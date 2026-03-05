マンチェスター・ユナイテッドの守備陣の負傷問題がさらに深刻化する可能性が出てきた。ニューカッスル戦敗戦後、スタジアムを退場する際にフルバックがひどく足を引きずっている様子が映像に捉えられた。

マイケル・キャリックのマンチェスター・ユナイテッド監督としての印象的なスタートは、北東部での苛立たしい夜に大きな壁にぶつかった。前半終了前にニューカッスルが10人に減った数的優位を活かせなかったレッドデビルズは、終盤のウィリアム・オスラの一撃により2-1で敗北を喫した。

この敗戦に追い打ちをかけたのは、試合終盤にマズラウィが明らかな身体的不調を見せた光景だった。数か月ぶりに先発復帰したばかりのモロッコ代表選手は、今シーズン悩まされてきたフィットネス問題から脱却できずにいるように見えた。実際、試合後の映像では26歳の選手が重く足を引きずりながらスタジアムを去る姿が捉えられており、長期離脱の懸念が広がっている。