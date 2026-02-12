Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、ジム・ラトクリフ卿は、移民に関する発言について「私の言葉遣いが一部の人々に不快感を与えたことをお詫びします」と述べた。
ラトクリフに謝罪を求める
モナコ在住の億万長者でマンチェスター・ユナイテッド共同オーナーは、スカイニュースのインタビューで「900万人が生活保護を受給し、大量の移民が流入する経済は成り立たない。つまり英国は植民地化されたんだ。費用がかかりすぎる。英国は移民に植民地化されたんだ、本当にそうだろ？」と発言したことで謝罪を求められている。 つまり、2020 年の英国の人口は 5800 万人でしたが、現在では 7000 万人になっています。1200 万人もの増加です」
スターマー氏はラトクリフ氏のコメントを「不快で間違っている」と批判し、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーである同氏に謝罪を求める声明を発表した。バーナム氏もラトクリフ氏の発言について「不正確で侮辱的、かつ扇動的」と批判し、73歳の同氏に発言の撤回を求める声明を発表した。
ラトクリフが声明を発表
ラトクリフ氏は現在、次のような声明を発表しています。「私の言葉遣いが英国およびヨーロッパの一部の人々に不快感を与え、懸念を引き起こしたことをお詫びします。しかし、経済成長を支える、管理され、適切に運営される移民の問題を取り上げることは重要です。 私の発言は、アントワープで開催された欧州産業サミットで、英国の政策に関する質問に答える中で行ったものです。そこでは、英国の経済成長、雇用、技能、製造業の重要性について議論していました。私の意図は、長期的な繁栄をすべての人々が共有できるよう、政府は技能、産業、雇用への投資と並行して移民を管理しなければならないことを強調することでした。英国が直面している課題について、率直な議論を続けることが極めて重要です。
FAがコメントを審査中
The Athletic によると、サッカー協会は現在、ラトクリフの発言が規則違反にあたるかどうかを調査している。サッカー協会の規則では、「参加者」（マンチェスター・ユナイテッドの取締役であるラトクリフもこれに含まれる）は、サッカーの利益のために最善の行動を取り、不適切または不名誉な行為を避けなければならないと定められている。
一方、レイチェル・リーブス財務大臣も、ラトクリフ氏を批判する最新の政治家となった。同大臣は記者団に対し、「ジム・ラトクリフ氏の発言は容認できないものであり、率直に言って嫌悪感を抱くものであり、彼はその発言について謝罪すべきである。ジム・ラトクリフ氏は自分の意見は自分で述べることができるが、昨日彼が発したコメントは容認できないものである。我が国は、その多様性から多大な恩恵を受けており、それはビジネス、大学、文化的生活のあらゆる場面で見られる。 我が国の多様性によって、私たちはより豊かになっているのです」と述べた。
次に何が来る？
マンチェスター・ユナイテッド・サポーターズ・トラスト（MUST）も、ソーシャルメディア上でラトクリフ氏の発言に反応し、「マンチェスター・ユナイテッドは、そのすべてのサポーターに属している。 人種、宗教、国籍、背景を理由に、クラブをフォローしたり応援したりすることを、ファンが排除されていると感じてはなりません。クラブの上層部による発言は、インクルージョンをより困難にするのではなく、より容易にするものでなければなりません。これは政治の問題ではなく、マンチェスター・ユナイテッドの管理者たちが、ファン層の一部を疎外するのではなく、サポーターを団結させるような行動を取ることを保証することなのです」とコメントしている。
この騒動は、マンチェスター・ユナイテッドがルーベン・アモリム監督をマイケル・キャリック監督に交代させ、5試合無敗でプレミアリーグの4位に戻った時期に起こった。レッドデビルズの次の試合は、2月23日にプレミアリーグでエバートンと対戦する。
