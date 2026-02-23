Getty/GOAL
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、レアル・マドリードのスター選手獲得の噂が流れる中、「怒りを煽る者」ヴィニシウス・ジュニオールに衝撃的な攻撃を仕掛ける
マンチェスター・ユナイテッドの移籍：2026年にレッドデビルズが狙うのは誰か？
マンチェスターでは夏の移籍市場における潜在的なターゲットに関する憶測が高まり始めている。マイケル・キャリック暫定監督の下でトップ4入りを目指すユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権を提示できる立場となり、有望な新戦力を獲得する可能性が出てきた。
これにより主力選手の獲得が容易になる見込みだ。かつてバロンドール候補に名を連ねたビニシウス・ジュニオールのサンティアゴ・ベルナベウでの残留期間に疑問符が付く中、彼のプレミアリーグ移籍説は以前から囁かれていた。
パーカーは、ヴィニシウス・ジュニアがマンチェスター・ユナイテッドに合わない理由を説明する
パーカーは25歳の選手がユナイテッドにふさわしい人物像かどうか確信が持てず、パリウリックスにこう語った。「ヴィニシウス・ジュニオールがプレミアリーグに来るのは非常に興味深いだろうが、正直なところ、彼が別のチームでプレーする方が望ましいと思う」 彼のような選手はチームに必要ない。才能は溢れているが、その性格ゆえに真価は決して認められないだろう。私にとって彼は単なる挑発屋だ。あの振る舞いを続ける口実を常に探している。実に残念なことだ。
「あれほどの才能を持ちながらあのような振る舞いは本当に残念だ。誰もが彼を尊敬する可能性はあったが、彼の行動パターンからして、ロッカールームで扱いにくい存在になるのは確実だろう。
「周囲の人間は彼の理性を失わせるためなら何でもするだろう。彼にとってはそれが非常に容易い。彼が感情的になれば、サッカーチーム全体に影響を及ぼす。レアル・マドリードでは何度も目にしてきた光景だ。
「彼が変えられる点は100通りあるが、黒人選手や褐色人種選手に関して私が許せないのは、ピッチを去ると発言することだ。そんな戯言は聞きたくない。マンチェスター・ユナイテッドに怒りを煽る選手は要らない。我々が求めるのはサッカー選手だ。90分間全力でプレーし、それ以外のことに変質させるな。
「彼と同じことをしている黒人選手は他にいない。彼の振る舞いは普通じゃない。結局のところ少数派は常に存在するが、サッカーをプレーするだけで彼はもっと尊敬されるだろう。
「多くの点で彼は全てのサッカーファンから嫌われている。マルク・ククレラと同じだ。チェルシーのファンは彼を愛していると言うが、他のクラブでプレーすれば嫌うだろう。ブライトンのファンは彼を嫌っているが、彼はそこでプレーした。もしヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードでプレーしていなければ、ファンは彼も嫌うだろう。」
ボーウェンはオールド・トラッフォードで控え選手になると伝えられた
ユナイテッドがビニシウス獲得を避けるよう促す一方で、パーカーはサイドの補強に関してウェストハム主将ボウエンが賢明な代替案となるか問われるとこう付け加えた。「ジャロッド・ボウエンは優秀な選手だと思うが、マンチェスター・ユナイテッドが必要とする選手ではない。また彼のレベルは低下していると思うが、それでもウェストハムにとって非常に重要な存在だ」
「もし彼が控え選手として加入しても、クラブに激怒するか？おそらくしないだろう。だが彼は決してスタメンにはなれない。彼にはスタメンが必要だ。彼は常にそうだったし、いわゆるインパクトプレイヤーでもない。試合開始から終了まで関わり続けるタイプの選手だ。
「彼を嫌っているわけではないが、マンチェスター・ユナイテッドを向上させる存在ではない。彼には限界があり、私の見解ではその限界に達している。周囲に優れた選手がいても大きく成長することはなく、我々が既に擁する選手たちよりも優れているとは言い難い」
マンチェスター・ユナイテッドは、アストン・ヴィラのスター選手ロジャースを獲得する資金を確保できるだろうか？
パーカーはボーウェンの意見には納得していないかもしれないが、別のイングランド代表選手であるアストン・ヴィラのスター、ロジャースが国内のライバルクラブを説得して移籍させられれば、オールド・トラッフォードで驚異的なインパクトを与えると確信している。
2度のプレミアリーグ優勝経験を持つ彼は、今夏開催のワールドカップでイングランド代表のスタメン入りを狙うこの選手についてこう語った。「ああ、モーガン・ロジャースは非常に、非常に、非常に優れている。 非常に優れている。現時点で我々は彼をイングランド代表のワールドカップ先発候補と見ている。もし彼がアストン・ヴィラ以外のクラブでプレーしていたら、イングランド代表のチームシートで真っ先に名を連ねる選手の一人だっただろう。彼は素晴らしい選手であり、私にとって国内最高の攻撃的ミッドフィルダーだ。
問題は、もしアストン・ヴィラが彼を失うことになれば、ウナイ・エメリ監督は辞任するだろうということだ。監督を続けられないと言うだろう。モーガン・ロジャースがマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、自分を打ち負かす姿を見たいと思うだろうか？絶対にありえない。しかし、彼がマンチェスター・ユナイテッドの戦力に加わるのは素晴らしいことだと思う。実現するのは難しいと思うが、驚異的な補強になるだろう」
ユナイテッドは今夏、資金を投入できる見込みだが、欧州カップ戦出場権獲得を目指す中で予算規模が確定しておらず、またルーベン・アモリンの後任が2025-26シーズン終了まで正式に任命されないため、その資金が誰に委ねられるかも未定だ。
