Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのカルト的ヒーロー、ハビエル・エルナンデスが、話題沸騰中の赤ちゃん猿パンチを見て泣いている自身の動画を投稿
チチャリートのか弱い一面
オールド・トラッフォードで輝かしい活躍を見せ、プレミアリーグ優勝を2度経験した伝説のストライカーは、630万人のインスタグラムフォロワーに向けて、小さな霊長類が年上の猿たちに押しのけられる様子を収めた動画の数々を投稿した。パンチが愛らしい相棒を抱えて隅で眠る姿を見たエルナンデスは明らかに感情に押しつぶされ、ストライカーは自嘲気味のキャプションを添えた。「なんで泣いてるの？ ただの猿なのに…」と自嘲気味に書き添えた。
- Getty Images Sport
チチャリートがパンチの深い象徴性を解説する
チチャリートは映像を共有するだけに留まらなかった。彼は、なぜこの動物の苦境がこれほど深く心に響いたのかについて、深い心理的分析を示した。元レアル・マドリードとウェストハムのスターはファンに向けてこう綴った。「パンチモンキーが私たちを感動させたのは、彼が強く、そして本物だからだ。彼は完全には理解していないが、自分を守ろうとする。私たちも皆、どこかで同じことをしたことがある。 彼には悪意など微塵もない。ただ感情と無垢さ、そして生きようとする意志があるだけだ」
1月に幼少期から所属したクラブ、チバスを退団し現在フリーエージェントであるこのベテランFWは、拡散された映像から人生の教訓を引き続き導き出している。 「彼が教えてくれるのはこれだ：深く感じても、不平に浸る必要はない。拒絶を認めつつも、被害者になる必要はない。心を守りつつも、閉ざす必要はない。『相手が私に何をしたか』より『これで私はどうするか』を重視せよ」とエルナンデスは記し、その脆弱性とストイックな姿勢を称賛するファンから広範な支持を得た。
オールド・トラッフォードを制した「小さな豆」
インスタグラムで哲学的な洞察を共有するずっと前から、エルナンデスはプレミアリーグ史上最も効果的なスーパーサブの一人としての地位を確立していました。2010年にマンチェスターに到着した後、「リトル・ピー」はサー・アレックス・ファーガソン監督率いるチームのカルトヒーローとなり、157試合に出場して59ゴールを記録しました。適切なタイミングで適切な場所にいるという彼の才能は、ユナイテッドが国内で最後の偉大な時代を築く上で欠かせない存在となりました。
オールド・トラッフォードでの彼のハイライト映像は、彼のソーシャルメディアでの存在感と同様に風変わりなままです。ファンは今でも、ストーク・シティ戦での彼の驚くべきバックヘッド、そして 2010 年のコミュニティ・シールドのチェルシー戦での、自分の顔にボールを当て、そのままネットに蹴り込んだという奇妙なゴールを懐かしく思い出しています。この、冷静なフィニッシュと偶然のコミカルなプレーの融合が、クラブを去った後も明らかに続く、ユナイテッドの忠実なファンとの絆を強固なものにしたのです。
- Getty Images Sport
チチャリートの世界的な繋がり
ユナイテッドを去った後、エルナンデスは放浪しながらも成功を収め、サンティアゴ・ベルナベウへのレンタル移籍を経て、バイエル・レバークーゼンとウェストハムで実りある時期を過ごした。その後、LAギャラクシーでMLSに挑戦し、母国メキシコへ帰国した。現役生活は終盤に差し掛かっているかもしれないが、世界中の視聴者と繋がる彼の能力は衰えておらず、今回の感情的な爆発は「不屈の精神」についての議論を巻き起こした。
彼の投稿への反応は圧倒的に好意的で、多くのフォロワーが子猿への共感を示した。あるコメントは「ストイックで不屈。あるべき姿だ」とこの動物の本質を言い当て、世間の心情を代弁した。エルナンデスにとってパンチの物語は、人間と動物の粘り強さを普遍的に想起させるものだった。この心温まる動画の力に、鍛え抜かれたプロアスリートでさえも抗えなかったという事実が、それを証明している。
広告