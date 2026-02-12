マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、ジム・ラトクリフ卿は、移民に関する発言について「私の言葉遣いが一部の人々に不快感を与えたことをお詫びします」と述べた。

モナコ在住の億万長者でマンチェスター・ユナイテッド共同オーナーは、スカイニュースのインタビューで「900万人が生活保護を受給し、大量の移民が流入する経済は成り立たない。つまり英国は植民地化されたんだ。費用がかかりすぎる。英国は移民に植民地化されたんだ、本当にそうだろ？」と発言したことで謝罪を求められている。 つまり、2020 年の英国の人口は 5800 万人でしたが、現在では 7000 万人になっています。1200 万人もの増加です」

スターマー氏はラトクリフ氏のコメントを「不快で間違っている」と批判し、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーである同氏に謝罪を求める声明を発表した。バーナム氏もラトクリフ氏の発言について「不正確で侮辱的、かつ扇動的」と批判し、73歳の同氏に発言の撤回を求める声明を発表した。