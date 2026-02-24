マンチェスター・ユナイテッドのカルト的ヒーロー、ハビエル・エルナンデスが、話題沸騰中の赤ちゃん猿パンチを見て泣いている自身の動画を投稿

チチャリートは映像を共有するだけに留まらなかった。彼は、なぜこの動物の苦境がこれほど深く心に響いたのかについて、深い心理的分析を示した。元レアル・マドリードとウェストハムのスターはファンに向けてこう綴った。「パンチモンキーが私たちを感動させたのは、彼が強く、そして本物だからだ。彼は完全には理解していないが、自分を守ろうとする。私たちも皆、どこかで同じことをしたことがある。 彼には悪意など微塵もない。ただ感情と無垢さ、そして生きようとする意志があるだけだ」

1月に幼少期から所属したクラブ、チバスを退団し現在フリーエージェントであるこのベテランFWは、拡散された映像から人生の教訓を引き続き導き出している。 「彼が教えてくれるのはこれだ：深く感じても、不平に浸る必要はない。拒絶を認めつつも、被害者になる必要はない。心を守りつつも、閉ざす必要はない。『相手が私に何をしたか』より『これで私はどうするか』を重視せよ」とエルナンデスは記し、その脆弱性とストイックな姿勢を称賛するファンから広範な支持を得た。