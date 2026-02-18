ラトクリフ氏は、この 1 週間ほど、悪い意味で話題になっている。このユナイテッドの共同オーナーは、スカイニュースのインタビューで、英国は「移民によって植民地化されている」と発言し、明らかに誤った人口統計を提示して批判を招いた。

彼は次のように述べている。「900万人の国民が福祉の恩恵を受け、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立ちません。つまり、英国は植民地化されているのです。そのコストは大きすぎる。

英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？つまり、2020 年の英国の人口は 5,800 万人でしたが、現在では 7,000 万人になっています。これは 1,200 万人もの増加です。

ラトクリフ氏はその後、「私の言葉遣いが英国およびヨーロッパの一部の人々に不快感を与えたことをお詫びする」と謝罪したが、同じ声明の中で、自身の以前の発言をさらに強硬に主張した。

キア・スターマー首相、グレーター・マンチェスターのアンディ・バーナム市長、反人種差別団体「キック・イット・アウト」などが、ラトクリフ氏に謝罪を求める個人や団体として名を連ねた。スターマー氏自身は、「英国は誇り高く、寛容で、多様性に富んだ国だ。ジム・ラトクリフ氏は謝罪すべきだ」と述べた。