マンチェスター・ユナイテッドの中盤選手がセリエAからの移籍関心を受け、カゼミーロに続いてクラブを去る見通し

ウガルテの退団の可能性は、資金調達と給与総額の削減を目的に5人の主力選手の放出を検討するユナイテッドにとって、より大きなパズルのほんの一片に過ぎない。 クラブは既に、アンドレ・オナナのトラブゾンスポルへのローン移籍が終了次第、売却の可能性を探ることを決定したと報じられている。一方、ラスムス・ホイェルンドはナポリへの4400万ユーロでの完全移籍を最終調整中だ。カゼミーロとジャドン・サンチョもフリー移籍で退団すると見込まれており、オールド・トラッフォードを去る選手たちの総額は天文学的な水準に達しつつある。これは新体制下でのクラブ戦略の重大な転換を示している。

この大規模な流出はクラブの哲学転換を浮き彫りにしており、かつて「不動の地位」にあった選手たちも、プロジェクトへの長期的な適合性に基づいて評価されるようになった。ウガルテとカゼミーロを同時に放出することで、ユナイテッドは全く新顔のミッドフィールド構築への道を開くことができる。

ベテランのブラジル人選手とエネルギッシュなウルグアイ人選手が退団する中、キャリントンのリクルートチームは、中盤を強化する潜在的な後継候補のリストをすでに作成している。ユナイテッドは複数の新選手獲得に多額の資金を投じる予定で、カルロス・バレバ、アダム・ワートン、エリオット・アンダーソンが 3 人の有望なターゲットとして挙げられている。