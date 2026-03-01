Getty Images
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのファンが、7人のクラブの英雄たちを写した移民支持の横断幕で、ジム・ラトクリフ卿に反撃
オールド・トラッフォードでの政治的声明
日曜日のオールド・トラッフォードは、クリスタル・パレスとの重要な試合で 2 対 1 の勝利を収めたマンチェスター・ユナイテッドのサポーターたちが、ラトクリフ氏に対する感情を明らかにしたことから、政治的な雰囲気に包まれました。The Athletic によると、この苦戦した勝利により、レッドデビルズは 51 ポイントでプレミアリーグの順位を 3 位に押し上げましたが、多くの人の注目は、後半開始直前に選手用トンネルの上に掲げられた、移民支持を訴える巨大な横断幕に集まりました。
横断幕には「MUFC は移民によって誇らしく植民地化された」と書かれており、INEOS 最高経営責任者の主張に対抗する意図的な言葉遊びが用いられていた。この横断幕は、クラブを築き上げた多様な遺産を視覚的に思い起こさせるものであり、フランスのレジェンドであるエリック・カントナとパトリス・エヴラ、韓国のアイコンである朴智星、ブルーノ・フェルナンデス、オーレ・グンナー・ソルスクジャー、アマド・ディアロ、そしてブラジル人ミッドフィールダーのカゼミーロの顔が掲載されていた。
- Getty Images Sport
物議を醸したインタビューとデータ
この論争は、2月にスカイ放送が行ったインタビューで、ラトクリフ氏が英国の移民人口と経済状況について、根拠のない主張をいくつか行ったことに端を発しています。73歳の億万長者は、「900万人の国民が福祉の恩恵を受け、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立たない。つまり、英国は植民地化されているのだ。その代償は、あまりにも大きすぎる」と発言し、即座に怒りの声を引き起こしました。
さらに、「英国は移民によって植民地化されている、そうではないだろうか？ つまり、2020年の英国人口は5800万人だったが、現在は7000万人だ。1200万人の増加だ」と述べた。しかしこれらの数値は公式データと矛盾する。英国国家統計局（ONS）の推計によれば、2025年11月時点の英国人口は6950万人であり、失業関連給付受給者はわずか168万人であった。
全国的な非難と謝罪
このインタビューの余波は英国政府の最高レベルにまで及び、キア・スターマー首相はラトクリフの発言を「不快で間違っている」と即座に非難しました。広報上の危機が深刻化し、政界やスポーツ界全体から非難が広まる中、ラトクリフは公式の声明で反発に対処せざるを得なくなりました。
彼は翌日、声明を発表したが、多くの支持者は、それが真の意味での撤回とは言い難いと感じた。「私の言葉遣いが英国やヨーロッパの一部の人々に不快感を与え、懸念を引き起こしたことをお詫びします。しかし、経済成長を支える、管理され、適切に運営される移民の問題を提起することは重要です」とラトクリフは述べ、会話を再び彼の経済理論へと戻そうとした。
- jim-ratcliffe
クラブ内の文化的な隔たり
2024年初めにINEOSがマンチェスター・ユナイテッドのスポーツ運営権を取得して以来、クラブは舞台裏で抜本的な変革を遂げてきました。しかし、ファンとオーナー間のこの最新の摩擦は、文化的な隔たりが拡大していることを浮き彫りにしています。ラトクリフ氏はピッチ上で効率的な体制を構築したことで称賛されている一方で、政治的なレトリックに踏み込んだことで、ファン層のかなりの部分を遠ざけてしまいました。
パレス戦での 2 対 1 の勝利を祝う中、オールド・トラッフォードのトンネルに「誇り高き植民地」と書かれた横断幕が掲げられたことで、クラブの経営陣とコミュニティの価値観との間の緊張が浮き彫りになりました。サポーターたちは、扇動的なレトリックを容認しないことを明らかにしており、ユナイテッドの忠実なファンにとって、クラブの偉大さは国際的なスター選手たちの貢献と切り離せないものであることを証明しています。
広告