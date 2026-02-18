AFP
マンチェスター・ユナイテッドの株式を米国の億万長者投資家が購入－完全買収の可能性は低い
アメリカの億万長者がマンチェスター・ユナイテッドの株式保有比率を引き上げる
クーパーマンは、ラトクリフがクラブへの投資を完了して共同所有者になる直前の 2023 年後半に、約 100 万株を購入しました。 現在、英紙「インディペンデント」によると、米国を拠点とするヘッジファンド「オメガ・アドバイザーズ」の創設者は、マンチェスター・ユナイテッドのクラス A 株式の 5.2% を所有しており、その価値は 5,000 万ドル（3,670 万ポンド/4,200 万ユーロ）以上に相当すると考えられています。
クーパーマンによる買収計画はない
この投資にもかかわらず、クーパーマン氏は、純資産が 36 億米ドル（26 億 7000 万ポンド）以上あるにもかかわらず、ユナイテッドの支配的株式を取得する計画はないと考えられています。A 種株式は、1 株あたり 10 票の議決権を持つ B 種株式とは議決権が異なります。
全体としては、グレイザー家がクラブの約 67% の議決権を引き続き保有し、ラトクリフ氏は約 28% を保有しています。グレイザー家はクラブの企業および商業面の運営を引き続き担当し、ラトクリフ氏と INEOS はサッカー運営を管理しています。
最近、オールド・トラッフォードでは多くの変化があったが、多くのサポーターは依然としてグレイザー家に納得しておらず、2月上旬にも同家に対する抗議行動が行われた。1958グループは、フラム戦前にデモを行う計画を発表し、クラブは「笑いもの」になり、ラトクリフは衰退に「加担」していると述べた。
ラトクリフ氏、「恥ずべき」移民発言の余波に揺れる
ラトクリフ氏は、この 1 週間ほど、悪い意味で話題になっている。このユナイテッドの共同オーナーは、スカイニュースのインタビューで、英国は「移民によって植民地化されている」と発言し、明らかに誤った人口統計を提示して批判を招いた。
彼は次のように述べている。「900万人の国民が福祉の恩恵を受け、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立ちません。つまり、英国は植民地化されているのです。そのコストは大きすぎる。
英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？つまり、2020 年の英国の人口は 5,800 万人でしたが、現在では 7,000 万人になっています。これは 1,200 万人もの増加です。
ラトクリフ氏はその後、「私の言葉遣いが英国およびヨーロッパの一部の人々に不快感を与えたことをお詫びする」と謝罪したが、同じ声明の中で、自身の以前の発言をさらに強硬に主張した。
キア・スターマー首相、グレーター・マンチェスターのアンディ・バーナム市長、反人種差別団体「キック・イット・アウト」などが、ラトクリフ氏に謝罪を求める個人や団体として名を連ねた。スターマー氏自身は、「英国は誇り高く、寛容で、多様性に富んだ国だ。ジム・ラトクリフ氏は謝罪すべきだ」と述べた。
レッドデビルズ、アモリン監督退任後もさらなる成功を期待
ラトクリフのコメントは、ユナイテッドにとって広報上の悪夢のようなものだったが、少なくとも、元イングランド代表MFのマイケル・キャリックがルーベン・アモリムに代わってシーズン終了までの監督に就任して以来、チームはピッチ上で結果を残している。 プレミアリーグの過去 5 試合で 4 勝 1 分けという成績により、順位は 4 位まで上昇し、今シーズンは不安定なスタートを切ったにもかかわらず、レッドデビルズは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得する現実的なチャンスを手にした。
しかし次の試合は厳しい戦いとなる可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドは月曜夜にマージーサイドへ遠征し、週末時点で8位のエバートンと対戦する。この試合後、キャリック率いるチームは3月の代表戦中断期間までにクリスタル・パレス、ニューカッスル・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、ボーンマスと対戦する。
