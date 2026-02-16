マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、元チームメイトから「恒久的な監督職の候補にすらなるためには、成し遂げなければならない困難な課題がある」と告げられた。

キャリックは1月の月間最優秀監督賞を受賞し、マンチェスター・ユナイテッドの調子を戻した功績について、コーチングスタッフと選手陣への感謝の意を述べた。

彼は続けた。「これは全員の功績だ。スタッフ、コーチングスタッフ、裏方スタッフ、そしてもちろん選手たち。我々が好調なスタートを切れたことを示しており、非常に喜ばしい」

「選手たちはよくやってくれている」とキャリックは続けた。「変化の中でギアを切り替え、様々なタイプの試合で彼らが示したようなパフォーマンスを発揮するのは容易ではない。おそらく何よりも喜ばしいことだ」

「最初の2試合は、ある意味感情が高ぶる試合であり、誰もが気合が入るため自然と結果が出るものだが、その後の試合では、選手たちの反応とプレーの質を見られたことが私にとって同様に喜ばしい。

「そうした試合に臨むのは困難だったが、シティ戦3日前に（私とスタッフが）合流した…だからこそ、選手たちが自ら進んで変化に対応した姿勢を称賛したい。

「しかし確かに、あの2試合はあらゆる感情を大いに高揚させ、それを前進の糧とする原動力となった。それが鍵だった。

「試合が終わった後、次に何が起こるかが重要だ。そしてその後の反応こそが、私が本当に喜んでいる点だ」