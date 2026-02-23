ヨロはスピード違反で摘発され、6か月の運転免許停止処分と罰金666ポンド（約11万円）を科された。22歳の同選手はさらに、訴訟費用120ポンド（約2万円）と被害者支援金266ポンド（約4万2千円）の支払いも命じられた。ヨロ本人は出廷しなかったが、代理人のリサ・ネヴィット弁護士は「マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が友人を駅まで急いで送っていた」と説明し、ディフェンダーに代わって謝罪の意を表明した。

ネビット弁護士は次のように付け加えた。「彼は累積点数による免許停止の対象にはなりませんが、速度違反の程度から裁判所が罰点ではなく免許停止を科す可能性が高いことを理解しています。依頼人は友人を駅まで急いで送る途中で起きた本件について、この場を借りてお詫び申し上げます。

さらにクライアントは、速度超過が発生した地点は道路が広く、歩行者などの脆弱な道路利用者との接触の可能性がほとんどなかったと認識していると述べています」