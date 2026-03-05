AFP
マンチェスター・ユナイテッドの守備陣の負傷問題がさらに深刻化する可能性が出てきた。ニューカッスル戦敗戦後、スタジアムを退場する際にフルバックがひどく足を引きずっている様子が映像に捉えられた。
タイズサイドで忘れたい夜
マイケル・キャリックのマンチェスター・ユナイテッド監督としての印象的なスタートは、北東部での苛立たしい夜に大きな壁にぶつかった。前半終了前にニューカッスルが10人に減った数的優位を活かせなかったレッドデビルズは、終盤のウィリアム・オスラの一撃により2-1で敗北を喫した。
この敗戦に追い打ちをかけたのは、試合終盤にマズラウィが明らかな身体的不調を見せた光景だった。数か月ぶりに先発復帰したばかりのモロッコ代表選手は、今シーズン悩まされてきたフィットネス問題から脱却できずにいるように見えた。実際、試合後の映像では26歳の選手が重く足を引きずりながらスタジアムを去る姿が捉えられており、長期離脱の懸念が広がっている。
後方の兵力が減少している
マズラウィの負傷は、ユナイテッドの守備陣の層の薄さを浮き彫りにしている。元バイエルン・ミュンヘンの選手が退場を余儀なくされたため、タイレル・マラシアが珍しい出場機会を得たが、オランダ人選手は、今シーズン2試合目の出場ということもあり、当然のことながら、動きが鈍く見えた。 さらに、ユナイテッドは、ディフェンダーのマタイス・デ・リフト（背中）、リサンドロ・マルティネス（ふくらはぎ）、パトリック・ドグ（ハムストリング）の欠場にも依然として対処しなければならない。
キャリックが挫折を振り返る
ユナイテッドの監督は敗戦と、10人となったニューカッスルを懲らしめる機会を逃したことへの失望を隠さなかった。最近の好調なパフォーマンスを受けて、チームは高い期待を背負って臨んだと強調した。
「もちろん失望している。非常に悔しい。今夜は胸が痛い。我々は確実に好調な状態でここに来て、勝利でなくとも何かを得ようと望んでいた。結果がこうなったのは明らかに非常に残念で、それについては異論の余地はない」とキャリックはクラブ公式サイトで語った。
「サッカーはサッカーだ。試合中には様々なことが起こる。時には味方になり、時には敵になる。だが我々が成すべきことは確かにある。もちろん我々はもっと良くなれる、はるかに良くなれる。これまでのパフォーマンスと結果で良い位置、まずまずの位置に立っていた。だからこそ、今夜は本当に痛い」
重要な回復期間
レッドデビルズは今後10日間の休養期間を設け、マズラウィの回復状況を評価する。医療スタッフはキャリントンで残業をこなし、次節プレミアリーグ戦までに負傷の程度を特定する予定だ。
ユナイテッドは3月15日（日）、オールド・トラッフォードでのアストン・ヴィラ戦という重要な一戦を控え、翌週にはボーンマス遠征を控えている。4位のヴィラと同ポイントで並ぶキャリック率いるチームは、今季残りの主要目標としてチャンピオンズリーグ復帰の確保を目指す。
