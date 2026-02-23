マンチェスター・ユナイテッドに大きな打撃！スターDFがエバートン戦直前に負傷

キャリックはルーベン・アモリムの後任として指揮を執って以来、5試合で4勝1分けを記録している。元チームメイトのエドウィン・ファン・デル・サールは、就任初月にチームのマンチェスター・ユナイテッドとしての価値観を取り戻したキャリックを称賛した。

ファン・デル・サールは次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドには文化がある。マンチェスター・シティにも文化はあるが、彼らは全く異なる文化へと変化した。時に人々は歴史やクラブの過去の功績、かつてのチームのプレースタイルに囚われがちだ。

「しかし直近3試合のユナイテッドは、過去のチームを彷彿とさせるプレーを見せている。ファンにとって、そしてチームが得る信頼や支援にとって、これは喜ばしいことだ——特に終了間際の決勝点のような形で！」

「試合でそれを実践し、ボールをゴールへ向かわせ、得点する。それが我々が信じるべきことだ。選手たちは優秀だが、最高のパフォーマンスを引き出すには特定の戦術体系が必要なのだ」