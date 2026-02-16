Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、元チームメイトから「恒久的な監督職の候補にすらなるためには、成し遂げなければならない困難な課題がある」と告げられた。
キャリック、マンチェスター・ユナイテッドで好調なスタートを切る
キャリックはアモリムの後任として暫定監督に就任して以来、オールド・トラッフォードでの指揮官生活に驚異的なスタートを切った。ベンチ入りして以来、ユナイテッドを4勝1分けに導き、クラブは現在4位に位置し、5位のチェルシーに1ポイント差をつけている。ユナイテッドは3位のアストン・ヴィラにもわずか5ポイント差、首位アーセナルには12ポイント差だ。 元ユナイテッドDFミカエル・シルベストルは、古巣のチームメイトに対し、正式監督就任に必要な条件を明言した。
ミカエル・シルベストルはスカイベットのインタビューでこう語った。「マイケル・キャリックが指揮官の座を得るには、チャンピオンズリーグ出場権を維持し、選手たちが彼の指導を信じる必要がある。現時点で彼は最良の立場にある。なぜなら正式な指揮官決定には長い選考プロセスが伴うからだ。
「全ての練習と試合が彼の価値を示す機会だ。暫定監督として就任した以上、失うものは何もない。彼はロッカールーム、選手、クラブを熟知しており、外部から来た人物より優位にある。
「長期的なプロジェクトを考えるなら、彼は若き指揮官であり、今後も成長し続けることが期待できる。結果で自らを好位置に置いたが、集中力を保ち、努力を続ける必要がある」
- Getty Images Sport
ユナイテッドのエースがチームを立て直した
キャリックはコビー・マイヌーをユナイテッド再建の重要な柱として位置づけ、アモリムによって冷遇されていた彼を再び起用している。
彼はキャリック監督就任後、全試合で先発出場を続けており、シルベストレはイングランド代表選手の復活を称え、こう付け加えた。「ルーベン・アモリムがカゼミーロとブルーノ・フェルナンデスを起用することを好んでいたのは明らかだった。彼はコビー・マイヌーをブルーノの控え選手と見なしていた。つまり、チームに彼の居場所がほとんどなかったということだ。
「しかしコビーを称賛すべきだ。彼のレベルは決して落ちなかった。単に先発11人の選択が彼を起用しにくくしただけだ。今は状況が変わり、良いことに彼は努力を止めなかった。チャンスを得た時、彼は90分間プレーし、まるでチームを離れたことがなかったかのように試合に影響を与えることを示した。前向きで諦めなかった彼を称賛する」
キャリックの野心
キャリックは1月の月間最優秀監督賞を受賞し、マンチェスター・ユナイテッドの調子を戻した功績について、コーチングスタッフと選手陣への感謝の意を述べた。
彼は続けた。「これは全員の功績だ。スタッフ、コーチングスタッフ、裏方スタッフ、そしてもちろん選手たち。我々が好調なスタートを切れたことを示しており、非常に喜ばしい」
「選手たちはよくやってくれている」とキャリックは続けた。「変化の中でギアを切り替え、様々なタイプの試合で彼らが示したようなパフォーマンスを発揮するのは容易ではない。おそらく何よりも喜ばしいことだ」
「最初の2試合は、ある意味感情が高ぶる試合であり、誰もが気合が入るため自然と結果が出るものだが、その後の試合では、選手たちの反応とプレーの質を見られたことが私にとって同様に喜ばしい。
「そうした試合に臨むのは困難だったが、シティ戦3日前に（私とスタッフが）合流した…だからこそ、選手たちが自ら進んで変化に対応した姿勢を称賛したい。
「しかし確かに、あの2試合はあらゆる感情を大いに高揚させ、それを前進の糧とする原動力となった。それが鍵だった。
「試合が終わった後、次に何が起こるかが重要だ。そしてその後の反応こそが、私が本当に喜んでいる点だ」
- (C)Getty Images
次に何が来る？
ユナイテッドは来週月曜日にアウェイでエバートンと対戦する。チャンピオンズリーグ出場権争いで遅れを取らないためには、勝利が必要だ。
広告