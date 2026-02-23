Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、現クラブ残留のためオールド・トラッフォード復帰を断ったことを明かす
ファン・デル・サール：マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド
ファン・デル・サールはオールド・トラッフォード在籍中に真のクラブレジェンドとしての地位を確立し、レッドデビルズで8つの主要タイトルを獲得した。このオランダ人選手は2008年のマンチェスター・ユナイテッド対チェルシーのチャンピオンズリーグ決勝で決定的な役割を果たし、PK戦でチェルシーのニコラ・アネルカが蹴った決勝PKをセーブ。レッドデビルズが欧州王者となる原動力となった。 元マンチェスター・ユナイテッドGKコーチのエリック・スティールは、ファン・デル・サールがピーター・シュマイケルと同等の存在だったと語った。BBCラジオ・マンチェスターで彼はこう述べた。「彼は素晴らしい奉仕者だった。私は非常に幸運だった。アストン・ヴィラではピーター・シュマイケルと共に働き、エドウィンとは2年半を共に過ごした。モスクワでのあのPKセーブが、エドウィンをピーターと同列に押し上げたのだ」
同選手は2011年に現役を引退したが、サッカー界での活動を継続。アヤックスにマーケティング職として復帰後、CEOに昇進した。2023年に退任したファン・デル・サールは今回、ユナイテッドでの役職就任の可能性があったものの、イングランド復帰を見送ったことを明かした。
ファン・デル・サールがマンチェスター・ユナイテッドのオファーを断った理由
彼はスカイベットの番組『ザ・オーバーラップ』でこう語った。「ええ、エド［ウッドワード］とはここで役職に就くことについて二度話しました。しかしその時点では、アヤックスでの自分の仕事はまだ終わっていないと思っていました。我々が歩んでいた道筋からして――まだその段階には達していなかったのです」 彼とは別々のタイミングで役職について2度良い話し合いをした。おそらく彼と並んでの役割だったろう。エドはクラブを率いる素晴らしい仕事をした。主に商業面において、もちろんクラブ売却にも関与していた。
その点について、また私は彼と一緒に ECA（欧州クラブ協会） の会議に何度も出席しましたが、彼の特定の側面はそれほど素晴らしいとは言えませんが、おそらく、彼の傍らにサッカーの側面を担当する人物がいると良いだろうと思うでしょう。 ここ 2、3 年、ユナイテッドは、CEO のデビッド・ギルとサー・アレックス・ファーガソンだけでなく、サッカー部門も組織化しようとしてきたと思います。それはもはや通用しないでしょう。復活することはないでしょう。
ファン・デル・サールは、自身の将来の計画についても質問を受けたが、次の動きについてはまだ決定していない。
「まだ決めていません。ヘッドハンターや関係者、複数のクラブを所有する団体などとは何度か話し合いましたが、まだ適切なプロジェクトを見つけられず、決断も下せていません」と彼は付け加えました。
「今の生活は、よく旅行して、アジアで商業的な仕事をやっていて、とても楽しいよ。 しかし、ある時点で、自分が得た知識を活かして次のステップへ進むべきだと感じる。私は55歳だ。サッカー界や組織にまだ4、5年は貢献できると思う。必ずしもサッカークラブである必要はなく、サッカーに関わる組織でも構わないが、スポーツに関連するものでなければならない」
ファン・デル・サールがキャリックについて評価を下す
マンチェスター・ユナイテッドのもう一人のレジェンド、マイケル・キャリックが現在レッドデビルズの指揮を執っており、ファン・デル・サールは元チームメイトの監督としてのスタートについて所感を語った。
彼はスカイスポーツにこう語った。「もちろん素晴らしいスタートだ。ユナイテッドは長年、監督問題に悩まされてきた。もちろん彼が正式な監督ではないことは承知しているが、サポーターのためにチームに雰囲気を作り出し、多くの人が知るシステム、マンチェスター・ユナイテッド流のサッカーを実践している様子が見て取れる。この5試合で素晴らしいスタートを切った。これほど多くの勝ち点を獲得しているのは信じられないことだ」
次に何が来る？
キャリックは指揮を執った最初の5試合で4勝1分けを記録しており、月曜夜のプレミアリーグでエバートンと対戦する際にさらなる勝ち点を狙っている。
