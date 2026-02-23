マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、現クラブ残留のためオールド・トラッフォード復帰を断ったことを明かす

彼はスカイベットの番組『ザ・オーバーラップ』でこう語った。「ええ、エド［ウッドワード］とはここで役職に就くことについて二度話しました。しかしその時点では、アヤックスでの自分の仕事はまだ終わっていないと思っていました。我々が歩んでいた道筋からして――まだその段階には達していなかったのです」 彼とは別々のタイミングで役職について2度良い話し合いをした。おそらく彼と並んでの役割だったろう。エドはクラブを率いる素晴らしい仕事をした。主に商業面において、もちろんクラブ売却にも関与していた。

その点について、また私は彼と一緒に ECA（欧州クラブ協会） の会議に何度も出席しましたが、彼の特定の側面はそれほど素晴らしいとは言えませんが、おそらく、彼の傍らにサッカーの側面を担当する人物がいると良いだろうと思うでしょう。 ここ 2、3 年、ユナイテッドは、CEO のデビッド・ギルとサー・アレックス・ファーガソンだけでなく、サッカー部門も組織化しようとしてきたと思います。それはもはや通用しないでしょう。復活することはないでしょう。

ファン・デル・サールは、自身の将来の計画についても質問を受けたが、次の動きについてはまだ決定していない。

「まだ決めていません。ヘッドハンターや関係者、複数のクラブを所有する団体などとは何度か話し合いましたが、まだ適切なプロジェクトを見つけられず、決断も下せていません」と彼は付け加えました。

「今の生活は、よく旅行して、アジアで商業的な仕事をやっていて、とても楽しいよ。 しかし、ある時点で、自分が得た知識を活かして次のステップへ進むべきだと感じる。私は55歳だ。サッカー界や組織にまだ4、5年は貢献できると思う。必ずしもサッカークラブである必要はなく、サッカーに関わる組織でも構わないが、スポーツに関連するものでなければならない」