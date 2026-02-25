Goal.com
Kai Rooney Wayne Rooney Man Utd 2026Instagram (@kairooney.10) / Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドの次世代！ウェイン・ルーニーが見守る中、息子のカイがU-18チームの途中出場を果たすも、別の若き天才が主役を奪う

ウェイン・ルーニーは水曜日の午後、キャリントンで行われたダービー・カウンティ戦（6-1で勝利）で、息子のカイがマンチェスター・ユナイテッドU-18の途中出場を果たす様子を観戦した。しかし、16歳のカイの出場は影が薄くなった。別のレッドデビルズの若き才能がU-18プレミアリーグで2得点を挙げる活躍を見せたためだ。

  • ウェインが息子のカイがマンチェスター・ユナイテッドU-18でプレーする姿を見守る

    ウェイン・ルーニーは水曜日、マンチェスター・ユナイテッドU-18がダービーを6-1で圧倒する試合をスタンドで観戦した。若きレッドデビルズは暴れ回るようなプレーで勝利を収めた。元イングランド代表主将は、息子のカイが途中出場でピッチに立つ姿に誇らしげな父親の表情を見せた。現在のトップチーム監督マイケル・キャリックや元チームメイトのジョン・オシェーらも、ダレン・フレッチャー監督率いるチームを観戦するために来場していた。

    ルイ・ブラッドベリーが6分に先制点を挙げたが、ショーン・コリーが30分目前に同点弾を叩き込んだ。しかしJJガブリエルがPKで再びリードを奪い、ノア・アジャイが前半終了間際に3点目を追加。

    ブラッドベリーは67分に2点目を決め、ガブリエルとアジャイも後半にそれぞれ2点目を追加した。この勝利でユナイテッドはU-18プレミアリーグ首位のマンチェスター・シティに1点差まで迫ったが、地元ライバルより3試合多く消化している。

  • Kai Rooney Man Utd Old TraffordGetty

    イングランドのレジェンドの息子が、マンチェスター・ユナイテッドの若き天才に影を薄くされる

    カイは途中出場で好プレーを見せ、ユナイテッドの追加点2点をアシストし、6点目にも関与したが、ガブリエルが再び主役を奪い、他の若手スターよりも話題を集めた。

    最初の得点は比較的単純なPKからのものだったが、この日の2点目は見事なゴールだった。15歳の少年はダービーのペナルティエリアへ力強く進み、止めようのない強烈なシュートを放った。相手ゴールキーパーのクリスティアーノ・ジアルクは、ボールがグローブをかすめてゴール隅へ吸い込まれるのをただ見守るしかなかった。

  • ガブリエル、トップチームでのトレーニングを経てスター候補に浮上

    ガブリエルはすでに「キッド・メッシ」という重圧感のある愛称を与えられているが、このティーンエイジャーはオールド・トラッフォードの関係者から非常に高く評価されており、彼の膨大な潜在能力を充実したトップキャリアへと結実させる真の可能性を秘めていると見られている。

    10月にはプレミアリーグのライバルであるアーセナルが関心を示しているとの報道があったが、当時ガナーズ側のガブリエルへの評価は「時期尚早」な段階であり、移籍は差し迫っていないとされていた。

    それ以来数ヶ月で彼は着実に成長を続け、昨年12月にはオールド・トラッフォードでの初公式戦出場となったFAユースカップでクラブ史上最年少得点者となる新記録を樹立した。

    トップチーム練習にブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・ムベウモ、カゼミーロらと参加した際にはトップチームデビューの可能性すら囁かれた。10代の若者をプレミアリーグという激戦区に投入するのは時期尚早という見解はU-18監督フレッチャーも共有しているが、ガブリエルが将来的に最高峰の舞台で戦う可能性は十分にある。

  • JJ GabrielGetty

    カイにマンチェスター・ユナイテッドから巨額の契約が提示された

    ガブリエルは直近4試合で6得点を挙げる活躍で大きな話題を呼んでいるが、ルーニーの息子にも多くの支持者がいる。カイは最近、ユナイテッドU-16で1試合4得点を記録し、父がトップチームで見せた決定的な得点能力を彷彿とさせた。

    しかしカイは地に足をつけた姿勢を崩さず、当時こう語っている。「僕は僕自身だ。自分のキャリアがどう進むか見極めたい。もちろんベストを尽くし、最高の舞台に立つことを目指す。

    プレッシャーに押しつぶされないよう、ただ自分自身に集中し、日々、月ごとに努力を積み重ねることに専念している」

    ユナイテッドは彼をチームに残留させたい意向で、ユースチームでの活躍に感銘を受けたクラブは年俸5万ポンドの契約を提示したとみられている。

