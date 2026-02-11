マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、ベンジャミン・セスコがウェストハム戦で決めた「信じられない」ゴールについて、マイケル・キャリックは「驚くことではない」と語った。

試合後、キャリックは同点弾の驚異的な技術的難易度を即座に強調しつつ、セスコがこのようなシュートを決める能力はクラブ内で広く知られていると述べた。監督は、そのフィニッシュが華麗であった一方で、まさにフォワードに期待するプレーだったと主張した。

「あの角度からあのシュートを放ち、枠内に収め、決めるなんて信じられないフィニッシュだ。本当に素晴らしいゴールだ」とキャリックは記者団に語った。「ベンにはそれができる。彼は常にそれをやってのけている。 突然現れた選手ではない。彼はこれまでずっと、得点能力も証明してきた。トレーニングでも我々のためにそれを実践している。

正直言って驚きではない。それが彼の真骨頂であり、得意とするところだ」

