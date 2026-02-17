Getty
マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールに「危険な」クリスチャン・プリシッチ移籍アドバイス 米国代表スターにプレミアリーグ復帰が成功する理由を説明
プリシッチはチェルシーでチャンピオンズリーグ優勝を果たした
プリシッチは2019年から2023年まで4年間をスタンフォード・ブリッジで過ごし、チェルシーの一員として歴史的なチャンピオンズリーグ優勝を経験した。西ロンドンではプレミアリーグでのハットトリック達成や主要タイトル獲得など数々の輝かしい瞬間を享受したが、レギュラーの座を確固たるものにすることはできなかった。
イタリアでの挑戦の機会を掴むと、ミランでは自己最高記録を更新し続けている。前シーズンには17得点という印象的な成績を残し、チーム全体として安定性に欠ける中でも、試合の流れを変える個人技を発揮し続けた。
今夏、プルシッチは母国開催のワールドカップにアメリカ代表として出場し、時には主将の腕章を巻く可能性もある。将来に向けた重大な決断を迫られている。サン・シーロでの新たな契約提示は以前から行われており、27歳の彼は現在の環境が長期的な将来にとって最善なのか確信が持てない様子だ。
プレミアリーグ復帰は米国代表スター、プリシッチにとって魅力的か？
プルシッチが現状維持か移籍を検討すべきか問われた元米国代表スター、ラモスはオンラインカジノ経由でGOALにこう語った。「判断が難しい。 ミランが小さなクラブではないことを忘れてはいけない。伝統あるチームであり、歴史的に世界最大級のクラブの一つだ。もちろん、プレミアリーグに戻りたいという願望は常にある。プレミアリーグは世界最高のリーグだからだ。そこには魅力がある。
「選手を責められない部分もある。金銭面で大きな差があり、彼自身と家族にとって良い選択だと感じるなら、それは彼が受け入れるべきものだ。そうした事情を抜きに考えれば、彼はミランで良い立場にいると思う——彼はそこで違いを生み出し、重要な選手であり、素晴らしいリーグと巨大クラブに所属している。 彼には残留してほしい」
プレミアリーグ復帰の可能性についてさらに問われると、ラモスはこう続けた。「もし本当に積極的な姿勢を示し、主導権を握っているクラブの話なら——下位チームの話ではない——それは良いシナリオになり得る。なぜならクリスティアン・プリシッチは最終ライン付近で脅威となる選手だからだ。 問題が生じる可能性があるのは、中位チームで守備的カウンターを主体とする戦術に組み込まれた場合だ。それは必ずしも彼のスタイルに合致しない」
マンチェスター・ユナイテッドはプリシッチ獲得に向けた動きをすべきだと助言されている
元ユナイテッドDFポール・パーカーは最近、GOALの取材でプリシッチがオールド・トラッフォードに加入すれば賢明な補強となるか問われ、こう語った。「彼を見ると、1対1の能力を持ち、両サイドを駆け抜け、どこででも突破できる選手だと分かる。しかも中央でも同様に優れている。自ら動き回り、走れと指示する必要すらない」
「彼の名前が浮上した時、ミランで好調を維持していた。 イタリアリーグから選手を獲得する点では評価できるが、彼にはチェルシーを離れる必要があった。チェルシーを去る際、彼に対する評価はどうあれ、ACミラン移籍という選択は即座にフランコ・バレージら90年代の伝説的選手たちを想起させる。素晴らしい移籍先だ。
「マンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグ復帰の機会を得られれば——彼の経歴にそれが加われば、史上最も有名なアメリカ人サッカー選手の一人になるだろう。その可能性を完全に消すことはしない。彼のような選手には、その選択肢を常に生き続けさせるよう努めるべきだ」
ミラン、契約延長交渉を諦めない姿勢
プリシッチは今季の得点数が再び2桁に達し、北ロンドンのライバルであるアーセナルとトッテナムからも注目されていると報じられている。ミランは契約交渉を諦めておらず、即座に売却する圧力もかかっていない。というのも「キャプテン・アメリカ」こと同選手は2027年までの契約を結んでおり、12ヶ月の延長オプションが付帯しているからだ。
