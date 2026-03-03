マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、セットプレー時の組み合いが「行き過ぎている」と主張し、アーセナルを明らかに皮肉った。

ユナイテッドはプレミアリーグで2023年5月以来となる3位でニューカッスル戦に臨む。キャリック監督就任後7試合中6勝を挙げ、無敗を維持している。1月中旬にルーベン・アモリム監督の後任として指揮を執って以来、選手たちの仕事量とパフォーマンスを高く評価した。

「才能や能力の面で、選手たちはできることを示してくれた」と彼は語った。「良い習慣、良い行動、互いを気遣う姿勢——選手たちをこれ以上ないほど高く評価している。

「選手たちは良い精神状態でなければ、安定したパフォーマンスを発揮できない。それを実現し、最高のチャンスを掴む唯一の方法は、今この瞬間に集中することだ。そして全員が議論に参加することが重要だ。あの段階では、可能性についてあまり先を見据えすぎなかった。 我々は迅速に動き、実践に移す必要があった。選手たちに試合に臨むための適切なバランスを与えるためだ。選手たちの中には、他の選手よりも理解が早い者もいるが、本当に良い集団だ。

「サッカーで結果を出すのは難しい。常に学びながら、異なるアプローチを試みている。選手集団という文脈が重要だ。今この瞬間を生き、地に足をつけ、浮かれることなく、自信を糧にしなければならない。我々はさらなる成果を渇望している。一貫性を保つことだ」