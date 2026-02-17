マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールに「危険な」クリスチャン・プリシッチ移籍アドバイス　米国代表スターにプレミアリーグ復帰が成功する理由を説明

プリシッチは2019年から2023年まで4年間をスタンフォード・ブリッジで過ごし、チェルシーの一員として歴史的なチャンピオンズリーグ優勝を経験した。西ロンドンではプレミアリーグでのハットトリック達成や主要タイトル獲得など数々の輝かしい瞬間を享受したが、レギュラーの座を確固たるものにすることはできなかった。

イタリアでの挑戦の機会を掴むと、ミランでは自己最高記録を更新し続けている。前シーズンには17得点という印象的な成績を残し、チーム全体として安定性に欠ける中でも、試合の流れを変える個人技を発揮し続けた。

今夏、プルシッチは母国開催のワールドカップにアメリカ代表として出場し、時には主将の腕章を巻く可能性もある。将来に向けた重大な決断を迫られている。サン・シーロでの新たな契約提示は以前から行われており、27歳の彼は現在の環境が長期的な将来にとって最善なのか確信が持てない様子だ。