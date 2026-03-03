Goal.com
Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの中盤選手がセリエAからの移籍関心を受け、カゼミーロに続いてクラブを去る見通し

マンチェスター・ユナイテッドは、マヌエル・ウガルテがカゼミーロに続きクラブを離れるとの報道もあり、この夏、中盤の徹底的な刷新に備えている。わずか2年前にパリ・サンジェルマンから注目を浴びて加入したこのウルグアイ代表選手は、プレミアリーグへの適応に苦労しており、セリエAで救いの手を差し伸べられる可能性があると報じられている。

  • ウガルテのユナイテッドでの時間は終わりを迎えるかもしれない

    2年前にパリ・サンジェルマンから5070万ポンド（約82億円）で移籍してきたばかりにもかかわらず、ウガルテはINEOSスポーツ部門の冷酷な新体制のもと、最新の犠牲者となる危険にさらされている。

    24歳の彼は当初、鋼のような強さと粘り強さをチームにもたらすために獲得されたが、プレミアリーグで安定した活躍を見せるのに苦労しており、その将来はイングランドのトップリーグ以外にあるのではないかという憶測を呼んでいる。海外からの関心もすでに高まっており、ユナイテッドが夏の売却に青信号を出せば、元スポルティングCPの選手には求婚者が不足することはないだろう。

    移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノは自身のYouTubeチャンネルで、移籍の可能性に向けた手続きが既に進行中であることを確認。ウガルテにとってイタリアが最有力移籍先として浮上している。

  • Burnley v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ユナイテッドの指揮系統はチーム全体のバランスを優先する

    ウガルテの退団の可能性は、資金調達と給与総額の削減を目的に5人の主力選手の放出を検討するユナイテッドにとって、より大きなパズルのほんの一片に過ぎない。 クラブは既に、アンドレ・オナナのトラブゾンスポルへのローン移籍が終了次第、売却の可能性を探ることを決定したと報じられている。一方、ラスムス・ホイェルンドはナポリへの4400万ユーロでの完全移籍を最終調整中だ。カゼミーロとジャドン・サンチョもフリー移籍で退団すると見込まれており、オールド・トラッフォードを去る選手たちの総額は天文学的な水準に達しつつある。これは新体制下でのクラブ戦略の重大な転換を示している。

    この大規模な流出はクラブの哲学転換を浮き彫りにしており、かつて「不動の地位」にあった選手たちも、プロジェクトへの長期的な適合性に基づいて評価されるようになった。ウガルテとカゼミーロを同時に放出することで、ユナイテッドは全く新顔のミッドフィールド構築への道を開くことができる。

    ベテランのブラジル人選手とエネルギッシュなウルグアイ人選手が退団する中、キャリントンのリクルートチームは、中盤を強化する潜在的な後継候補のリストをすでに作成している。ユナイテッドは複数の新選手獲得に多額の資金を投じる予定で、カルロス・バレバ、アダム・ワートン、エリオット・アンダーソンが 3 人の有望なターゲットとして挙げられている。

  • イタリアチームの関心

    ロマーノ氏は次のように述べている：「カゼミーロはフリーで退団するが、ウガルテに関しては既に複数のクラブが関心を示している動きがある。イタリアのクラブがウガルテ獲得の可能性を検討しており、イタリアからの関心がある。1月の移籍市場ではガラタサライが関心を示したが、その後具体的な進展はなく、交渉は進展せず、全ての関係者が進めないことを決めた」

    記者は最後に、選手自身がマンチェスターでの困難な時期を経て新たなスタートを切る考えに前向きになっていると改めて強調した。「ウガルテは夏に選択肢を検討し、最終的にマンチェスター・ユナイテッドを離れる可能性がある」と述べた。

  • Burnley v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    レッドデビルズの核の再構築

    新たなターゲットの獲得には、特にマンチェスター・シティがアンダーソン獲得に動いていることから、競争が予想されますが、ユナイテッドは、より結束力のあるプレースタイルを実現するために必要な人材を確保する決意を固めています。クラブがようやく中盤の補強を成功させようとしていることから、この夏は、クラブの最近の歴史の中で最も変革の大きいものとなるでしょう。

    移籍が正式に決定するまでは、ウガルテは引き続きトップチームの一員であり、シーズン終盤のユナイテッドで出場機会を得る可能性が高い。ユナイテッドの次のプレミアリーグの試合は、セント・ジェームズ・パークでのニューカッスル戦であり、ウガルテは再び出場時間を期待している。

