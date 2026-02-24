アントニーは2022年夏、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍がサプライズとなった。オランダのアヤックスで指導を受けたエリック・テン・ハグ監督との再会を果たしたのだ。レッドデビルズは2022-23シーズン、プレミアリーグ3位とカラバオカップ優勝という有望な成績を残し、アントニーもその一翼を担った。

しかし、ユナイテッドでのデビューシーズンに8得点3アシストを記録した後、2023-24シーズンにはわずか5得点（得点とアシストの合計）に留まり、テン・ハグ監督が後に解任されルーベン・アモリム監督に交代すると、出場機会を失った。

その後、26歳の彼は2024-25シーズン後半にレアル・ベティスへ期限付き移籍。26試合で9得点5アシストを記録した。 昨夏の移籍騒動を経て、ベティスとユナイテッドは最終的にアントニーのセビリア・エスタディオ・ラ・カルトゥハへの完全移籍で合意した。彼は再び好調を維持し、ベティスのリーガ・エスパニョーラにおけるチャンピオンズリーグ出場権獲得への挑戦を支えている。