マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、セットプレー時の組み合いが「行き過ぎている」と主張し、アーセナルを明らかに皮肉った。
コーナー戦略が激しい議論を巻き起こしている
マンチェスター・ユナイテッドはセットプレーからの得点数でリーグ6位（16得点）に位置している。これには10月のリヴァプール戦でのハリー・マグワイアの決勝ゴールや、先月のトッテナム戦でのブライアン・ムベウモの勝ち越しゴールが含まれる。一方でコーナーキックからの攻撃的アプローチの被害者にもなっており、開幕戦のアーセナル戦ではコーナーキックから失点し0-1で敗れた。当時の監督ルベン・アモリンはこのゴールは取り消されるべきだったと考えていた。
ユナイテッドは先週エバートン戦でクロス攻勢を凌ぎ1-0で勝利。コビー・マイヌーは試合後、相手ペナルティエリア内での押し合いをWWEのロイヤルランブルに例えた。
アーセナルは日曜日にチェルシーを2-1で下したが、その2得点はコーナーキックから生まれ、1失点もコーナーキックからだった。この状況を受け、イングランドサッカーの行方について監督陣から批判の声が上がっている。リヴァプールのアルネ・スロット監督は「プレミアリーグの試合のほとんどは、私にとって見ていて楽しいものではない」と述べ、チェルシーのリアム・ローゼニオールコーチは「シーズン終了時にコーナーキックからの組み合いについてリーグが検討すべきだ」と語った。
こうした議論にキャリックが加わった。
キャリック：セットプレーのバランスは「適切ではない」
キャリックは記者会見で次のように語った。「行き過ぎだと思う。つい最近まで、ペナルティエリア内で相手に手を出すのは禁止され、厳しく取り締まられると言われていた。それが徐々に浸透し、コーナーキックの成功や選手を密集させられることが、より多くのチームにこの戦術を採用させる結果となった。 多くのチームがこれを試みる理由は理解できる。しかし競技として、我々のバランス感覚は正しいとは思えない。どう対処すべきか、私には判断できない。決める立場ではないのだから」
キャリックはチームを「これ以上ないほど高く評価している」
ユナイテッドはプレミアリーグで2023年5月以来となる3位でニューカッスル戦に臨む。キャリック監督就任後7試合中6勝を挙げ、無敗を維持している。1月中旬にルーベン・アモリム監督の後任として指揮を執って以来、選手たちの仕事量とパフォーマンスを高く評価した。
「才能や能力の面で、選手たちはできることを示してくれた」と彼は語った。「良い習慣、良い行動、互いを気遣う姿勢——選手たちをこれ以上ないほど高く評価している。
「選手たちは良い精神状態でなければ、安定したパフォーマンスを発揮できない。それを実現し、最高のチャンスを掴む唯一の方法は、今この瞬間に集中することだ。そして全員が議論に参加することが重要だ。あの段階では、可能性についてあまり先を見据えすぎなかった。 我々は迅速に動き、実践に移す必要があった。選手たちに試合に臨むための適切なバランスを与えるためだ。選手たちの中には、他の選手よりも理解が早い者もいるが、本当に良い集団だ。
「サッカーで結果を出すのは難しい。常に学びながら、異なるアプローチを試みている。選手集団という文脈が重要だ。今この瞬間を生き、地に足をつけ、浮かれることなく、自信を糧にしなければならない。我々はさらなる成果を渇望している。一貫性を保つことだ」
マグワイアとショーがニューカッスルのメンバー入り
キャリックはクリスタル・パレス戦勝利中にマグワイアとルーク・ショーを交代させざるを得なかったが、当時彼は両選手が負傷ではなく体調不良に苦しんでいたと説明していた。この2選手はニューカッスル遠征メンバーに選出され、キャリックは両選手が先発出場できることを期待している。
「そうなることを願っている。その方向で調整中だ」とキャリックは語った。「体調が優れなかったため、試合までまだ時間がある。彼らの状態を見極める必要がある。当然ながら、彼らにはあらゆる機会を与えるつもりだ」
