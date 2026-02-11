AFP
マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、ベンジャミン・セスコがウェストハム戦で決めた「信じられない」ゴールについて、マイケル・キャリックは「驚くことではない」と語った。
終盤の劇的な展開でキャリックの無敗スタートが守られる
降格の危機に瀕するウェストハム相手にユナイテッドは痛手となる敗戦を喫するかに見えたが、セスコがロスタイム終了間際に魔法のような瞬間を生み出した。後半早々にトマーシュ・スーチェクの先制点でリードを許した後、レッドデビルズは頑強なハマーズの守備を崩すのに苦戦していた。
時計が95分を過ぎ、暫定監督就任後初の敗戦が目前に迫ったその時、セスコがクロスに飛びつき、狭い角度から技術的に難しいシュートをゴールキーパーの脇へ流し込んだ。このゴールが貴重な1点を救い、ユナイテッドはプレミアリーグ4位の座を維持。キャリックの無敗記録も継続させたが、4試合連続勝利という好調ぶりには終止符が打たれた。
- AFP
キャリック、セスコの魔法に驚きなし
試合後、キャリックは同点弾の驚異的な技術的難易度を即座に強調しつつ、セスコがこのようなシュートを決める能力はクラブ内で広く知られていると述べた。監督は、そのフィニッシュが華麗であった一方で、まさにフォワードに期待するプレーだったと主張した。
「あの角度からあのシュートを放ち、枠内に収め、決めるなんて信じられないフィニッシュだ。本当に素晴らしいゴールだ」とキャリックは記者団に語った。「ベンにはそれができる。彼は常にそれをやってのけている。 突然現れた選手ではない。彼はこれまでずっと、得点能力も証明してきた。トレーニングでも我々のためにそれを実践している。
正直言って驚きではない。それが彼の真骨頂であり、得意とするところだ」
より賢いサッカー賭けをお探しですか？ TelegramのGOAL Tipsで専門家によるプレビュー、データに基づく予測、勝利の洞察を入手しましょう 。成長中のコミュニティに今すぐ参加！
攻撃における適切なバランスを保つ
セスコはロンドン・スタジアムでの試合に先発出場しなかった。キャリック監督は火曜日の夜までに4連勝をもたらした攻撃的な布陣を継続することを選択したのだ。セスコのような得点能力を持つ選手をベンチに置く決断は常に賭けとなるが、キャリック監督は最近の過密日程を考慮すると、チームのローテーション管理が極めて重要だと説明した。
「常にバランスが重要だ。出場した選手たちは素晴らしい働きを見せてくれた」とキャリックは選手起用について語った。「ベンは多くの仕事をこなし、好調な状態を維持している。確実にピッチに立った際には大きな違いをもたらした」
- Getty Images Sport
ストライカーの自信にとっての「大きな瞬間」
ウェストハム戦での得点はセスコにとって好調な流れの延長線上にあり、キャリック監督はこの勢いがストライカーにとって有利に働いていると確信している。得点は自信を生むものであり、監督はセスコの最近の貢献がシーズン終盤の重要な局面で大きな影響力を発揮するための基盤を築いていると示唆した。
「最後のゴールは彼にとって非常に大きな意味を持つだろう」とキャリックは語った。「今夜は試合の感情的な面が少し違ったが、間違いなく彼と我々にとって重要で大きな瞬間だった」
この結果、ウェストハムは降格圏に沈んだ一方、ユナイテッドは4位を維持し、3位アストン・ヴィラとはわずか2ポイント差となった。
GOAL-eによる自動翻訳
広告