ウェイン・ルーニーは水曜日、マンチェスター・ユナイテッドU-18がダービーを6-1で圧倒する試合をスタンドで観戦した。若きレッドデビルズは暴れ回るようなプレーで勝利を収めた。元イングランド代表主将は、息子のカイが途中出場でピッチに立つ姿に誇らしげな父親の表情を見せた。現在のトップチーム監督マイケル・キャリックや元チームメイトのジョン・オシェーらも、ダレン・フレッチャー監督率いるチームを観戦するために来場していた。

ルイ・ブラッドベリーが6分に先制点を挙げたが、ショーン・コリーが30分目前に同点弾を叩き込んだ。しかしJJガブリエルがPKで再びリードを奪い、ノア・アジャイが前半終了間際に3点目を追加。

ブラッドベリーは67分に2点目を決め、ガブリエルとアジャイも後半にそれぞれ2点目を追加した。この勝利でユナイテッドはU-18プレミアリーグ首位のマンチェスター・シティに1点差まで迫ったが、地元ライバルより3試合多く消化している。