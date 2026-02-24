Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの失敗作アントニー、レアル・ベティス対ラージョ・バジェカーノ戦でロスタイムに決定的なチャンスを逃し、泣き崩れるように見える
アントニーが再びリーガで好調
アントニーは2022年夏、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍がサプライズとなった。オランダのアヤックスで指導を受けたエリック・テン・ハグ監督との再会を果たしたのだ。レッドデビルズは2022-23シーズン、プレミアリーグ3位とカラバオカップ優勝という有望な成績を残し、アントニーもその一翼を担った。
しかし、ユナイテッドでのデビューシーズンに8得点3アシストを記録した後、2023-24シーズンにはわずか5得点（得点とアシストの合計）に留まり、テン・ハグ監督が後に解任されルーベン・アモリム監督に交代すると、出場機会を失った。
その後、26歳の彼は2024-25シーズン後半にレアル・ベティスへ期限付き移籍。26試合で9得点5アシストを記録した。 昨夏の移籍騒動を経て、ベティスとユナイテッドは最終的にアントニーのセビリア・エスタディオ・ラ・カルトゥハへの完全移籍で合意した。彼は再び好調を維持し、ベティスのリーガ・エスパニョーラにおけるチャンピオンズリーグ出場権獲得への挑戦を支えている。
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの選手が終盤の決定機を逃し、涙を流す
しかし、アントニーは、土曜日にレアル・ベティスがレイオ・バジェカーノと 1 対 1 で引き分けた直近の試合後に、感情に打ちひしがれていました。セドリック・バカムブが 16 分にマヌエル・ペレグリニ監督率いるチームに先制点をもたらしましたが、イシ・パラソンがハーフタイム直前に同点ゴールを決め、前半は引き分けで終了しました。
ホームチームは勝ち越し点を狙って攻めたが、結局その試みは失敗に終わり、アントニーは後半のロスタイムに絶好のチャンスを逃してしまった。クチョ・エルナンデスからのパスを受けて、ゴールキーパーのアウグスト・バタヤだけを残しての1対1の場面となったが、彼はシュートをキーパーに直撃させてしまい、ホームサポーターから嘆きの声が上がった。
試合終了の笛が鳴った直後、アントニーは涙を浮かべていた。『エル・チリンギート』は彼を「完全に打ちのめされた」と表現した。スポーツディレクターのマヌ・ファハルドが元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手を慰めに駆け寄る姿が目撃され、落胆したウインガーには数人のチームメイトも支援の手を差し伸べた。
レアル・ベティスがチャンピオンズリーグ出場権争いで遅れを取る
リーガ・エスパニョーラにおけるチャンピオンズリーグ出場権争いの重要な局面で、ベティスはこれまでスペイン1部リーグで目覚ましい好調を維持してきた。しかし、この決定的なチャンスを逃したことが、彼らの目標達成に致命傷となる可能性がある。現在、ベティスは25試合を終えた時点で4位アトレティコ・マドリードに6ポイント差をつけられており、さらにレアル・マドリード、バルセロナ、そして同じくサプライズ挑戦者であるセルタ・ビーゴとの対戦も控えている。
- AFP
スペイン勢がヨーロッパリーグ制覇を目指す
しかし、ベティスにとって今シーズンの残りはまだ諦めるには早い。好調を維持しつつ、アトレティコかビジャレアルのいずれかが失速すれば、トップ4に近づく可能性は十分にある。また、リーグ戦グループステージで4位となり、ヨーロッパリーグの決勝トーナメント16強にも進出している。 彼らはルドゴレツ・ラズグラド、リヨン、ユトレヒト、ディナモ・ザグレブ、フェイエノールトといった相手を破り5勝を挙げた。次戦ではヴィクトリア・プルゼニ、ノッティンガム・フォレスト、パナシナイコス、フェネルバフチェのいずれかと対戦する。この対戦の第1戦は3月12日、第2戦はその1週間後に開催される。
その間、アントニーとベティスは、レイオ・バジェカーノとの引き分けの失望を、次のリーガの試合で振り払おうとするだろう。その試合は、日曜日に、激戦となるセビリア・ダービーでセビリアをホームに迎える。その後、ペレグリニのチームは、スペインのトップリーグで、ヘタフェ、セルタ・ビーゴ、アスレティック・クラブ、エスパニョールと対戦する。
