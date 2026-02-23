Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドに大きな打撃！スターDFがエバートン戦直前に負傷
マルティネスの負傷が明らかになる
リサンドロ・マルティネスは、エバートン戦への遠征メンバーリストから外れた。ユナイテッドの関係者によると、彼はふくらはぎの負傷で欠場しているとのことだ。このニュースは、前十字靭帯の負傷で8か月間離脱した後、12月に復帰したばかりのアルゼンチン人選手にとって大きな打撃である。
ディフェンダーが最大2週間離脱
マルティネスは最大 2 週間の離脱が見込まれ、エバートン戦と来週の日曜日にホームで行われるクリスタル・パレス戦に出場できない。3 月 4 日のニューカッスル戦に復帰できるかどうかは、まだ不透明な状況だ。レニー・ヨロが、このアルゼンチン人選手の代役としてスタメン出場した。その同じ日、チェシャー州で時速 30 マイルの制限速度区域を時速 70 マイルで走行したとして、6 か月間の運転禁止処分を受けたことが明らかになった。
セスコはまたもや除外された
キャリックは、7400万ポンドの移籍金で加入したベンジャミン・セスコを、ウェストハム戦では引き分けに持ち込んだにもかかわらず、6試合連続でスタメンから外した。キャリックがマージーサイド遠征で唯一行った変更は、マルティネスの代わりにヨロを起用したことだけで、トッテナム戦とウェストハム戦では全く同じスタメンを起用していた。
ファン・デル・サールがキャリックを称賛
キャリックはルーベン・アモリムの後任として指揮を執って以来、5試合で4勝1分けを記録している。元チームメイトのエドウィン・ファン・デル・サールは、就任初月にチームのマンチェスター・ユナイテッドとしての価値観を取り戻したキャリックを称賛した。
ファン・デル・サールは次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドには文化がある。マンチェスター・シティにも文化はあるが、彼らは全く異なる文化へと変化した。時に人々は歴史やクラブの過去の功績、かつてのチームのプレースタイルに囚われがちだ。
「しかし直近3試合のユナイテッドは、過去のチームを彷彿とさせるプレーを見せている。ファンにとって、そしてチームが得る信頼や支援にとって、これは喜ばしいことだ——特に終了間際の決勝点のような形で！」
「試合でそれを実践し、ボールをゴールへ向かわせ、得点する。それが我々が信じるべきことだ。選手たちは優秀だが、最高のパフォーマンスを引き出すには特定の戦術体系が必要なのだ」
