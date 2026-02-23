Getty
マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が住宅街で驚異的な速度を出したとして、6ヶ月の運転禁止処分と罰金刑を受けた
養老町に運転禁止処分
ヨロはスピード違反で摘発され、6か月の運転免許停止処分と罰金666ポンド（約11万円）を科された。22歳の同選手はさらに、訴訟費用120ポンド（約2万円）と被害者支援金266ポンド（約4万2千円）の支払いも命じられた。ヨロ本人は出廷しなかったが、代理人のリサ・ネヴィット弁護士は「マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が友人を駅まで急いで送っていた」と説明し、ディフェンダーに代わって謝罪の意を表明した。
ネビット弁護士は次のように付け加えた。「彼は累積点数による免許停止の対象にはなりませんが、速度違反の程度から裁判所が罰点ではなく免許停止を科す可能性が高いことを理解しています。依頼人は友人を駅まで急いで送る途中で起きた本件について、この場を借りてお詫び申し上げます。
さらにクライアントは、速度超過が発生した地点は道路が広く、歩行者などの脆弱な道路利用者との接触の可能性がほとんどなかったと認識していると述べています」
マンチェスター・ユナイテッドがマドリードを抑えヨロを獲得
ヨロは2024年、5200万ポンド（約68億円）でマンチェスター・ユナイテッドに加入した。同クラブが獲得競争を制した結果である。レアル・マドリードもこのディフェンダーの獲得に関心を示していたが、彼はオールド・トラッフォードを選択した。
ヨロの加入後、レッドデビルズは苦境に立たされ、1月にルベン・アモリン監督が就任14ヶ月で解任されたが、彼はプレミアリーグクラブ加入を決断したことを後悔していないと強調した。
「昨シーズンでさえ、後悔したことは一度もありません」と彼は語った。「マンチェスター・ユナイテッドというクラブは、時には悪いシーズンを過ごすこともあると理解しています。しかしこのクラブはトップクラブであり、疑いの余地はありません。移籍前にプロジェクトの内容は把握していました。もちろん、初年度に15位で終わることは予想していませんでしたが、これは我々が直面すべき現実です。
「しかし今、私の選択はマンチェスター（ユナイテッド）だ。この決断に心から満足している。昨季の結果を受けて批判する声があったのは承知している。彼らの気持ちも理解できるが、率直に言ってこれは私の選択でありキャリアだ。自分が何をしているかは分かっている。今後さらに成長していくだけだ」
ヨロ、マンチェスター・ユナイテッドでの成功が期待される
ヨロはユナイテッドのキープレイヤーになる可能性を秘めている。元レッドデビルのフィル・ジョーンズはクラブ公式サイトでこう語った。「彼は本当に素晴らしい選手だと思う。特に3バックの右サイドでプレーするセンターバックとしての特質が気に入っている」
「スピードと運動能力を備えている。現代のプレミアリーグにおいてセンターバックに最も求められる資質だ。技術的にもボール扱いが非常に優れている。ビルドアップでは極めて優秀で信頼できる。試合の流れを読む能力も抜群だ。両ペナルティエリアで強さを発揮する。そう、彼は今後何年にもわたりマンチェスター・ユナイテッドにとって重要な選手となるだろう」
ヨロ、マルティネスの負傷で再招集
月曜日のエバートン戦では、リサンドロ・マルティネスが負傷で欠場したため、ヨロがマンチェスター・ユナイテッドのスタメンに復帰した。アルゼンチン人選手は軽度のふくらはぎの負傷を抱えており、プレミアリーグのクリスタル・パレス戦も欠場する見込みであるため、ヨロはイーグルス戦でもバックラインでプレーを続けることになるだろう。
