ・ビレッジの観客はスタンディングオベーションを送った。この負傷はアカデミーにとって重大な懸念材料となる。