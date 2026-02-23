マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、レアル・マドリードのスター選手獲得の噂が流れる中、「怒りを煽る者」ヴィニシウス・ジュニオールに衝撃的な攻撃を仕掛ける

パーカーは25歳の選手がユナイテッドにふさわしい人物像かどうか確信が持てず、パリウリックスにこう語った。「ヴィニシウス・ジュニオールがプレミアリーグに来るのは非常に興味深いだろうが、正直なところ、彼が別のチームでプレーする方が望ましいと思う」 彼のような選手はチームに必要ない。才能は溢れているが、その性格ゆえに真価は決して認められないだろう。私にとって彼は単なる挑発屋だ。あの振る舞いを続ける口実を常に探している。実に残念なことだ。

「あれほどの才能を持ちながらあのような振る舞いは本当に残念だ。誰もが彼を尊敬する可能性はあったが、彼の行動パターンからして、ロッカールームで扱いにくい存在になるのは確実だろう。

「周囲の人間は彼の理性を失わせるためなら何でもするだろう。彼にとってはそれが非常に容易い。彼が感情的になれば、サッカーチーム全体に影響を及ぼす。レアル・マドリードでは何度も目にしてきた光景だ。

「彼が変えられる点は100通りあるが、黒人選手や褐色人種選手に関して私が許せないのは、ピッチを去ると発言することだ。そんな戯言は聞きたくない。マンチェスター・ユナイテッドに怒りを煽る選手は要らない。我々が求めるのはサッカー選手だ。90分間全力でプレーし、それ以外のことに変質させるな。

「彼と同じことをしている黒人選手は他にいない。彼の振る舞いは普通じゃない。結局のところ少数派は常に存在するが、サッカーをプレーするだけで彼はもっと尊敬されるだろう。

「多くの点で彼は全てのサッカーファンから嫌われている。マルク・ククレラと同じだ。チェルシーのファンは彼を愛していると言うが、他のクラブでプレーすれば嫌うだろう。ブライトンのファンは彼を嫌っているが、彼はそこでプレーした。もしヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードでプレーしていなければ、ファンは彼も嫌うだろう。」