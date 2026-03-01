マンチェスター・ユナイテッドのファンが、7人のクラブの英雄たちを写した移民支持の横断幕で、ジム・ラトクリフ卿に反撃

日曜日のオールド・トラッフォードは、クリスタル・パレスとの重要な試合で 2 対 1 の勝利を収めたマンチェスター・ユナイテッドのサポーターたちが、ラトクリフ氏に対する感情を明らかにしたことから、政治的な雰囲気に包まれました。The Athletic によると、この苦戦した勝利により、レッドデビルズは 51 ポイントでプレミアリーグの順位を 3 位に押し上げましたが、多くの人の注目は、後半開始直前に選手用トンネルの上に掲げられた、移民支持を訴える巨大な横断幕に集まりました。

横断幕には「MUFC は移民によって誇らしく植民地化された」と書かれており、INEOS 最高経営責任者の主張に対抗する意図的な言葉遊びが用いられていた。この横断幕は、クラブを築き上げた多様な遺産を視覚的に思い起こさせるものであり、フランスのレジェンドであるエリック・カントナとパトリス・エヴラ、韓国のアイコンである朴智星、ブルーノ・フェルナンデス、オーレ・グンナー・ソルスクジャー、アマド・ディアロ、そしてブラジル人ミッドフィールダーのカゼミーロの顔が掲載されていた。